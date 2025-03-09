Более половины россиян закупились вегетарианской едой

Основным мотивом стало желание разнообразить рацион

09 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Овощной салат / Фото: Hermes Rivera / Unsplash

Более половины россиян (58%) приобрели растительные продукты за последние три месяца, причем основным мотивом выбора вегетарианской пищи стало желание разнообразить свой рацион. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

"По данным опроса ЦИПП Роскачества, 58% граждан покупали те или иные растительные продукты за последние три месяца", – передает агентство.

Наиболее популярными среди них оказались молочные заменители на растительной основе: 32% предпочитают растительное молоко, а 28% – растительные напитки. Также 22–23% опрошенных покупают продукты из растительного мяса и само растительное мясо. Почти каждый пятый выбирает горячие напитки на растительной основе вместо молока.

Основной причиной выбора вегетарианских продуктов для 56% является стремление разнообразить питание. Среди других популярных мотивов – польза продуктов, поддержание физической формы, снижение веса. Каждый пятый покупает растительную продукцию ради вкуса.

"12% рассказали, что покупают такие продукты по рекомендации врача. И всего 2% – по причине того, что считают себя вегетарианцами", – говорится в материале.

Также в Роскачестве отметили, что самым распространенным типом вегетарианства среди россиян является лактоововегетарианство (24%), при котором в рацион допускаются молочные продукты и яйца. 11% придерживаются лактовегетарианства (питание только молочными продуктами), еще 11% – веганства, 8% – ововегетарианства (разрешены только яйца, но не молочные продукты). 46% респондентов заявили, что не следуют никакой из перечисленных диет.