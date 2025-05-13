Пока на территории идут только подготовительные работы

13 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Работы в парке 300-летия Барнаула / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На территории за торговым центром "Европа" в Барнауле начали создавать так называемый парк 300-летия Барнаула.

Представитель инициативной группы Алексей Корчагин в разговоре с amic.ru отметил, что на территории только начались подготовительные работы. По его словам, техника сейчас расчищает участок.

Побывавший на месте корреспондент добавил, что там сейчас убирают поросль и кусты – в том числе идет очистка участка вокруг гаражей, которые планируют снести.

Работы в парке 300-летия Барнаула / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Напомним, что в 2025 году на благоустройство парка потратят 89,7 млн рублей. Оно будет продолжаться до 21 ноября 2025 года. До 3 октября подрядчик проведет подготовительные работы, сделает покрытия проездов, тротуары и дорожки. До 10 ноября займется устройством видеонаблюдения и наружного освещения, включая подготовительные работы. До 21 ноября нужно смонтировать малые архитектурные формы, а также заняться озеленением. Подробнее об этом можно прочитать здесь. На контроль за работами выделят 296,2 тысячи рублей.

Всего территорию будут благоустраивать в три этапа, на каждый из них потратят около 100 млн рублей, работы будут идти по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды".

Всего территория за ТРЦ "Европа" занимает около 15 га, включая участки и на ул. Шумакова, 9, и на Взлетной, 2и. В 1989 году там планировали создать сначала парк 50-летия СССР, а в 2010-м – "Национальную деревню". Однако реализовать проекты не удалось.

В 2023 году инициативная группа, состоящая из жителей Индустриального района, добилась, чтобы территорию включили в голосование на благоустройство в 2025 году. В 2024-м голосование состоялось, территория победила благодаря поддержке девяти тысяч барнаульцев. Почему они выбрали именно этот объект, можно прочитать по ссылке.