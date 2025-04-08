Более 60 частных домов остались без холодной воды в Барнауле
Холодное водоснабжение также отсутствует в двух административных зданиях
08 апреля 2025, 19:00, ИА Амител
В Барнауле на улице Цукановой, 11, произошло повреждение водопровода диаметром 50 мм. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".
До тех пор, пока специалисты не устранят повреждение, холодной воды не будет по следующим адресам:
- проезд Радлова, 1–14;
- Новороссийский проезд, 11а;
- улица Цукановой, 2–11;
- улица Телефонная, 68–82, 233–269;
- улица Советской Армии, 85, 89.
Так, холодное водоснабжение отсутствует в 66 частных домах и двух административных зданиях.
"Ориентировочное время устранения – 20:30", – отметили в водоканале.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в ночь с 9 на 10 апреля специалисты водоканала установят затвор диаметром 600 мм на "Молодежном" водоводе и выполнят его переврезку на Павловском тракте, 63а. В это время давление в водопроводных трубах у части горожан незначительно снизится.
19:09:29 08-04-2025
Грустно.
НО! Только что в сквер напротив окна прилетел большой коричневый птиц.Как называется, не знаю, похож на коршуна, верещит как старый радиотелефон панасоник. Каждое лето проводит в сквере, на зиму куда-то улетает. Уже лет 20 .
19:24:40 08-04-2025
Гость (19:09:29 08-04-2025) Грустно.НО! Только что в сквер напротив окна прилетел бо... Интересное знакомство)) Только вот с водопроводом прямо беда в городе. НЕ смешно.
19:32:00 08-04-2025
Гость (19:09:29 08-04-2025) Грустно.НО! Только что в сквер напротив окна прилетел бо... Да.Это коршун точно!Старый и верещит как телефон Панасоник!
19:46:21 08-04-2025
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