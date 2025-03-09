Более половины россиян закупились вегетарианской едой
Основным мотивом стало желание разнообразить рацион
09 марта 2025, 18:00, ИА Амител
Более половины россиян (58%) приобрели растительные продукты за последние три месяца, причем основным мотивом выбора вегетарианской пищи стало желание разнообразить свой рацион. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.
"По данным опроса ЦИПП Роскачества, 58% граждан покупали те или иные растительные продукты за последние три месяца", – передает агентство.
Наиболее популярными среди них оказались молочные заменители на растительной основе: 32% предпочитают растительное молоко, а 28% – растительные напитки. Также 22–23% опрошенных покупают продукты из растительного мяса и само растительное мясо. Почти каждый пятый выбирает горячие напитки на растительной основе вместо молока.
Основной причиной выбора вегетарианских продуктов для 56% является стремление разнообразить питание. Среди других популярных мотивов – польза продуктов, поддержание физической формы, снижение веса. Каждый пятый покупает растительную продукцию ради вкуса.
"12% рассказали, что покупают такие продукты по рекомендации врача. И всего 2% – по причине того, что считают себя вегетарианцами", – говорится в материале.
Также в Роскачестве отметили, что самым распространенным типом вегетарианства среди россиян является лактоововегетарианство (24%), при котором в рацион допускаются молочные продукты и яйца. 11% придерживаются лактовегетарианства (питание только молочными продуктами), еще 11% – веганства, 8% – ововегетарианства (разрешены только яйца, но не молочные продукты). 46% респондентов заявили, что не следуют никакой из перечисленных диет.
18:18:55 09-03-2025
Какие-то растительные напитки, растительное мясо! Что за хрень? Почему нельзя просто есть блюда из натуральных овощей, круп, макарошек; запивать чаем- кофе, компотами из фруктов, отварами трав?
18:55:45 09-03-2025
мясо уже далеко не всем по карману, вот и приходится выкручиваться.
21:21:05 09-03-2025
Вот сижу. Вижу вокрук у народа мобилы стоимостью в корову мяса. Наруже стоят машинки ценой в коровье стадо каждая.
Очень средняя публика.
Поэтому вопрос - вы вообще о чем? Позлить пролетариев?
Вот наброс и нагнетание - это вижу.
22:00:42 09-03-2025
Musik (21:21:05 09-03-2025) Вот сижу. Вижу вокрук у народа мобилы стоимостью в корову мя... где сидишь?
05:56:16 10-03-2025
Гость (22:00:42 09-03-2025) где сидишь?...
На Суворова
22:04:47 09-03-2025
"32% предпочитают растительное молоко, а 28% – растительные напитки. Также 22–23% опрошенных покупают продукты из растительного мяса и само растительное мясо. Почти каждый пятый выбирает горячие напитки на растительной основе вместо молока." ------- Еще надо узнать, как выросли продажи латексных бабо/мужико-заменителей. Эти любители эрзаца должны быть полностью последовательны в своих действиях.