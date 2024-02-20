Более мощный и стильный. Обзор обновленного внедорожника EXEED VX8

Рассказываем и показываем, чем интересен рестайлинговый вариант кроссовера

20 февраля 2024, 15:13, ИА Амител erid: LjN8K34ju

Обновленный EXEED VX8 / Фото EXEED

На автомобильном рынке в Алтайском крае новый игрок – роскошный внедорожник EXEED VX8*. Это рестайлинговый, полноразмерный кроссовер. Обновление реализовано в дизайне и технической "начинке". Здесь появилась восьмиступенчатая автоматическая коробка передач Aisin*, салон стал еще более современным и стильным. Какой он, новый EXEED – смотрите в обзоре. Шикарный автомобиль для съемок предоставил автосалон "Альбион-Моторс" в Барнауле (Калинина, 15е).

Экстерьер

Внешне самый крупный из EXEED изменился не сильно, в основном в передней части. Фронтальный бампер чуть упростили, укрупнившаяся решетка радиатора сочетается с пятью мощными горизонтальными планками (раньше их было три).

Нижний отдельный сектор сократили. Теперь здесь монолитная часть со стальным бампером, окрашенная в цвет кузова. Как и верхняя планка с надписью EXEED. Диодные вертикали противотуманок получили симпатичную окантовку, но вся светотехника осталась прежней. В блоке фар по четыре линзы за светодиодами, по паре на дальний и ближний свет. Сзади прежняя двухметровая монолитная оптика с перемычкой на крышке багажника.

Над стеклом мощный спойлер. Крыша – стеклянная, здесь есть рейлинги и плавниковая антенна. Кстати, крыша – это единственный не оцинкованный элемент кузова VX.

Изменился дизайн колесных дисков. Теперь они 20-дюймовые. Угол въезда 18°, съезда 20°. Учитывая длинную базу, глянцевые бамперы, отсутствие защиты на арках, выдвижные подножки, ареал обитания этого крупного кроссовера – город и трасса.

Паспортный дорожный просвет остался прежним – 200 мм, что весьма приближено к реальности. Во время видеообзора пустой машины под защитой картера намерили 216 мм, под динамическими порогами – 205. У этой топ-версии шикарные выдвижные пороги с подсветкой.

Система выпуска имеет пару полноценных крупных глушителей, выходящих в отверстие бампера. Задний бампер тоже слегка модернизирован. Длина (4,97 м) и ширина (1,94 м) сохранены. Высота стала больше на 4 мм благодаря переработанной подвеске. Появились новые алюминиевые поворотные кулаки.

Под капотом

Топливный бак остался на 65 л. Бензин не ниже 95-го. А вот объем бачка стеклоомывателя по просьбам клиентов увеличен с пяти до семи литров.

В целом под капотом без изменений. Тот же двухлитровый мотор на 249 лошадиных сил. Максимальная тяга – 385 Н*м. Агрегат проверен на сотнях тысяч машин, производитель не стесняется давать на него гарантию семь лет или 200 тысяч км пробега.

Но вот аккомпанирует мотору отныне, опять же по просьбам клиентов, 8-ступенчатый автомат Aisin*. Это полноценный автомат, а не семискоростной робот, как прежде.

В полном приводе тоже новшества: более выносливая электрогидравлическая муфта BorgWarner* шестого поколения. К списку режимов движения кроссовера добавили еще четыре: снег, грязь, песок и бездорожье.

Багажник с электроприводом, объем в пятиместной конфигурации – 784 л.

Сейчас VX доступен только в семи- либо шестиместной версии. В видеообзоре – первый вариант с электроприводами складывания третьего ряда. Для взрослых "галерка" тесновата. А для детей удобна. Есть подстаканники, пульты для небольшого наклона спинки, отдельные дефлекторы, колонки на потолке.

В багажнике скромный органайзер с базовым инструментарием. Компактная "докатка" под днищем.

Обновленный EXEED VX8 / Фото EXEED

Интерьер

Большую часть бюджета рестайлинга пустили на тотальную переделку интерьера. И это как будто абсолютно иной автомобиль. Салон новый, с премиальной архитектурой и качеством отделки. Найти голую, не обшитую чем-либо пластиковую панель – это еще надо постараться.

Передняя панель представляет единую стеклянную поверхность во всю ширину салона, в которую интегрированы три экрана и дефлекторы вентиляции. Диагональ центрального тачскрина – 15,6 дюйма, боковых, в том числе и водительского, – по 12,3 дюйма.

Медиасистема имеет широкий набор онлайн-сервисов и телематику. VX стал первой моделью с системой Exeed Connect*, управлять которой можно с приложения в смартфоне. А вот физических кнопок, кроме клавиши запуска двигателя, в салоне не осталось.

Новый руль с обогревом без нижней спицы, как у RX, с сенсорными кнопками.

За управление трансмиссией теперь отвечает правый подрулевой мерседесовский рычажок. Пульты управления с электроприводом всех сидений расположены на дверях. Правое пассажирское кресло – атаманка с выдвижной секцией для ног.

Подушек безопасности теперь не шесть, а десять. Добавлены боковые во втором ряду, коленная для водителя, а также центральная, которая раскрывается между передними сиденьями и исключает ударение водителя и пассажира.

Обновленный EXEED VX пока представлен только в самой богатой комплектации President*. Она включает обивку сидений плотной кожей Напа, трехзонный климат-контроль, передние кресла с электроприводом и массажем. На всех сиденьях вентиляция и обогрев, панорамная крыша, аудиосистема с 23 динамиками, электропривод пятой двери, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

EXEED. Born for more*!

Автоцентр "Альбион-Моторс", официальный дилера EXEED

Барнаул, проспект Калинина, 15е

Тел.: 8 (385-2) 55-23-74

"ВКонтакте"ООО "Альбион-Моторс"

* EXEED VX ("Эксид ВэИкс"); Aisin ("Айсин"); BorgWarner ("БоргУорнер"); Connect ("Коннект"); President ("Президент"); Born for more ("Борн фо мор")

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