Более сотни человек продолжают искать пропавшую в Алтайском крае учительницу
Волонтеры распространили свыше 1,2 тысячи ориентировок и подключили к поискам дроны
17 марта 2025, 13:30, ИА Амител
В Алтайском крае продолжают искать учительницу музыки из Зудилово Ольгу Залит, которая 4 марта вышла из дома и до сих пор не вернулась. В поисках участвуют уже более 100 человек, общая протяженность пройденных ими маршрутов составила 522 километра. Об этом сообщает региональный поисковый отряд "ЛизаАлерт".
В течение всех дней поиска волонтеры прочесывали местность, распространили более 1,2 тысячи ориентировок, опросили возможных свидетелей и изучили записи с камер видеонаблюдения. Общая протяженность пройденных ими маршрутов составила 522 километра.
Сейчас ориентировки распространяют не только в Алтайском крае, но и в соседних регионах. Также искать пропавшую учительницу начали с помощью дронов: с воздуха уже осмотрели более 12 квадратных километров земли.
"15 и 16 марта к пешим поисковым группам присоединились добровольцы направления "Беспилотная авиация". Учитывая снежный покров, затрудняющий передвижение, дроны позволили осмотреть территорию с воздуха площадью более 12 квадратных километров", – сообщает "ЛизаАлерт".
Напомним, после пропажи Ольги Залит алтайский Следком возбудил уголовное дело по статье "Убийство". В день своего исчезновения женщина отменила дистанционный урок и вышла из дома около 11:00, в 12:00 она должна была вести занятия в школе. Однако ни через полчаса, ни через час на работу Ольга не пришла. В одном из супермаркетов села Березовка Ольга попала на камеры видеонаблюдения. Однако зачем ей понадобилось ехать туда, неизвестно.
При этом все важные документы – паспорт, СНИЛС и ОМС – она оставила дома. Сын Ольги не исключает, что женщина могла спрятаться ото всех: это может быть связано с усталостью и стрессами, а также приемом антидепрессантов.
Приметы Ольги: рост 170 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза зеленые. В день исчезновения была одета в черный длинный пуховик, белую шапку и белые ботинки. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 903 992 7108, 8 983 386 5701 или 02.
13:58:36 17-03-2025
тут надо копать ее последние две недели. С кем конфликты были, кто недоволен был, что она делела куда ходила
по минутам выяснять
ну и подозреваемых брать и допрашивать с пристрастием и на дыбе
устроили тут бардак
17:58:07 17-03-2025
Гость (13:58:36 17-03-2025) тут надо копать ее последние две недели. С кем конфликты был... Слоника делать предлагаешь?
13:58:54 17-03-2025
На следующей неделе найдется.
14:07:29 17-03-2025
Ничего непонятно. Документы оставила дома, ладно. Где телефон? А деньги, карты брала с собой? Что покупала в магазине?
15:28:05 18-03-2025
Гость (14:07:29 17-03-2025) Ничего непонятно. Документы оставила дома, ладно. Где телефо... Писали же, что покупала верёвку и крысит
15:28:06 18-03-2025
Гость (14:07:29 17-03-2025) Ничего непонятно. Документы оставила дома, ладно. Где телефо... Писали же, что покупала верёвку и крысит
16:21:01 18-03-2025
В таких ситуациях сразу становится понятным вся сила и мощь всеми любимых экстрасенсов, гадалок, провидцев. Шарлатанство и обман.