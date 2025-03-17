Более сотни человек продолжают искать пропавшую в Алтайском крае учительницу

Волонтеры распространили свыше 1,2 тысячи ориентировок и подключили к поискам дроны

17 марта 2025, 13:30, ИА Амител

Ольга Залит / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае продолжают искать учительницу музыки из Зудилово Ольгу Залит, которая 4 марта вышла из дома и до сих пор не вернулась. В поисках участвуют уже более 100 человек, общая протяженность пройденных ими маршрутов составила 522 километра. Об этом сообщает региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт".

В течение всех дней поиска волонтеры прочесывали местность, распространили более 1,2 тысячи ориентировок, опросили возможных свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. Общая протяженность пройденных ими маршрутов составила 522 километра.

Сейчас ориентировки распространяют не только в Алтайском крае, но и в соседних регионах. Также искать пропавшую учительницу начали с помощью дронов: с воздуха уже осмотрели более 12 квадратных километров земли.

"15 и 16 марта к пешим поисковым группам присоединились добровольцы направления "Беспилотная авиация". Учитывая снежный покров, затрудняющий передвижение, дроны позволили осмотреть территорию с воздуха площадью более 12 квадратных километров", – сообщает "ЛизаАлерт".

Напомним, после пропажи Ольги Залит алтайский Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство". В день своего исчезновения женщина отменила дистанционный урок и вышла из дома около 11:00, в 12:00 она должна была вести занятия в школе. Однако ни через полчаса, ни через час на работу Ольга не пришла. В одном из супермаркетов села Березовка Ольга попала на камеры видеонаблюдения. Однако зачем ей понадобилось ехать туда, неизвестно.

При этом все важные документы – паспорт, СНИЛС и ОМС – она оставила дома. Сын Ольги не исключает, что женщина могла спрятаться ото всех: это может быть связано с усталостью и стрессами, а также приемом антидепрессантов.

Приметы Ольги: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза зеленые. В день исчезновения была одета в черный длинный пуховик, белую шапку и белые ботинки. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 903 992 7108, 8 983 386 5701 или 02.