Производство Lada Aura планируется начать в 2024 году

15 сентября 2023, 12:55, ИА Амител

Lada Aura / Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

Министерство промышленности и торговли России собирается закупить для чиновников автомобили Lada Aura, сообщает ТАСС. Этот вопрос уже находится в работе, и в следующем году ответственные подразделения Минпромторга должны будут учитывать возможности АвтоВАЗа по поставке машин. Что представляет собой эта машина – отвечает amic.ru.

Что такое Lada Aurа?

Это удлиненный переднеприводный седан на базе модели Lada Vesta. Он создается в первую очередь для госзаказа и чиновников и госструктур, рассказывал ТАСС президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

"Российская газета" пишет, что Lada Aura оснащается 122-сильным двигателем 1,8 литра и автоматической коробкой передач, марка и модель которой пока неизвестны.

Чтобы разогнаться до 100 км/ч, машине требуется 11 секунд, максимальная скорость ограничена до 185 км/ч, а расход топлива составит примерно 7,5 литра бензина на 100 км.

Пассажиры заднего ряда Lada Aurа получили дополнительные 25 сантиметров свободного пространства. Салон автомобиля сделан из натуральной кожи российского производства, в нем стоит премиальная аудиосистема. Оригинальный кузов – с удлиненными задними дверями. Шумоизоляция улучшена, а подвеска перенастроена.

Портал ironhorse.ru сообщает, что расстояние между колесными парами автомобиля – 2,8 м, а дорожный просвет 178 мм.

У седана будут передние и боковые подушки безопасности, ABS, ESP, виртуальная комбинация приборов, климат-контроль, кожаная отделка салона, 17-дюймовые легкосплавные колёса, медиацентр с 10,4-дюймовым экраном, светодиодная оптика, прогрев передних и задних сидений, круиз-контроль и так далее.

Когда планируется начать производство Lada Aura?

Начать производство Lada Aura планируется во втором полугодии 2024 года, пишет ТАСС.

Сколько будет стоить Lada Aura?

Сообщается, что автомобиль будет стоить дороже 2 млн рублей.

Всех чиновников пересадят на "Лады"?

Да, в начале сентября президент России Владимир Путин поручил пересадить всех российских чиновников на российские автомобили, соответствующий доклад должен быть предоставлен президенту 1 февраля 2024 года.