Более 125 тысяч человек уже проголосовали за объекты благоустройства в Алтайском крае

Во всех городах Алтайского края определились лидеры

23 мая 2023, 11:00, ИА Амител

Голосование за объекты благоустройства – 2023/ Фото: Минстрой Алтайского края

Свыше 125 тысяч жителей Алтайского края уже поучаствовали в голосовании за благоустройство общественных территорий по нацпроекту "Жильё и городская среда" на 2024 год. Лидеры уже определились, но до 31 мая люди ещё могут проголосовать и изменить ситуацию. Ведь в некоторых муниципалитетах разрыв между "конкурсантами" совсем небольшой.

Как идёт голосование?

Подавляющее большинство жителей края, а именно 106 тысяч человек, проголосовали на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.

Всего в Алтайском крае в этом году в кандидатах на благоустройство числится 174 территории. Из них жители края выберут 41 объект, который приведут в порядок в 2024 году. Кроме того, по 14 общественным пространствам в крае выбирают дизайн-проект. Эти объекты уже начали благоустраивать ранее и люди выберут план работ на следующий год.

Центральная аллея парка "Юбилейный" / Фото: barnaul.org

Кто побеждает?

За пять недель голосования лидеры определились в каждом регионе.

В Барнауле на первом месте пока бывший парк имени Ленина рядом с зоопарком, за ним идут Сиреневый бульвар на улице Сиреневой, 7 и Демидовская площадь. Разрыв между этими тремя объектами совсем небольшой, и вперёд может вырваться кто угодно. Кроме того, барнаульцы выбирают дизайн-проект парка "Юбилейный" на 2024 год.

В Бийске в лидерах парк Победы и сквер "Молодёжный", за них отдали более пяти тысяч голосов.

В Рубцовске лидирует территория с западной стороны ДК "Строитель" и площадь имени 21-го Гвардейского стрелкового полка. За них жители Рубцовска отдали более 10 тысяч голосов.

В Новоалтайске на первом месте сквер "Лес Победы". За него проголосовало более двух тысяч человек. За ним идёт пешеходная зона на улице Космонавтов, набравшая 1,5 тысячи голосов жителей.

В Белокурихе пока всех обходит пешеходная зона по ул. Паустовского рядом с новым детсадом "Родничок". Если она победит, там сделают удобный и комфортный подход к социальным учреждениям с высокой проходимостью, обустроят съезды с тротуаров, а также установят скамейки и освещение.

В Славгороде лидирует "Детский городок" – за него отдали свой голос более 1,5 тысячи человек. Здесь хотят сделать спортивные площадки с безопасным покрытием из резиновой крошки, площадки для отдыха с покрытием из тротуарной плитки, а также дорожки для катания на велосипедах и роликах. Там планируется провести озеленение и сделать освещение.

В Заринске пока что в лидерах две пешеходные зоны – по ул. 25 Партсъезда и по ул. Металлургов.

В Яровом сейчас с большим отрывом побеждает пешеходная зона по улице Каниболотского. Там планируют сделать пешеходный тротуар из брусчатки и бордюрного камня, а также зоны отдыха со скамейками и урнами.

В Алейске идёт борьба между тремя объектами: пешеходные зоны по улице Первомайской и в переулке Гаврилина, а также территория, прилегающая к городскому фонтану по улице Партизанской.

В Камне-на-Оби жители города голосуют не за объекты, а за дизайн-проекты территорий, которые начали благоустраивать ранее. Это парки "Зелёный клин" и "Победа". Жители определяют, по какому проекту в следующем году будет работать подрядчик.

Голосования за благоустройство по нацпроекту "Жильё и городская среда"/ Фото: минстрой Алтайского края

Как проголосовать?

Голосование за общественные территории в Алтайском крае идёт с 15 апреля по 31 мая 2023 года.

Принять участие в процедуре можно через федеральную платформу 22.gorodsreda.ru. Такая возможность есть у тех, кто живёт в Алейске, Рубцовске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, Барнауле, Белокурихе, Бийске, Заринске, Славгороде и в Яровом. Чтобы "поставить галочку", человек должен войти в свой профиль на "Госуслугах", выбрать свой населённый пункт и проголосовать. Если профиля на "Госуслугах" нет, можно обратиться к волонтёрам, которые стоят в торговых центрах или в МФЦ. Главное, быть старше 14 лет.

Ещё 20 тысяч жителей Змеиногорска, Горняка, ЗАТО Сибирский и 29 сельских территорий делают свой выбор на официальных сайтах администраций или в соцсетях.

Отдать голос можно только за один объект и за один дизайн-проект территории.

Подробнее о том, как проходит голосование в Алтайском крае, можно прочитать здесь.