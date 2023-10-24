Есть несколько причин сокращения числа кинотеатров

24 октября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В регионах Сибири за три года больше всего кинотеатров закрылось в Алтайском крае, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование проекта "API Контур.Фокус".

"В процентном соотношении больше всего предприятий этой сферы закрылось в Алтайском крае – 33% от общего числа (до 10 компаний), в Кемеровской области – 20% (до 24 компаний), Красноярском крае – 17% (до 20 компаний), в Новосибирской области – 10% (до 43 компаний)", – отмечает издание.

В Туве остался один действующий кинозал, ранее было два.

Причинами сокращения числа кинозалов стали пандемия ковида, отказ иностранных кинокомпаний от проката своих фильмов в России и высокие арендные ставки в условиях падения сборов.

"Выручка за 2022 год упала почти на треть", – сообщили аналитики.

Ранее в Роскино заявили, что китайские фильмы помогут кинотеатрам.