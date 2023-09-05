Путин потребовал пересадить чиновников на отечественные авто
Разработать меры, которые позволят это сделать, должны премьер-министр и высшие должностные лица российских субъектов
05 сентября 2023, 07:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин официально распорядился пересадить чиновников на отечественные машины, сообщили в Кремле.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица российских субъектов. Они должны разработать меры, направленные "на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей".
Доклад по этому вопросу главе государства необходимо зачитать до 1 февраля 2024 года.
Напомним, еще в начале августа Путин заявлял, что госзакупок иномарок для чиновников быть не должно, а ездить госслужащие должны только на отечественных машинах.
07:59:01 05-09-2023
Хорошая новость
08:04:15 05-09-2023
Разработать меры?))) просто в закон о гос и муниципальных закупках внесите соответствующее требование. На примере недавних законов и изменений к ним , наши депутаты за 1 день могут все ступени голосования пройти
10:04:14 05-09-2023
Гость (08:04:15 05-09-2023) Разработать меры?))) просто в закон о гос и муниципальных за... Просто "внести в закон" - мало. Нужно, как раз МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ этого "внесения" в локальных документах прописать... Вот это и называется - "разработать меры".
08:07:29 05-09-2023
Это уже третья или четвертая попытка? Я со счета сбился. Еще Немцов начинал...
08:10:27 05-09-2023
О хорошо, будут почаще на ОТ передвигаться, ибо эти корыта дальше ворот сервиса не уедут)))))
08:39:30 05-09-2023
Гость (08:10:27 05-09-2023) О хорошо, будут почаще на ОТ передвигаться, ибо эти корыта д... Ха-ха, будут брать в аренду, закон это не запрещает
12:23:42 05-09-2023
Гость (08:39:30 05-09-2023) Ха-ха, будут брать в аренду, закон это не запрещает... Можно дату и номер закона?
08:38:43 05-09-2023
Мне бы понравилось это: "Президент России Владимир Путин официально распорядился пересадить чиновников"
09:04:40 05-09-2023
Гаишники только только на вражеские Шкоды пересели))) и что опять на ВАЗ 2107 впиливаться?
13:01:59 05-09-2023
Гость (09:04:40 05-09-2023) Гаишники только только на вражеские Шкоды пересели))) и что ... Кроме 2107 гаишники считаешь больше ничего другого не достойны?
14:49:17 05-09-2023
Гость (09:04:40 05-09-2023) Гаишники только только на вражеские Шкоды пересели))) и что ... ВАЗ-2107 сняли с производства лет 15 назад.
09:28:38 05-09-2023
ахаха. опять?!)
09:47:31 05-09-2023
Как раз намедни Сергей Семенович порадовал рынок новостью о начале выпуска Москвича модели 6. Это как раз отличная модель для слуг народа на замену их Мерседесов Е-класса, БМВ 5-й серии, Фордов Мондео и прочих недружественных ныне авто. Кстати и для народа 6-я модель Москвича в теории как Камре-заменитель может подойти. Москвич 6 - брат-близнец JAC Sehol A5 Plus. В переводе с китайского название звучит как «Черный рыцарь», но для экспортных рынков модель переименовали в более понятный A5 Plus. Седан оснащается мотором 1.5 (опять эти смешные моторчики!) мощностью 184 л.с. и шестиступенчатым роботом 6DCT. Длина авто 4780 мм, ширина 1820 мм.
10:02:26 05-09-2023
Гость (09:47:31 05-09-2023) Как раз намедни Сергей Семенович порадовал рынок новостью о ... Одноразовый моторчик+ одноразовый робот? Спасибо, поезжу лучше на Крете, пока не развалится...
13:28:50 05-09-2023
Гость (10:02:26 05-09-2023) Одноразовый моторчик+ одноразовый робот? Спасибо, поезжу луч... да хоть на кретине езжай
19:13:36 05-09-2023
Гость (13:28:50 05-09-2023) да хоть на кретине езжай... Зачем не на тебе кататься? У меня машина есть...
10:04:59 05-09-2023
Разработкой мер это и закончится
10:26:54 05-09-2023
На москвичи пересадят?
11:45:03 05-09-2023
Гость (10:26:54 05-09-2023) На москвичи пересадят?... 412-ые
10:44:49 05-09-2023
Гость (09:04:40 05-09-2023) Гаишники только только на вражеские Шкоды пересели))) и что ... Гаишники не чиновники, таковыми являтся управленцы в органах власти.
10:55:40 05-09-2023
Мэр Рязани сразу после рекомендации президента купил для своей администрации дорогущие иномарки.
11:21:13 05-09-2023
Гость (07:59:01 05-09-2023) Хорошая новость... а иномарки куда денут , по себе растащат ,
11:51:13 05-09-2023
Их срочно начнут подвозить жены)))
12:49:34 05-09-2023
Все же понимают, что этого не будет.
13:16:18 05-09-2023
Гость (12:49:34 05-09-2023) Все же понимают, что этого не будет. ... Почему не будет? Те, кто поверховней на Аурусы пересядут, а кто помельче так и останутся на вражеских авто.
14:36:33 05-09-2023
"российских высоко локализованных автомобилей" - это ВАЗ, УАЗ и аурус. Москвич мимо, там локализация 0.1% (шильдик)
15:29:57 05-09-2023
Гость (14:36:33 05-09-2023) "российских высоко локализованных автомобилей" - это ВАЗ, УА... Шильдик тоже китайский)