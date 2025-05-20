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Больше деревьев, света и удобства: как преображают парк им. Ленина в Барнауле?

В парке стартовал второй этап благоустройства

20 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Второй этап благоустройства парка им. Ленина / Фото: amic.ru

В Барнауле стартовал второй этап благоустройства территории бывшего парка имени Ленина. Сейчас на месте работают строители. Они делят участки, подготавливают площадки и завозят строительные материалы. В этом году здесь появятся новые пешеходные дорожки, зоны отдыха с террасной доской, спортивные и игровые площадки с резиновым покрытием. Установят освещение, камеры видеонаблюдения, разобьют цветники, газоны и высадят более 2,5 тысячи деревьев.

Завершить работы планируют к середине ноября. Как продвигается преображение парка – в нашем фоторепортаже.

Напомним, разработчики проекта благоустройства парка разделили работу на три этапа. Первый из них закончился в 2024 году. Тогда в парке обустроили пешеходные дорожки, высадили 50 деревьев, установили скамейки, урны и фонари.

Барнаул фоторепортажи парк имени Ленина

Комментарии 3

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Кхм...

07:26:58 20-05-2025

Непонятно, где это в Барнауле находится? "Бывший парк им. Ленина" - это где?

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Местный

10:35:07 20-05-2025

Кхм... (07:26:58 20-05-2025) Непонятно, где это в Барнауле находится? "Бывший парк им. Ле... Индустриальный парк, зоопарк, со стороны улицы Антона Петрова

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Гость

21:12:10 30-05-2025

Кхм... (07:26:58 20-05-2025) Непонятно, где это в Барнауле находится? "Бывший парк им. Ле... Бывший парк им Ленина это парк Лесная сказка ..зоопарк там же и все что в деревьях вместе взятых!!!!!!!!!!!!!!!!!плюс то что успели застроить возле плюс церковь в стенах парка

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