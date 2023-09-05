Путин потребовал пересадить чиновников на отечественные авто

Разработать меры, которые позволят это сделать, должны премьер-министр и высшие должностные лица российских субъектов

05 сентября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин официально распорядился пересадить чиновников на отечественные машины, сообщили в Кремле.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица российских субъектов. Они должны разработать меры, направленные "на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей".

Доклад по этому вопросу главе государства необходимо зачитать до 1 февраля 2024 года.

Напомним, еще в начале августа Путин заявлял, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно, а ездить госслужащие должны только на отечественных машинах.