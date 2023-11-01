Более 60 единиц техники задействовали в уборке улиц Барнаула
Дорожники борются со снегом и наледью
01 ноября 2023, 11:15, ИА Амител
Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле продолжается обработка дорог и тротуаров противогололедными средствами, сообщили в мэрии.
Так, днем 1 ноября на улицах города задействуют более 60 единиц зимней техники и порядка 120 рабочих. "Дорожные бригады продолжат вывозить снег, прометать и обрабатывать тротуары песко-соляной смесью", – отметили в пресс-службе.
Минувшей ночью на дорогах работало больше 80 спецмашин. С гололедом боролись как в центре города, так и за его пределами.
По прогнозу, днем 1 ноября в Барнауле ожидается от -1 до +1 градуса, небольшой снег и гололедица.
13:03:46 01-11-2023
А мы это не почувствовали.