Бодрум или Анталья. В какую сумму обойдется этим летом отдых в Турции?
Жители Алтайского края могут попасть в эту страну прямыми рейсами из Толмачево
25 января 2024, 08:00, ИА Амител
С 2 мая для жителей Сибири станет доступно еще одно туристическое направление в Турции: из Новосибирска можно будет попасть в Бодрум. Как сообщила amic.ru директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова, туристы из Алтайского края оживились после информации о прямом авиасообщении с этим полуостровом, но их сейчас интересует его отличие от Анталийского побережья и разница в стоимости туров. Даем ответы на эти вопросы в нашем материале.
Куда лучше лететь на отдых – в Анталью или Бодрум?
На этот вопрос нет однозначного ответа: каждое место отдыха имеет свое неповторимое очарование и включает множество факторов, которые могут повлиять на ваши предпочтения, отмечает Наталья Белоусова. Турция в целом славится своей вкусной кухней, историческим и культурным богатством, красивыми пляжами и роскошными курортами. Для туристов разработано множество экскурсионных программ, которые включают посещение достопримечательностей и руин, сохранившихся со времен Древнего Рима. Детей развлекают аниматоры, на территории большинства отелей есть свои бассейны и даже аквапарки.
Однако отличия у турецких провинций все-таки есть, говорит эксперт. Первое из них – это море. Если пляжи Анталийского побережья омываются Средиземным морем, то в Бодруме – Эгейским. В Бодруме местность по большей части гористая и здесь чаще встречаются не пальмы, а хвойные, кипарисовые и сосновые леса. Кроме того, здесь огромное количество оливковых рощ.
"Бодрум иногда сравнивают с Грецией – рядом располагаются греческие острова и атмосфера курортов близка к греческой. Эта тема прослеживается и в дизайне отелей, и в планировке курортных городков. Кстати, здесь много городских отелей, которые не работают по системе "все включено". Курорт интересен тем, кто уже "устал" от привычной Турции. Он отлично подойдет для активных путешественников. Отсюда ближе к известным достопримечательностям – Эфесу, Памуккале", – рассказывает Наталья.
А где дешевле будет отдохнуть в Турции этим летом?
Итоговая стоимость тура, как обычно, зависит от длительности отдыха, комфортабельности отеля и его удаленности от берега. Так, например, отдых для пары по системе "все включено" в Кемере с прилетом в аэропорт Антальи и трансфером до места отдыха обойдется:
– отель 3*, вылет 5 июля, на 6 ночей – от 128 900 руб.; вылет 4 июля на 9 ночей – от 149 600 руб.;
- отель 4*, вылет 5 июля, на 6 ночей – от 135 400 руб.; вылет 4 июля на 9 ночей – от 160 100 руб.;
– отель 5*, вылет 24 июня, на 6 ночей, – от 144 400 руб.; вылет 24 июня на 9 ночей – от 172 700 руб.;
– отель 5* повышенной комфортности, вылет 4 июля, на 6 ночей – от 163 900 руб.; вылет 2 июля на 9 ночей – от 195 300 руб.
Туристическая путевка на двоих человек в Бодрум по системе "все включено" будет стоить:
– отель 3*, вылет 7 июля, на 11 ночей – от 206 400 руб.;
– отель 4*, вылет 7 июля, на 11 ночей – от 222 400 руб.;
– отель 5*, вылет 7 июля, на 11 ночей – от 295 500 руб.
Наталья Белоусова отмечает, что в 160 километрах от Бодрума есть более демократичный и популярный у молодежи курорт Мармарис. Время в пути на автомобиле составит порядка двух часов, а цены чуть доступнее. Стоимость отдыха там по системе "все включено" составит:
– отель 3*, вылет 7 июля, на 11 ночей – от 189 900 руб.;
– отель 4*, вылет 7 июля, на 11 ночей – от 210 300 руб.;
– отель 5*, вылет 7 июля, на 11 ночей – от 237 600 руб.
Насколько подорожал отдых в Турции по сравнению с прошлым годом?
В прошлом году стоимость туров в турецкий Кемер была примерно такой же, как и сегодня, отвечает Наталья Белоусова. Однако в январе 2023 года курс евро был в районе 75 рублей, а сейчас он колеблется в районе 95 рублей. В итоге в валютном выражении стоимость туров сейчас ниже, чем в прошлом году. Пока туроператорам и отельерам удается сдерживать рост цен, однако ситуация с курсом валют может измениться.
"Многие эксперты ожидают рост курса валюты в конце весны – начале лета, в связи с чем мы предполагаем, что стоимость туров в Турцию с началом сезона увеличится. Поэтому бронировать сейчас – выгодно. Раннее бронирование уже началось и есть первые брони. Но активнее всего туристы сейчас покупают туры с ближайшим вылетом – у нас в основном это Таиланд и Шри Ланка", – рассказывает руководитель туристического агентства.
Наталья Белоусова добавляет, что в прошлом году Турция была популярнее Сочи, потому что цены были примерно одинаковы. Тем более что в первом случае есть система "все включено" и уровень отелей выше, а количество включенных услуг больше.
"В этом году мы предполагаем, что лидером спроса станет также Турция. На втором месте будут Сочи и Абхазия – просто потому, что есть прямые вылеты из Барнаула – для тех, кто не может или опасается ехать за границу и кому удобнее вылететь из родного города. Проблем с оплатой туров совершенно не возникает, бизнес всегда находит выход из любой ситуации. Турция – популярное, дружественное направление. Я думаю, что партнерские отношения позволят найти взаимовыгодное решение", – убеждена Наталья.
08:16:37 25-01-2024
А что ни Крым ?
08:25:47 25-01-2024
Гость (08:16:37 25-01-2024) А что ни Крым ?... Да так то в Крыму не совсем спокойно. Одни «мирные жители соседней страны» как их тут некоторые пытаются именовать, спать не могут как хотят устроить кипишь в российском Крыме. Приходится этих соседей «успокаивать». Так что там не совсем до отдыха.
08:17:44 25-01-2024
Ни Бодрум с Мармарисом, ни Анталия, ни Кемер, только Белек) только там ортодоксальные отели в пять звезд с соответствующим сервисом.
08:57:59 25-01-2024
Гость (08:17:44 25-01-2024) Ни Бодрум с Мармарисом, ни Анталия, ни Кемер, только Белек) ... Да согласен, последние 5 раз именно в Белеке были, в другие регионы нет желания ехать, так как хуже там и отели и сервис.
09:36:28 25-01-2024
Турция вообще никуда не уперлась, те цены что указаны в статье - на такие сараи что в них жить будет невозможно, что-то более менее приличное в том же Сиде или Белеке стоит в разы дороже, не говоря уж про Бодрум, который всегда был дороже. И это при упавшем в разы сервисе в отелях и резко ухудшившимся питании. Потому теперь пусть турки сами у себя отдыхают, а я себе забронил тур совсем в другую страну с шикарной виллой на берегу океана на все включено за те же деньги, ехать правда далековато и через Мск. Зачем мне этих зажравшихся турок кормить, хотят они богатых туристов, как сказал их министр, пусть сервис поднимают до нужного уровня, а туристы сами решат стоит ли им ехать туда. Хотя до прошлого года ездили в Турцию каждый год с 2008 года.
09:44:18 25-01-2024
Гость (09:36:28 25-01-2024) Турция вообще никуда не уперлась, те цены что указаны в стат... Ваше дело. Есть деньги - едь куда угодно. У меня друзья в этом августе на Лазурный берег ездили. Ницца, Монако, Марсель, Прованс. Да, сложнее, да на перекладных, дороже чем раньше. Но съездили. Вопрос денег и желания.
09:40:34 25-01-2024
хвойные, кипарисовые и сосновые леса - А ничего, что это всё хвойные?
11:55:16 25-01-2024
Турция уже не так актуальна. Во первых ценник,во вторых сервиз ,в третьих питание .Если Тайланд ,то тоже только не Паттайя - вонизма,гов-о плавает на пляжах,нужно только на пароме каждое утро плыть на остров Ко -Лан. Ну Пхукет да ничего ,но и цены . Был не давно в основном одни москвичи из Барнаула правда тоже встречаются.Ну кому что,если тусовка,секс то Паттайя вам точно подойдёт.Да и в Турции есть отели особенно в Чамьюве там алкоголь морем идёт - тоже на любителя. Да и ещё не верьте отзывам по отелям Турции всё враньё,уж не знаю почему. Советы не даю - это не моё дело,летите хоть куда (правильно у кого какой кошелёк ).
12:12:08 25-01-2024
гость (11:55:16 25-01-2024) Турция уже не так актуальна. Во первых ценник,во вторых серв... сервиз? с толовый или чайный?
17:11:31 26-01-2024
Гость (12:12:08 25-01-2024) сервиз? с толовый или чайный?... С толовый.
15:06:51 25-01-2024
Турция, Тайлады - отдых для нищебродов. Вы вот попробуйте в августе в Анапе отдохнуть!
20:43:15 25-01-2024
Гость (15:06:51 25-01-2024) Турция, Тайлады - отдых для нищебродов. Вы вот попробуйте в ... Тут рассуждают те, кто дальше Горного ни разу не выезжал. Бред несут.
13:31:48 27-01-2024
Гость (20:43:15 25-01-2024) Тут рассуждают те, кто дальше Горного ни разу не выезжал. Б... Анапа для лохов нищих
23:54:39 25-01-2024
Сочи-наше все!
23:56:10 25-01-2024
Сочи, Сочи, Сочи!!!