Более чем 2 тысячам барнаульцам вернули горячую воду
В СГК рассказали, что делать, если из крана течет пока только холодная
21 июля 2023, 14:31, ИА Амител
Более двух тысяч жителей 21 жилого дома в центральной части Барнаула досрочно получили горячую воду, сообщили в СГК.
Специалисты проверили сети и устранили на них дефекты. Вот адреса вновь подключенных к горячей воде:
- Социалистический, 76, 68, 70, 78, 66, 64, 76а, 76б;
- Димитрова, 83, 79, 81, 85а;
- Песчаная, 74а, 76, 74;
- Чкалова, 70;
- Ленина, 47, 51а, 45а, 47а, 49, 45б;
- Кирова, 75;
- Папанинцев, 76.
"Если ваш дом есть в списке, но горячей воды все еще нет – нужно обращаться в управляющую компанию. С нашей стороны ограничений в подаче горячей воды в указанных домах нет", – пояснили в компании.
Напомним, что в Барнауле с 12 по 24 июля включительно проходит первый этап опрессовки в контуре ТЭЦ-2. Изначально горячую воду на этот период отключили у 122 тысяч жителей Железнодорожного и Центрального районов.
Вернуть ресурс везде планируют 25-го числа.
15:44:24 21-07-2023
А на Горно алтайской как всегда только разрыли все ,почему так????
15:56:53 21-07-2023
Евгения (15:44:24 21-07-2023) А на Горно алтайской как всегда только разрыли все ,почему т... Ну она же горно-Алтайская... А тут барнаульцам воду возвращают
19:08:29 21-07-2023
Гость (15:56:53 21-07-2023) Ну она же горно-Алтайская... А тут барнаульцам воду возвраща... Точно ((