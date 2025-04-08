Более 60 частных домов остались без холодной воды в Барнауле

Холодное водоснабжение также отсутствует в двух административных зданиях

08 апреля 2025, 19:00, ИА Амител

Фото: PAN XIAOZHEN / unsplash.com

В Барнауле на улице Цукановой, 11, произошло повреждение водопровода диаметром 50 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

До тех пор, пока специалисты не устранят повреждение, холодной воды не будет по следующим адресам:

проезд Радлова, 1–14;

Новороссийский проезд, 11а;

улица Цукановой, 2–11;

улица Телефонная, 68–82, 233–269;

улица Советской Армии, 85, 89.

Так, холодное водоснабжение отсутствует в 66 частных домах и двух административных зданиях.

"Ориентировочное время устранения – 20:30", – отметили в водоканале.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в ночь с 9 на 10 апреля специалисты водоканала установят затвор диаметром 600 мм на "Молодежном" водоводе и выполнят его переврезку на Павловском тракте, 63а. В это время давление в водопроводных трубах у части горожан незначительно снизится.