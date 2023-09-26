Больше тысячи домов подключили к отоплению в Барнауле

Отопительный сезон в столице Алтайского края стартовал 21 сентября

26 сентября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По состоянию на вечер 25 сентября в Барнауле 1035 жилых домов уже получили тепло, сообщили в мэрии.

"К теплоснабжению подключено 1035 жилых домов из 2947, это 35,1 % от общего количества", – рассказали в пресс-службе.

Также завершается подача отопления в социальные учреждения. Батареи уже горячие в 186 детсадах (96,4%), 75 школах (78,1%) и 100 учреждениях здравоохранения (69,4%).

Напомним, в Барнауле отопительный период стартовал 21 сентября. 25-го числа начался массовый запуск теплоснабжения в жилом фонде – полное подключение займет около недели.