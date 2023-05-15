Что за новые виды клещей, которые переносят чуму и лихорадку, открыли учёные?
Новые, опасные виды клещей обитают и в России
15 мая 2023, 11:48, Анастасия Бичакова
Российские учёные открыли новые виды клещей, способные вызывать опасные заболевания – чуму и лихорадку Западного Нила.
Что это за клещи и где они обитают, рассказываем в материале amic.ru.
Что за новые виды клещей?
Учёные Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли три новых вида клещей, переносящих чуму и другие опасные болезни.
По словам кандидата биологических наук, доцента ТМУ Марии Орловой, обнаруженные клещи относятся к семействам Spinturnicidae и Macronyssidae.
Представители первого могут быть переносчиками бартонеллёза, а второго – ряда инфекций, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и чума.
Отличаются ли новые виды клещей от "старых"?
Где распространены новые виды клещей?
Эти клещи кусают людей?
Есть ли люди среди тех, кого кусали новые виды клещей, не сообщается. Но точно известно, что они облюбовали летучих мышей.
Как отмечают учёные, одного из чумных клещей они добыли из заспиртованных сборов Зоологического музея МГУ при обследовании коллекции летучих мышей.
Остальные, на тот момент ещё живые экземпляры исследователи собрали в Бурятии и Туве. И тоже с рукокрылых.
Но в любом случае, какими бы ни были клещи, следует соблюдать меры предосторожности при прогулке в лесу, да и в целом в поездках на природу. Чтобы точно не встретиться с "кровожадным" клещом и избежать любого заражения, лучше поберечься.
Как защититься от укуса клеща?
Чтобы защититься от укуса клеща, следует соблюдать несколько правил.
- Собираясь в парк или в лес, старайтесь выбирать светлую одежду. На ней заметить клеща будет проще, чем на тёмных вещах.
- Чтобы клещ не смог подобраться к коже, максимально спрячьте её под одеждой. Заправьте брюки в сапоги или носки с плотной резинкой, рубашку или свитер – в брюки. А на голову наденьте капюшон, кепку или косынку.
- Заранее обработайте одежду специальными средствами (спреем или кремом) от клещей.
А что делать, если клещ всё-таки укусил?
Ни в коем случае не отрывайте клеща от кожи сразу. Вооружитесь швейной ниткой.
Сделайте из нити петлю, а её, в свою очередь, накиньте на насекомое – между его головкой и тельцем.
Затем затягивайте и одновременно закручивайте петлю. Не делая резких движений, удалите клеща.
А дальше клеща необходимо проверить на заболевания. Как и где это сделать – читайте в материале amic.ru.
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