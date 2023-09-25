В Барнауле начали массово подавать отопление в дома
На подключение тепла во всем городе понадобится около недели
25 сентября 2023, 14:55, ИА Амител
В Барнауле с 25 сентября начался массовый запуск отопления в жилом фонде, заявки больше подавать не нужно, сообщили в СГК.
"Вся теплосетевая инфраструктура Барнаула уже работает в режиме подачи отопления. На некоторых участках завершаются капитальные ремонты, однако это не влияет на подачу ресурса, так как используются резервные схемы", – пояснили в компании.
Уточняется, что на подключение тепла во всем городе понадобится порядка семи дней. Затем, в течение еще одной недели, будут проводить регулировку системы, чтобы вывести ее на нормативные параметры.
По состоянию на 25 сентября тепло подали в 499 жилых домов, 31 медучреждение, а также в 146 школ и детсадов.
Если до 2 октября отопление в доме не появится, нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ.
Напомним, 25 сентября начался отопительный сезон в Бийске и Рубцовске.
15:12:04 25-09-2023
Рано отопление давать! Крик души...
15:25:19 25-09-2023
К выходным - жара, и снова отапливать улицы!!!!!!!!!!!!
19:00:17 25-09-2023
Гость (15:25:19 25-09-2023) К выходным - жара, и снова отапливать улицы!!!!!!!!!!!!... В дурку тебе надо!
20:06:15 25-09-2023
Гость (19:00:17 25-09-2023) В дурку тебе надо! ... Тебя бы самого туда.
21:40:20 25-09-2023
Гость (19:00:17 25-09-2023) В дурку тебе надо! ... В дурку можно полгорода отправить. Кто ж тогда работать будет? Но вот что касается махрового эгоизма - он уже все границы перешел. Я понимаю, что никому не хочется платить лишние деньги, если в квартире тепло. Но понять вы в состоянии, что у некоторых уже по 17 градусов в квартире и никакие обогреватели не спасут от холодных полов.
20:03:56 25-09-2023
Гость (15:25:19 25-09-2023) К выходным - жара, и снова отапливать улицы!!!!!!!!!!!!... К выходным мая 2024? А ничего, что ночью нулевые и минусовые температуры? Ждать, когда будет уверенный минус что ли из-за твоего нищебродства и ущербности?
15:35:12 25-09-2023
Очередной раз порадуюсь своим домом с газовым отоплением. Даю тепло когда хочу и сколько хочу и не плачу лишнего...
15:46:52 25-09-2023
Зато Яровое замерзает как обычно....4 числа только начнут топить!
16:25:42 25-09-2023
Оплата за ЖКХ теперь удвоится.
17:16:18 25-09-2023
В первой половине Октября до +18°. Кто и зачем опять продавливает интересы СГК? Зачем заранее отапливать улицы и подыалы? Власти издеваються? Закрывайте задвижки бойлеров и сторожите, от неизвестных слесарей из ЖКа
20:21:02 25-09-2023
Денис (17:16:18 25-09-2023) В первой половине Октября до +18°. Кто и зачем опять продавл... яйца отпадут потом, будешь петь по другом.
20:05:55 25-09-2023
У нас в доме еще не дали отопление, слава богу. Потому что сейчас при открытых весь день окнах в квартире +26,3 по Цельсию. А дадут отопление и будет жара под 30ть.
20:20:12 25-09-2023
Гость (20:05:55 25-09-2023) У нас в доме еще не дали отопление, слава богу. Потому что с... И зачем здесь писать про Украину? Это Сибирь, невменяемый.
13:54:20 26-09-2023
Гость (20:20:12 25-09-2023) И зачем здесь писать про Украину? Это Сибирь, невменяемый.... Тебе везде Украина мерещится? Так ты иди полечись?
21:22:23 25-09-2023
Гость (20:05:55 25-09-2023) У нас в доме еще не дали отопление, слава богу. Потому что с... Не надо врать. Дома у всех уже остыли, лето закончилось.
13:55:09 26-09-2023
Гость (21:22:23 25-09-2023) Не надо врать. Дома у всех уже остыли, лето закончилось.... Не надо врать.
21:42:05 25-09-2023
Гость (20:05:55 25-09-2023) У нас в доме еще не дали отопление, слава богу. Потому что с... Мы очень рады за Вас! Дай бог вам здоровья и Вашим детям вдвойне, чего вы нам желаете. От жителей с температурой +17
20:50:18 25-09-2023
Дайте нет уже шестые сутки на проспекте Красноармейском. И ни кому нет дела. Кто отвечает за это перебираются друг на друга. Это что полностью потеряна управляемость городом? Или есть другая причина?
21:19:49 25-09-2023
Начался плач нищебродов! В октябре только три дня будет тепло и то 13 градусов. А мы вот замерзали, врёте все что у вас 26. У нас с обогревателями еле дотягивало до 18 и это не комфортно. Кто не включал обогреватели было 12. Дом кирпичный, все системы в порядке
12:33:24 26-09-2023
Гость (21:19:49 25-09-2023) Начался плач нищебродов! В октябре только три дня будет тепл... Приобрети себе жильё, где сам будешь регулировать отопление, если ты не нищеброд
09:06:30 26-09-2023
Уважаемая редакция, лучше выясните, почему до сих пор нет отопления в городе Яровое. Уже все крупные города края подают тепло, Славгород в том числе. Яровое, что особенное какое-то? Спасибо.