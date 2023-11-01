Дождь и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 1 ноября

На дорогах гололед, будьте осторожнее

01 ноября 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Период снегопадов в Алтайском крае продолжается. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит от -1 до +4 градусов. Местами небольшие, по западу умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Столбики термометров в Барнауле покажут от -1 до +1 градуса. Небольшой снег, возможны гололедные явления.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.