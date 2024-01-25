Бодрум или Анталья. В какую сумму обойдется этим летом отдых в Турции?

Жители Алтайского края могут попасть в эту страну прямыми рейсами из Толмачево

25 января 2024, 08:00, ИА Амител

Отдых в Турции. Фото: unsplash.com

С 2 мая для жителей Сибири станет доступно еще одно туристическое направление в Турции: из Новосибирска можно будет попасть в Бодрум. Как сообщила amic.ru директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова, туристы из Алтайского края оживились после информации о прямом авиасообщении с этим полуостровом, но их сейчас интересует его отличие от Анталийского побережья и разница в стоимости туров. Даем ответы на эти вопросы в нашем материале.

Куда лучше лететь на отдых – в Анталью или Бодрум?

На этот вопрос нет однозначного ответа: каждое место отдыха имеет свое неповторимое очарование и включает множество факторов, которые могут повлиять на ваши предпочтения, отмечает Наталья Белоусова. Турция в целом славится своей вкусной кухней, историческим и культурным богатством, красивыми пляжами и роскошными курортами. Для туристов разработано множество экскурсионных программ, которые включают посещение достопримечательностей и руин, сохранившихся со времен Древнего Рима. Детей развлекают аниматоры, на территории большинства отелей есть свои бассейны и даже аквапарки.

Однако отличия у турецких провинций все-таки есть, говорит эксперт. Первое из них – это море. Если пляжи Анталийского побережья омываются Средиземным морем, то в Бодруме – Эгейским. В Бодруме местность по большей части гористая и здесь чаще встречаются не пальмы, а хвойные, кипарисовые и сосновые леса. Кроме того, здесь огромное количество оливковых рощ.

"Бодрум иногда сравнивают с Грецией – рядом располагаются греческие острова и атмосфера курортов близка к греческой. Эта тема прослеживается и в дизайне отелей, и в планировке курортных городков. Кстати, здесь много городских отелей, которые не работают по системе "все включено". Курорт интересен тем, кто уже "устал" от привычной Турции. Он отлично подойдет для активных путешественников. Отсюда ближе к известным достопримечательностям – Эфесу, Памуккале", – рассказывает Наталья.

А где дешевле будет отдохнуть в Турции этим летом?

Итоговая стоимость тура, как обычно, зависит от длительности отдыха, комфортабельности отеля и его удаленности от берега. Так, например, отдых для пары по системе "все включено" в Кемере с прилетом в аэропорт Антальи и трансфером до места отдыха обойдется:

– отель 3*, вылет 5 июля, на 6 ночей – от 128 900 руб.; вылет 4 июля на 9 ночей – от 149 600 руб.;

- отель 4*, вылет 5 июля, на 6 ночей – от 135 400 руб.; вылет 4 июля на 9 ночей – от 160 100 руб.;

– отель 5*, вылет 24 июня, на 6 ночей, – от 144 400 руб.; вылет 24 июня на 9 ночей – от 172 700 руб.;

– отель 5* повышенной комфортности, вылет 4 июля, на 6 ночей – от 163 900 руб.; вылет 2 июля на 9 ночей – от 195 300 руб.

Туристическая путевка на двоих человек в Бодрум по системе "все включено" будет стоить:

– отель 3*, вылет 7 июля, на 11 ночей – от 206 400 руб.;

– отель 4*, вылет 7 июля, на 11 ночей – от 222 400 руб.;

– отель 5*, вылет 7 июля, на 11 ночей – от 295 500 руб.

Наталья Белоусова отмечает, что в 160 километрах от Бодрума есть более демократичный и популярный у молодежи курорт Мармарис. Время в пути на автомобиле составит порядка двух часов, а цены чуть доступнее. Стоимость отдыха там по системе "все включено" составит:

– отель 3*, вылет 7 июля, на 11 ночей – от 189 900 руб.;

– отель 4*, вылет 7 июля, на 11 ночей – от 210 300 руб.;

– отель 5*, вылет 7 июля, на 11 ночей – от 237 600 руб.

Насколько подорожал отдых в Турции по сравнению с прошлым годом?

В прошлом году стоимость туров в турецкий Кемер была примерно такой же, как и сегодня, отвечает Наталья Белоусова. Однако в январе 2023 года курс евро был в районе 75 рублей, а сейчас он колеблется в районе 95 рублей. В итоге в валютном выражении стоимость туров сейчас ниже, чем в прошлом году. Пока туроператорам и отельерам удается сдерживать рост цен, однако ситуация с курсом валют может измениться.

"Многие эксперты ожидают рост курса валюты в конце весны – начале лета, в связи с чем мы предполагаем, что стоимость туров в Турцию с началом сезона увеличится. Поэтому бронировать сейчас – выгодно. Раннее бронирование уже началось и есть первые брони. Но активнее всего туристы сейчас покупают туры с ближайшим вылетом – у нас в основном это Таиланд и Шри Ланка", – рассказывает руководитель туристического агентства.

Наталья Белоусова добавляет, что в прошлом году Турция была популярнее Сочи, потому что цены были примерно одинаковы. Тем более что в первом случае есть система "все включено" и уровень отелей выше, а количество включенных услуг больше.