Более 300 единиц техники работают на дорогах Алтайского края

Ограничений на проезд нет

03 марта 2023, 13:28, ИА Амител

Кадр из видео: Минтранс Алтайского края

На дорогах Алтайского края 3 марта в условиях снега с дождём и гололедицы задействовано более 300 единиц техники. В случае необходимости количество дорожных машин увеличат, сообщили в региональном Минтрансе.

Движение по всем дорогам края сейчас открыто. Тем не менее водителей просят быть внимательными на трассах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также по возможности отказаться от дальних поездок.

Напомним, 2 марта в Алтайском крае из-за непогоды перекрывали участок федеральной трассы А-322 от Шипуново до Рубцовска. В краевом Минтрансе отметили, что за прошедшие сутки на дорогах работало более 400 единиц техники, использовано более тысячи тонн противогололёдных материалов.