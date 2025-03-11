Более 300 км дорог отремонтируют в Алтайском крае за 10 млрд рублей

Чинить будут также городские улицы и мосты

11 марта 2025, 14:30, ИА Амител

Фото: телеграм-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко / t.me/tomenko_22

В Алтайском крае в текущем сезоне планируют отремонтировать более 300 км дорог за счет средств президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил губернатор Виктор Томенко.

По его словам, на эти цели выделят более 10 млрд рублей. В основном работы запланированы на трассах. Среди них:

Алейск – Бориха в Алейском районе;

Троицкое – Целинное в Целинном районе;

Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда в Благовещенском районе;

Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области в Крутихинском районе.

"Сразу семь участков, находящихся в Бурлинском, Ключевском, Егорьевском, Волчихинском, Кулундинском районах, планируется привести в порядок на одной из краевых дорог, которая идет от Змеиногорска через Рубцовск, Волчиху и Михайловское в сторону Кулунды, а затем до Бурлы и до границы Новосибирской области", – добавил глава региона.

Также больше 1 млрд рублей направят на ремонт улиц в Бийске, Новоалтайске и Барнауле и приведение в порядок мостов:

в Заринском районе через реку Чумыш (здесь работы ведутся с 2024 года);

через протоку Бобровскую в микрорайоне Затон в Барнауле.

Виктор Томенко отметил, что все это – только часть запланированных работ. Всего в 2025 году планируют привести в порядок около 900 км, включая небольшие сельские дороги.