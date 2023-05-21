Более 900 жителей Алтайского края пострадали от клещей за прошедшую неделю

Всего с начала сезона активности этих членистоногих в поликлиники с жалобами на присасывание обратились 2290 человек

21 мая 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за прошедшую неделю 881 житель пострадал от присасывания клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С начала эпидсезона (30 марта) в поликлиники обратились 2290 человек, в том числе 768 детей до 14 лет. Из общего числа пострадавших 749 человек (из них 142 ребёнка) – жители Барнаула.

"Среди пострадавших зарегистрировано 85 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 17 детей до 14 лет; 14 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 1 ребёнка; 6 случаев с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, в том числе у 1 ребёнка до 14 лет. Больных с тяжёлой формой заболевания клещевыми инфекциями не зарегистрировано", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что сейчас в регионе наблюдается интенсивный рост активности клещей. Тем не менее опасность пострадать от них сохранится в течение всего тёплого времени года.

Ранее российские учёные открыли новые виды клещей, способные вызывать чуму и лихорадку Западного Нила.