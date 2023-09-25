В Барнауле начали массово подавать отопление в дома

На подключение тепла во всем городе понадобится около недели

25 сентября 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 25 сентября начался массовый запуск отопления в жилом фонде, заявки больше подавать не нужно, сообщили в СГК.

"Вся теплосетевая инфраструктура Барнаула уже работает в режиме подачи отопления. На некоторых участках завершаются капитальные ремонты, однако это не влияет на подачу ресурса, так как используются резервные схемы", – пояснили в компании.

Уточняется, что на подключение тепла во всем городе понадобится порядка семи дней. Затем, в течение еще одной недели, будут проводить регулировку системы, чтобы вывести ее на нормативные параметры.

По состоянию на 25 сентября тепло подали в 499 жилых домов, 31 медучреждение, а также в 146 школ и детсадов.

Если до 2 октября отопление в доме не появится, нужно обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ.

Напомним, 25 сентября начался отопительный сезон в Бийске и Рубцовске.