Больше деревьев, света и удобства: как преображают парк им. Ленина в Барнауле?
В парке стартовал второй этап благоустройства
20 мая 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле стартовал второй этап благоустройства территории бывшего парка имени Ленина. Сейчас на месте работают строители. Они делят участки, подготавливают площадки и завозят строительные материалы. В этом году здесь появятся новые пешеходные дорожки, зоны отдыха с террасной доской, спортивные и игровые площадки с резиновым покрытием. Установят освещение, камеры видеонаблюдения, разобьют цветники, газоны и высадят более 2,5 тысячи деревьев.
Завершить работы планируют к середине ноября. Как продвигается преображение парка – в нашем фоторепортаже.
Напомним, разработчики проекта благоустройства парка разделили работу на три этапа. Первый из них закончился в 2024 году. Тогда в парке обустроили пешеходные дорожки, высадили 50 деревьев, установили скамейки, урны и фонари.
07:26:58 20-05-2025
Непонятно, где это в Барнауле находится? "Бывший парк им. Ленина" - это где?
10:35:07 20-05-2025
Кхм... (07:26:58 20-05-2025) Непонятно, где это в Барнауле находится? "Бывший парк им. Ле... Индустриальный парк, зоопарк, со стороны улицы Антона Петрова
21:12:10 30-05-2025
Кхм... (07:26:58 20-05-2025) Непонятно, где это в Барнауле находится? "Бывший парк им. Ле... Бывший парк им Ленина это парк Лесная сказка ..зоопарк там же и все что в деревьях вместе взятых!!!!!!!!!!!!!!!!!плюс то что успели застроить возле плюс церковь в стенах парка