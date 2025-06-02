Более 30 спасателей тушат частный дом в Барнауле
Причина пожара пока не установлена
02 июня 2025, 19:36, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле на улице Южной загорелись крыша и мансарда частного жилого дома, сообщили в МЧС Алтайского края.
На месте работает 31 сотрудник МЧС, задействовано восемь единиц пожарной и специальной техники. Пожар удалось локализовать, угрозы распространения огня на соседние дома нет.
Обошлось без пострадавших – люди успели выйти из дома. Причину пожара установят органы дознания.
Ранее крупный пожар произошел в нагорной части Барнаула.
21:50:10 02-06-2025
Я там была это дом моего друга
22:31:08 02-06-2025
В прошлом году люди закончили стройку ( Знаю этот дом