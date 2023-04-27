Где и как проголосовать за благоустройство парков и скверов в Алтайском крае?

"Выборы" общественных территорий продлятся по 31 мая

27 апреля 2023, 10:00, ИА Амител

Центральная аллея в ЗАТО Сибирский / Фото: Минстрой Алтайского края

В Алтайском крае сейчас активно идёт всероссийское онлайн-голосование за благоустройство общественных территорий по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". С 15 апреля (дата начала голосования) свой выбор уже сделали более 50 тысяч человек. Но до финала остаётся ещё больше месяца, голоса принимают до 31 мая включительно. Amic.ru объясняет, как участвовать в "выборах" и объекты из каких городов и районов края есть в списке. Кстати, сделать это жителей региона призвал губернатор Виктор Томенко.

Где можно проголосовать?

Жители 10 городов Алтайского края могут проголосовать за нужный объект на федеральной платформе 22.gorodsreda.ru. Это Барнаул, Алейск, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое и Камень-на-Оби.

А жители ещё 32 муниципалитетов будут выбирать объекты для благоустройства на официальных сайтах населённых пунктов, на платформе ПОС, в соцсетях и мессенджерах. Среди таких муниципалитетов: Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Косихинский, Краснощёковский, Крутихинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Новичихинский, Панкрушихинский, Первомайский, Петропавловский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Третьяковский, Угловский, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский, Суетский, Чарышский, Немецкий национальный районы и ЗАТО Сибирский.

Сколько будет победителей?

На выбор жителям предоставили более 170 объектов, из них 96 выложены на портале 22.gorodsreda.ru. Всего по краю будет 55 победителей, эти территории благоустроят в 2024 году.

Бульвар Вали Максимовой в Бийске / Фото: Минстрой Алтайского края

Как принять участие?

Поучаствовать в голосовании можно с 14 лет. Для того чтобы сделать свой выбор на портале 22.gorodsreda.ru, необходимо войти в свой профиль на "Госуслугах", потом выбрать город, изучить список кандидатов и проголосовать.

Если профиля на "Госуслугах" нет, можно воспользоваться помощью волонтёров, которые стоят в торговых центрах, в МФЦ и в местах массовых мероприятий.

Что даёт голосование?

Оно решает, какие общественные территории в крае благоустроят в 2024 году. В регионе по такому принципу обновляют парки и скверы с 2019 года, с 2021 года процедура проходит и в онлайн-формате.

Как ранее рассказывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, за последние пять лет в крае (в том числе и с помощью программы) удалось благоустроить 243 общественных пространства. В их числе 42 площади, 46 парков, 48 аллей и пешеходных зон.













Объекты, благоустроенные по программе "Формирование комфортной городской среды" / Фото: Минстрой Алтайского края

Среди объектов, которые отремонтировали по программе, например, сквер "Спортивный" в Заринске, Центральная аллея в ЗАТО Сибирский, бульвар Вали Максимовой в Бийске, парки "Изумрудный" и "Юбилейный" в Барнауле, барнаульская набережная и так далее. При этом интерес жителей региона к таким "выборам" только растёт, отмечают в Минстрое Алтайского края.

"В прошлом году более 100 тысяч жителей Алтайского края сделали свой выбор в пользу наиболее важных и нуждающихся в благоустройстве территорий. В этом году голосование проводится снова. Призываю жителей Алтайского края участвовать, ведь ваше мнение поможет выбрать действительно значимые территории и продолжить работу по повышению качества нашей жизни!" – отметил Виктор Томенко.

За сколько объектов можно проголосовать?

Отдать свой голос можно только за одну новую территорию. Кроме этого, жители Барнаула, Ярового, Белокурихи и Славгорода могут ещё выбрать один из предложенных дизайн-проектов для территорий, благоустройство которых планируется продолжить в следующем году.