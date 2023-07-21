Более чем 2 тысячам барнаульцам вернули горячую воду

В СГК рассказали, что делать, если из крана течет пока только холодная

21 июля 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Более двух тысяч жителей 21 жилого дома в центральной части Барнаула досрочно получили горячую воду, сообщили в СГК.

Специалисты проверили сети и устранили на них дефекты. Вот адреса вновь подключенных к горячей воде:

Социалистический, 76, 68, 70, 78, 66, 64, 76а, 76б;

Димитрова, 83, 79, 81, 85а;

Песчаная, 74а, 76, 74;

Чкалова, 70;

Ленина, 47, 51а, 45а, 47а, 49, 45б;

Кирова, 75;

Папанинцев, 76.

"Если ваш дом есть в списке, но горячей воды все еще нет – нужно обращаться в управляющую компанию. С нашей стороны ограничений в подаче горячей воды в указанных домах нет", – пояснили в компании.

Напомним, что в Барнауле с 12 по 24 июля включительно проходит первый этап опрессовки в контуре ТЭЦ-2. Изначально горячую воду на этот период отключили у 122 тысяч жителей Железнодорожного и Центрального районов.

Вернуть ресурс везде планируют 25-го числа.