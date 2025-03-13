В Алтайском крае возбудили дело об убийстве после пропажи учительницы
Местонахождение Ольги Залит неизвестно с 4 марта
13 марта 2025, 11:10, ИА Амител
Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об убийстве после исчезновения учительницы музыки из села Зудилово Первомайского района Ольги Залит, сообщили в ведомстве.
49-летняя женщина жила с мужем и сыном. 4 марта она ушла из дома в неизвестном направлении и с тех пор ее местонахождение неизвестно.
"В день исчезновения утром она сказала родным, что пошла в школу, однако на работу не явилась. Днем ее видели в селе Березовка Первомайского района, в том числе в магазине", – отметили в Следкоме.
В день исчезновения Ольга была одета в черный длинный пуховик, белую шапку и белые ботинки. Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 903 992 7108, 8 983 386 5701 или 02.
13:22:30 13-03-2025
Прямо сюжет для второй части фильма Мыс страха.
14:50:23 13-03-2025
Странная история, то была, то видели, то непонятно.
Так а музыку там сейчас отменили или завуч теперь ведёт?
01:46:55 14-03-2025
психиатра нужно подключать специалиста по поведенческим особенностям больных биполярным расстройством и врача, назначившего антидепрессанты. смотреть какая там побочка и искать по новым вводным