В Алтайском крае возбудили дело об убийстве после пропажи учительницы

Местонахождение Ольги Залит неизвестно с 4 марта

13 марта 2025, 11:10, ИА Амител

Ольга Залит / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об убийстве после исчезновения учительницы музыки из села Зудилово Первомайского района Ольги Залит, сообщили в ведомстве.

49-летняя женщина жила с мужем и сыном. 4 марта она ушла из дома в неизвестном направлении и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

"В день исчезновения утром она сказала родным, что пошла в школу, однако на работу не явилась. Днем ее видели в селе Березовка Первомайского района, в том числе в магазине", – отметили в Следкоме.

В день исчезновения Ольга была одета в черный длинный пуховик, белую шапку и белые ботинки. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 903 992 7108, 8 983 386 5701 или 02.