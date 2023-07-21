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Более чем 2 тысячам барнаульцам вернули горячую воду

В СГК рассказали, что делать, если из крана течет пока только холодная

21 июля 2023, 14:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Более двух тысяч жителей 21 жилого дома в центральной части Барнаула досрочно получили горячую воду, сообщили в СГК. 

Специалисты проверили сети и устранили на них дефекты. Вот адреса вновь подключенных к горячей воде:

  • Социалистический, 76, 68, 70, 78, 66, 64, 76а, 76б;
  • Димитрова, 83, 79, 81, 85а;
  • Песчаная, 74а, 76, 74;
  • Чкалова, 70;
  • Ленина, 47, 51а, 45а, 47а, 49, 45б;
  • Кирова, 75;
  • Папанинцев, 76.

"Если ваш дом есть в списке, но горячей воды все еще нет – нужно обращаться в управляющую компанию. С нашей стороны ограничений в подаче горячей воды в указанных домах нет", – пояснили в компании.

Напомним, что в Барнауле с 12 по 24 июля включительно проходит первый этап опрессовки в контуре ТЭЦ-2. Изначально горячую воду на этот период отключили у 122 тысяч жителей Железнодорожного и Центрального районов.

Вернуть ресурс везде планируют 25-го числа. 

Барнаул Отключения горячей воды

Комментарии 3

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Евгения

15:44:24 21-07-2023

А на Горно алтайской как всегда только разрыли все ,почему так????

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Гость

15:56:53 21-07-2023

Евгения (15:44:24 21-07-2023) А на Горно алтайской как всегда только разрыли все ,почему т... Ну она же горно-Алтайская... А тут барнаульцам воду возвращают

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Евгения

19:08:29 21-07-2023

Гость (15:56:53 21-07-2023) Ну она же горно-Алтайская... А тут барнаульцам воду возвраща... Точно ((

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