По сценарию 2018-го. Каким всё-таки будет паводок на Алтае и где будет сложнее всего

Сколько населённых пунктов Алтайского края находится в зоне риска подтопления

30 марта 2023, 09:45, ИА Амител

Надеемся на лучшее, готовимся к худшему. Так охарактеризовал начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров подготовку к паводку-2023. По его словам, пока всё идёт по сценарию 2018 года, когда на Алтае произошло сильное наводнение. И всё же ситуация в этом году, говорит генерал, будет значительно менее опасной. В "Переговорке" на amic.ru он объяснил, почему в этом так уверены специалисты. Также поговорили о том, сколько населённых пунктов находится в зоне подтопления, как проходит эвакуация людей и что можно сделать на собственном подворье, чтобы минимизировать риски подтопления.

Кто в "Переговорке"



Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Александр Макаров.

Родился 3 июля 1981 г. в Праге (Чехословакия).

В 2003 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России.

В 2018 году – Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России.

2003-2007 г. – работал в спасательном центре Дальневосточного регионального центра МЧС РФ.

С 2007 по 2015 г. прошёл путь до первого замначальника ГУ МЧС РФ по Пензенской области.

2015-2016 г. – врио начальника Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.

2016-2019 г. – начальник Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России.

1 апреля 2019 года указом президента РФ назначен начальником ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

Имеет множество наград.

Женат, двое детей.01:37 Более 20 тысяч человек проживают в опасных местах. Александр Макаров рассказал, каким ждут паводок на Алтае этой весной и когда ото льда вскроются реки: "Всё сдвинулось примерно на неделю".

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