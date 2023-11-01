Дождь и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 1 ноября
На дорогах гололед, будьте осторожнее
01 ноября 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Период снегопадов в Алтайском крае продолжается. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
В регионе температура воздуха составит от -1 до +4 градусов. Местами небольшие, по западу умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Столбики термометров в Барнауле покажут от -1 до +1 градуса. Небольшой снег, возможны гололедные явления.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.
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