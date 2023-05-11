То заморозки, то жара. В каких условиях аграрии Алтайского края проводят посевную

В большинстве районов из-за снежного апреля сев начали с опозданием в среднем на неделю

11 мая 2023, 07:30, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Начало посевной кампании в Алтайском крае сдвинулось в среднем на неделю из-за природных аномалий. Прошедшие несколько раз за апрель снегопады и ночные заморозки до -12 градусов не позволили вывести в срок технику в поля. Однако даже таким, казалось бы, несвоевременным осадкам крестьяне очень рады, ведь они дали возможность для пополнения запасов влаги в почве. Но повезло не всем. Например, в Кулундинской зоне на отдельных полях почва пересушена на глубине до одного метра и здесь посевную решили начать даже не дожидаясь окончания ночных заморозков. На что надеются и чего боятся крестьяне, читайте в материале на amic.ru.

Не дожидаясь, пока спадут заморозки

В 2023 году посевная площадь всех сельхозкультур в Алтайском крае составит 5,4 млн гектаров, в том числе яровой сев – 4,8 млн гектаров. Первыми в регионе, 27 апреля, сев начали аграрии в Ключевском, Кулундинском и Табунском районах. Осадков зимой здесь было мало и снег сошёл раньше всех. В итоге в Кулундинской степи, где ещё осенью 2022 года наблюдался большой недостаток влаги в почве, весной она так и не восполнилась.

Специалисты Алтайского гидрометцентра взяли пробы для определения влажности почвы в отдельных районах по западу края. Анализ показал, что увлажнение здесь слабое и сильно недостаточное, а на некоторых полях Кулундинской зоны почвенная засуха наблюдается на глубине до метра, сообщила amic.ru начальник отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов Алтайского гидрометцентра Светлана Тарасова. Именно поэтому, несмотря на ночные заморозки, медлить с началом сева здесь было нельзя, говорит генеральный директор табунского хозяйства "Степное" Отто Гросс.

"Неделю с момента начала сева подсолнечника ещё по ночам у нас держались отрицательные температуры, и почва не прогрелась до необходимых 8-10 градусов. Но за один день осилить наши 5,5 тысячи гектаров невозможно, а влаги так мало, и мы торопимся, чтобы получить всходы. Поэтому мы вышли в поля раньше традиционных сроков, ждать дольше уже не могли. Осознанно идём на такой риск, а что остается делать?" – говорит Отто Гросс.

Из главных неприятностей, которыми грозит такой риск: задержка всходов, если семена успели остыть, по этой же причине к ним могут "прилипнуть" болезни. При самом плохом сценарии можно вообще остаться без урожая.

Но тут хотя бы есть шанс, а если сеять семена в сухую землю, то урожая не будет гарантированно, отмечает эксперт. С такой ситуацией крестьяне последний раз сталкивались несколько лет назад. Тогда, чтобы не переводить посадочный материал, а также не нести финансовые и трудовые затраты, из-за засухи прекратили досрочно сев пшеницы и гречихи. И в принципе это оказалось правильным решением.

"В сухую землю я вообще не вижу смысла сеять. У нас был опыт, когда в 2020 году 22 мая мы бросили сеять пшеницу. Тогда у нас более 3 тысяч гектаров ушло под пары. Зато в 2021 году на этих полях мы получили хороший урожай. А в 2021-м 1 июня из-за засухи прекратили сев гречихи. Тогда нас спасли дожди, которые прошли в конце июня. 1 июля мы возобновили сев и сумели вырастить отличный урожай", – говорит Отто Гросс.

Как апрельские снегопады помогли аграриям

Но эти степные районы, скорее, стали исключением из правил, потому что на большей части края посевная кампания началась, наоборот, позже обычного. Несмотря на то, что снег в регионе весной-2023 растаял рано, в первой и во второй декаде апреля временный снежный покров несколько раз образовывался повторно, напоминает Светлана Тарасова. В итоге такие нетипичные для нашего региона метеоявления отодвинули начало сельхозработ в среднем на неделю. По этой же причине в большинстве районов до 8 мая не удавалось взять пробы почвы для определения влажности, так как она была промёрзшей и не достигла мягко-пластичного состояния, объяснила эксперт.

В числе "отстающих" оказался и Волчихинский район. Но сейчас почва здесь уже прогрелась и в ней есть необходимые запасы влаги, которых должно хватить на всходы. Поэтому директор ООО "Алтайская продовольственная компания" Александр Балаков уверен: успеют отсеяться в срок, это не проблема.

Разделяют эту точку зрения и большинство аграриев в регионе. В нынешнюю кампанию они входят с оптимизмом и надеждой, что апрельский снег по итогу позволит получить хороший урожай алтайским хозяйствам, говорит исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

"После этих осадков у многих крестьян выросли крылья. Даже начали заказывать сельхозтехнику в лизинг. До этого момента было полное затишье", – делится наблюдениями Вайс.

Опасность высоких температур и борьба с сорняками

То, что действительно беспокоит сейчас Александра Балакова, так это прогнозы синоптиков. Они обещают аномально жаркий май в Сибири.

"Если прогнозы синоптиков оправдаются и в ближайшие дни установится жара до +29 градусов, при таких высоких температурах начнётся интенсивное испарение влаги. И не дай бог, к такой температуре добавятся ветра. А они в последнее время у нас почему-то постоянно. При таких условиях влага испаряется ещё быстрее и на оптимальной глубине сева 4-5 сантиметров её просто не останется. Тогда нам приходится заглубляться ниже в погоне за влагой, а это уже потеря урожая", – говорит Александр Балаков.

Есть и ещё один нюанс, который волнует аграриев. В прошлые годы они успевали побороть сорняки ещё до начала сева. В этом же году из-за погодных аномалий поля ещё стоят до сих пор чёрные. Но это не значит, что в этом году сорняков не будет. Они из-за аномальных для апреля температур просто задержались в своём росте. А это значит, они будут развиваться теперь вместе с культурными растениями и глушить их.

"Раньше мы успевали бороться с сорняками до начала сева, в том числе и с зимующими. Но в этом году есть опасность, что всходы наших культурных растений и всходы сорняков появятся абсолютно одновременно. А особенность применения гербицидов заключается в том, что нельзя вести обработку по всходам. Нужно ждать, когда наступит стадия кущения и только тогда можно будет применять гербицид против сорняков. А к этому времени сорняки подсосут влагу и питательные вещества. Как следствие, это тоже грозит снижением урожайности", – говорит Балаков.

Сокращая убыточные культуры

Всего в "Алтайской продовольственной компании" в этом году, как и в предыдущем, засеют более 22 тысяч гектаров. Однако площади полей под ячмень, пшеницу и рапс решили сократить. Такой выбор руководитель объясняет убыточными ценами на эти культуры, тем более что урожай прошлого года до сих пор лежит на складах.

"Ячмень прошлого года мы практически не реализовали. Почти весь он лежит на складах. Спрос на него очень низкий. А те предложения, что есть, установились на уровне 6,5-7 рублей за килограмм с НДС. Но эта цена ниже себестоимости, поэтому объём посева ячменя мы снизили. То же самое касается пшеницы. Решили увеличить технические культуры: подсолнечник, лён, бобовые. Горох и чечевица сейчас стоят дороже пшеницы и спрос на них есть. А они ещё, как мы знаем, накапливают в себе удобрения", – объясняет Александр Балаков.

Напомним, в 2022 году Алтайский край получил рекордный урожай зерновых, который вплотную приблизился к отметке шесть миллионов тонн. Однако цены на внутреннем рынке, которые обвалились ещё осенью, по многим позициям держатся на уровне пятилетней давности. Но даже по расценкам, близким к себестоимости, очередь из желающих купить сельскохозяйственную продукцию у ворот до сих пор не выстраивается, говорят крестьяне. Из-за сложившихся больших запасов предложение на рынке зерновых культур в крае значительно превышает спрос.