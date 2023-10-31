Снеговики и лыжники. Барнаул в объятиях первого снега

Настоящий зимний снегопад обрушился на столицу края 30 октября

31 октября 2023, 13:15, ИА Амител













































































Снегопад 30 октября / Фото: amic.ru

Погода не на шутку разыгралась в Барнауле 30 октября. Зима решила напомнить о себе и укрыла город пушистым одеялом. Не все, конечно, этому оказались рады, пробки в городе вечером достигли 10 баллов и доехать до дома для некоторых оказалось целым испытанием.

А кто-то, видимо, лелеял мечту все лето и с первым снегом встал на лыжи. Наши читатели прислали нам фотографию спортсмена, который рассекал прямо по аллее на проспекте Ленина.

Во многих дворах после снегопада можно увидеть даже не снеговиков, а целые арт-объекты.

Фото: amic.ru

Фото: Подслушано Барнаул

Неустойчивая погода сохранится в Алтайском крае до 3 ноября. Как сообщают синоптики, выпавший снег, скорее всего, растает: в ближайшие дни в крае прогнозируют плюсовые температуры.