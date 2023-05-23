Алтайский край намерены посетить аграрии Сибири, Центральной России и юга страны

23 мая 2023, 15:40, ИА Амител

Поле / Фото: aleksandarlittlewolf на Freepik

28-29 июня пройдёт Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля – 2023". Заявки на участие подали уже более 250 компаний. Регистрацию на форум, который состоится в Алтайском крае, прошли предприятия Сибири, Центральной России и южных регионов страны. В их числе представители Алтайского и Красноярского краёв, Москвы и Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Ростовской областей.

Участники представят весь спектр решений для ведения аграрного производства: технику и оборудование для полеводства, животноводства, презентуют ассортимент семян, удобрений, средств защиты растений, а также предложат услуги для АПК.

Как и в предыдущие годы, на площадке можно будет посмотреть почвообрабатывающую, посевную, кормозаготовительную технику и машины для защиты растений, а также оценить достижения в области племенного животноводства от лучших племенных заводов региона и даже приобрести высокопородных племживотных.

Приём заявок продлится до конца мая. Регистрация открыта на сайте Сибирского агропарка.

Межрегиональный агропромышленный форум "День сибирского поля" в этом году пройдёт в Сибирском агропарке, расположенном на 37-м километре Павловского тракта. В Алтайском крае он проводится ежегодно с 2011 года. А в 2016 году наш регион проводил "Всероссийский день поля".