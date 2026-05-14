Более 50 спортсменов Алтайского края приняли участие в турнире по каратэ в Москве

Сборная края выступила на одном из главных турниров Союза киокушин каратэ России

14 мая 2026, 17:00, ИА Амител

Открытый чемпионат и первенство России по киокушин каратэ / Фото: Александр Колесников

Спортсмены Алтайского края приняли участие в 13-м Открытом чемпионате и первенстве России Союза киокушин каратэ России. Турнир прошел с 8 по 10 мая в Москве и собрал около 900 участников из разных регионов страны, а также Беларуси и Китая.

Край представила большая команда

Площадкой для соревнований стал Дворец спорта имени Ивана Ярыгина. За награды боролись мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши и девушки. Программа включала кумитэ, иккен-хисацу кумитэ и ката.

Алтайский край направил на турнир сборную более чем 50 из спортсменов.

Открытый чемпионат и первенство России по киокушин каратэ / Фото: Александр Колесников

Региональный руководитель СККР Алтайского края, сенсей Михаил Кривошеин отметил значимость таких стартов для спортсменов. По его словам, выступление на крупном турнире дает ребятам возможность проверить подготовку, получить опыт сильной конкуренции и достойно представить свой регион.

Он также подчеркнул, что киокушин каратэ воспитывает не только бойцовские качества. Этот вид спорта помогает развивать дисциплину, уважение, ответственность и умение держать удар как на татами, так и в жизни.

Спорт и воспитание

Турнир прошел в памятные для страны дни и был приурочен ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы подчеркнули, что такие соревнования имеют не только спортивное, но и воспитательное значение. Они помогают молодым участникам лучше понимать цену труда, уважать соперников, наставников и историю своей страны.

Во время чемпионата представителям спортивного сообщества вручили благодарственные письма депутата Госдумы, заместителя председателя Комитета по промышленности и торговле Александра Терентьева. Их получили за развитие каратэ, проведение крупных спортивных мероприятий и работу с молодежью.

«Каратэ — это не просто спортивные достижения. Это школа характера, внутренней дисциплины и уважения», – отметил Александр Терентьев.

И добавил, что особенно важно проводить такие турниры в дни, когда страна вспоминает поколение победителей. По его словам, спорт помогает растить сильных и ответственных молодых людей, которые умеют работать на результат и с уважением относятся к своей стране.