Более 60 единиц техники задействовали в уборке улиц Барнаула

Дорожники борются со снегом и наледью

01 ноября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле продолжается обработка дорог и тротуаров противогололедными средствами, сообщили в мэрии.

Так, днем 1 ноября на улицах города задействуют более 60 единиц зимней техники и порядка 120 рабочих. "Дорожные бригады продолжат вывозить снег, прометать и обрабатывать тротуары песко-соляной смесью", – отметили в пресс-службе.

Минувшей ночью на дорогах работало больше 80 спецмашин. С гололедом боролись как в центре города, так и за его пределами.

По прогнозу, днем 1 ноября в Барнауле ожидается от -1 до +1 градуса, небольшой снег и гололедица.