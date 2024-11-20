Барнаульцам рассказали, как изменился парк Ленина после первого этапа реконструкции

Там уже появились скамейки и пешеходные дорожки

20 ноября 2024, 10:00, ИА Амител

Парк им. Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

В 2024 году в Барнауле началась реконструкция парка имени Ленина. В рамках первого этапа восстановления на его территории обустроили пешеходные дорожки, а также установили скамейки и урны. Парковые дорожки проложили к улицам Ленинградская и Антона Петрова, а также к Александро-Невскому собору. Об этом сообщает "Толк".

Также в парке высадили 50 деревьев и обустроили цветник.

Реконструкцию территории провели в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В 2025 году работы здесь продолжат.

"За то, чтобы восстановить эту зеленую зону, еще в 2023 году проголосовали 11 тысяч барнаульцев, что и принесло ей победу при выборе территорий и дизайн-проектов благоустройства", – напоминает издание.

Разработчики проекта разделили работу на три этапа. Первый из них закончился в 2024 году. Детали реконструкции определяли горожане с помощью голосования. Также барнаульцы участвовали в экологических акциях и субботниках на территории будущего парка.

Согласно плану, в парке обустроят спортивные площадки, зону центральной площади с елкой и альпийской горкой, культурно-просветительскую зону с амфитеатром, а также места для настольных игр и книгообмена.