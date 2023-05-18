Светобоязнь и галлюцинации. Терапевт назвала опасные симптомы укуса клеща

Сейчас эти советы особенно актуальны, поскольку угрожающие человеку насекомые проснулись во всех регионах России

18 мая 2023, 06:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Терапевт, специалист сервиса DocMa Надежда Крикота рассказала, какие симптомы могут говорить об укусе клеща. Как отмечает "Секрет фирмы", сейчас эти советы особенно актуальны, поскольку угрожающие человеку членистоногие проснулись во всех регионах России.

Какие симптомы говорят об укусе клеща

Крикота подчеркнула, что в первую очередь нужно обращать внимание на следующие проявления:

Покраснение и отёчность на месте укуса. Повышение температуры тела. Общее ухудшение самочувствия – сюда можно отнести озноб, вялость, недомогание, сонливость и прочее. Приступы тошноты. Светобоязнь – она проявляется неприятной реакцией на свет, причём неважно, дневной он или искусственный. Высыпания в виде пятен или узелков. Ломота в суставах и затруднения движения. Изменение настроения, эмоциональная неустойчивость или тревожность. Изменение восприятия реальности в виде галлюцинаций.

Если вы заметили у себя какие-либо из этих симптомов, то следует найти возможное место укуса. Сначала проявления могут быть незначительными, а кожа там и вовсе будет выглядеть так же, как и всегда. Однако со временем симптоматика будет нарастать.

Терапевт добавила, что наиболее сильные проявления заболеваний, передающихся клещами, отмечаются у детей, стариков и людей, у которых есть хронические заболевания, – они негативно влияют на иммунитет. Обычные люди и вовсе могут не почувствовать признаки инфекционных заболеваний нервной системы, а развиваются они медленно.

Крикота также напомнила, что скрытый период таких заболеваний обычно длится от 2 до 21 дня. Крайне важно успеть обратиться к врачу-инфекционисту, который сможет провести правильную диагностику.

Первая помощь при укусе клеща

Лучше всего как можно скорее обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Врачи знают, как извлечь клеща и какие меры необходимо принять. Если же медиков рядом нет, то стоит изъять членистоногое самостоятельно – ручкой-лассо, пинцетом или обыкновенной ниткой. Захватывать нужно как можно ближе к головке.

"Вытащить надо вместе с головкой, чтобы ранка не загноилась. Если голова оторвалась, вытаскивайте её стерильной иголкой, как занозу", – подчеркнула Надежда Крикота.

После этого положите его в баночку, пузырёк или бутылку. Клещ ещё нужен для проверки на инфекции. Доставить в лабораторию его необходимо в течение 48 часов. Рану промойте с мылом и обработайте спиртом или йодом.