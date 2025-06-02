Более 30 спасателей тушат частный дом в Барнауле

Причина пожара пока не установлена

02 июня 2025, 19:36, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле на улице Южной загорелись крыша и мансарда частного жилого дома, сообщили в МЧС Алтайского края.

На месте работает 31 сотрудник МЧС, задействовано восемь единиц пожарной и специальной техники. Пожар удалось локализовать, угрозы распространения огня на соседние дома нет.

Обошлось без пострадавших – люди успели выйти из дома. Причину пожара установят органы дознания.

Ранее крупный пожар произошел в нагорной части Барнаула.