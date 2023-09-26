Больше тысячи домов подключили к отоплению в Барнауле
Отопительный сезон в столице Алтайского края стартовал 21 сентября
26 сентября 2023, 09:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
По состоянию на вечер 25 сентября в Барнауле 1035 жилых домов уже получили тепло, сообщили в мэрии.
"К теплоснабжению подключено 1035 жилых домов из 2947, это 35,1 % от общего количества", – рассказали в пресс-службе.
Также завершается подача отопления в социальные учреждения. Батареи уже горячие в 186 детсадах (96,4%), 75 школах (78,1%) и 100 учреждениях здравоохранения (69,4%).
Напомним, в Барнауле отопительный период стартовал 21 сентября. 25-го числа начался массовый запуск теплоснабжения в жилом фонде – полное подключение займет около недели.
09:52:53 26-09-2023
Вчера подключили, утром батареи уже холодные. А оплату полностью возьмут.
10:17:59 26-09-2023
У вас нет в доме счётчика? Так поставьте
11:24:09 26-09-2023
Гость (10:17:59 26-09-2023) У вас нет в доме счётчика? Так поставьте... Какой счетчик? На 5 стояков?
12:19:45 26-09-2023
Гость (11:24:09 26-09-2023) Какой счетчик? На 5 стояков?... ] ну так это ваши проблемы, ставьте на 5 или платите
13:50:09 26-09-2023
Гость (12:19:45 26-09-2023) ... Не во всех домах показания этих счетчиков учитывают. Можете хоть пачку счетчтков поставить, а платить будете не по ним.
16:30:55 26-09-2023
Гость (11:24:09 26-09-2023) Какой счетчик? На 5 стояков?... Счетчик ставится один, на ввод от поставщика тепла, а дальше хоть на 20 стояков разводите. Учите матчасть
11:10:40 26-09-2023
Жаль, что мы не в Барнауле, а в Яровом. Здесь еще даже и речи нет об отоплении.
12:42:38 26-09-2023
Дали только в подъезде.. в квартирах еще нет. пойду там греться)
12:53:56 26-09-2023
У нас дали, но они комнатной температуры не греют вообще, а денежки придется заплатить.
13:45:26 26-09-2023
Включили только подъезд! Счетчик тикает общедомовой и отчитались, наверняка, что дом запущен. А в квартире холод. Каждый год одно и тоже. А когда, наконец, включат, батареи станут только как температура человеческого тела! А деньги бешенные платим! Сколько можно издеваться над людьми?!