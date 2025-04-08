У части барнаульцев возникнут проблемы с водоснабжением в ночь на 10 апреля

Специалисты проведут работы на "Молодежном" водоводе

08 апреля 2025, 17:15, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

В Барнауле в ночь с 9 на 10 апреля специалисты водоканала установят затвор диаметром 600 мм на "Молодежном" водоводе и выполнят его переврезку на Павловском тракте, 63а. В это время давление в водопроводных трубах у части горожан незначительно снизится, сообщает "Росводоканал Барнаул".

Работы планируют начать в полночь и закончить в 03:00.

"Проведение работ позволит повысить качество и надежность водоснабжения в указанном районе", – отметил директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

На время работ давление снизится в границах следующих улиц: Сельскохозяйственная – Автотранспортная – Новороссийская – Павловский тракт – пр. Строителей – Советская – Мира – Промышленная – Партизанская – Чернышевского – Чкалова – пр. Социалистический – Песчаная – Силикатная – Власихинская – Фурманова.

Границы улиц, попадающих под снижение давления / Фото: "Росводоканал Барнаул"

11–12 марта специалисты барнаульского водоканала проводили в краевой столице переврезку новых водопроводов. В связи с этим в ряде районов города отключили водоснабжение, в некоторых домах снизилось давление воды.