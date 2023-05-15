Есть ли люди среди тех, кого кусали новые виды клещей, не сообщается. Но точно известно, что они облюбовали летучих мышей.

Как отмечают учёные, одного из чумных клещей они добыли из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ при обследовании коллекции летучих мышей.

Остальные, на тот момент ещё живые экземпляры исследователи собрали в Бурятии и Туве. И тоже с рукокрылых.

Но в любом случае, какими бы ни были клещи, следует соблюдать меры предосторожности при прогулке в лесу, да и в целом в поездках на природу. Чтобы точно не встретиться с "кровожадным" клещом и избежать любого заражения, лучше поберечься.