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Более половины россиян закупились вегетарианской едой

Основным мотивом стало желание разнообразить рацион

09 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Овощной салат / Фото: Hermes Rivera / Unsplash
Овощной салат / Фото: Hermes Rivera / Unsplash

Более половины россиян (58%) приобрели растительные продукты за последние три месяца, причем основным мотивом выбора вегетарианской пищи стало желание разнообразить свой рацион. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

"По данным опроса ЦИПП Роскачества, 58% граждан покупали те или иные растительные продукты за последние три месяца", – передает агентство.

Наиболее популярными среди них оказались молочные заменители на растительной основе: 32% предпочитают растительное молоко, а 28% – растительные напитки. Также 22–23% опрошенных покупают продукты из растительного мяса и само растительное мясо. Почти каждый пятый выбирает горячие напитки на растительной основе вместо молока.

Основной причиной выбора вегетарианских продуктов для 56% является стремление разнообразить питание. Среди других популярных мотивов – польза продуктов, поддержание физической формы, снижение веса. Каждый пятый покупает растительную продукцию ради вкуса.

"12% рассказали, что покупают такие продукты по рекомендации врача. И всего 2% – по причине того, что считают себя вегетарианцами", – говорится в материале.

Также в Роскачестве отметили, что самым распространенным типом вегетарианства среди россиян является лактоововегетарианство (24%), при котором в рацион допускаются молочные продукты и яйца. 11% придерживаются лактовегетарианства (питание только молочными продуктами), еще 11% – веганства, 8% – ововегетарианства (разрешены только яйца, но не молочные продукты). 46% респондентов заявили, что не следуют никакой из перечисленных диет.

Россия опросы Продукты

Комментарии 6

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Гость

18:18:55 09-03-2025

Какие-то растительные напитки, растительное мясо! Что за хрень? Почему нельзя просто есть блюда из натуральных овощей, круп, макарошек; запивать чаем- кофе, компотами из фруктов, отварами трав?

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Элен без ребят

18:55:45 09-03-2025

мясо уже далеко не всем по карману, вот и приходится выкручиваться.

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Musik

21:21:05 09-03-2025

Вот сижу. Вижу вокрук у народа мобилы стоимостью в корову мяса. Наруже стоят машинки ценой в коровье стадо каждая.
Очень средняя публика.
Поэтому вопрос - вы вообще о чем? Позлить пролетариев?
Вот наброс и нагнетание - это вижу.

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Гость

22:00:42 09-03-2025

Musik (21:21:05 09-03-2025) Вот сижу. Вижу вокрук у народа мобилы стоимостью в корову мя... где сидишь?

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Гость

05:56:16 10-03-2025

Гость (22:00:42 09-03-2025) где сидишь?...
На Суворова

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Гость

22:04:47 09-03-2025

"32% предпочитают растительное молоко, а 28% – растительные напитки. Также 22–23% опрошенных покупают продукты из растительного мяса и само растительное мясо. Почти каждый пятый выбирает горячие напитки на растительной основе вместо молока." ------- Еще надо узнать, как выросли продажи латексных бабо/мужико-заменителей. Эти любители эрзаца должны быть полностью последовательны в своих действиях.

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