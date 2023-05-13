Более 600 жителей Алтайского края пострадали от клещей за прошедшую неделю

Всего с начала сезона активности этих членистоногих в поликлиники с жалобами на присасывание обратились 1409 человек

13 мая 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю 639 жителей пострадали от присасывания клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 1409 человек, в том числе 502 ребёнка до 14 лет. Из общего числа пострадавших 460 человек (из них 97 детей) – жители Барнаула.

"Среди пострадавших зарегистрировано 20 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у четырёх детей до 14 лет; пять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у одного ребёнка; три случая с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у одного ребёнка до 14 лет. Больных с тяжёлой формой заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что пик активности клещей прогнозируется со второй половины мая. Однако опасность пострадать от них сохранится в течение всего тёплого времени года.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае с 15 по 26 мая будет работать горячая линия по профилактике клещевых инфекций.