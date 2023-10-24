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Больше всего кинозалов закрылось в Алтайском крае среди сибирских регионов

Есть несколько причин сокращения числа кинотеатров

24 октября 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В регионах Сибири за три года больше всего кинотеатров закрылось в Алтайском крае, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование проекта "API Контур.Фокус".

"В процентном соотношении больше всего предприятий этой сферы закрылось в Алтайском крае – 33% от общего числа (до 10 компаний), в Кемеровской области – 20% (до 24 компаний), Красноярском крае – 17% (до 20 компаний), в Новосибирской области – 10% (до 43 компаний)", – отмечает издание.

В Туве остался один действующий кинозал, ранее было два.

Причинами сокращения числа кинозалов стали пандемия ковида, отказ иностранных кинокомпаний от проката своих фильмов в России и высокие арендные ставки в условиях падения сборов.

"Выручка за 2022 год упала почти на треть", – сообщили аналитики.

Ранее в Роскино заявили, что китайские фильмы помогут кинотеатрам.

Фото: кадр из фильма

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Алтайский край Статистика Кино кинотеатры

Комментарии 15

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горожанка

10:33:47 24-10-2023

Был в нашем районе милый, уютный кинотеатр Матрица. Мы частенько с мужем туда ходили. Закрылся, не выдержал. Очень жаль. Сейчас на его месте Магнит. Без комментариев.

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Гость

10:58:28 24-10-2023

горожанка (10:33:47 24-10-2023) Был в нашем районе милый, уютный кинотеатр Матрица. Мы част... Из за вас с мужем держать целый кинотеатр не рентабельно

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Гость

11:23:24 24-10-2023

Гость (10:58:28 24-10-2023) Из за вас с мужем держать целый кинотеатр не рентабельно ... Вот как то не смешно

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Гость

11:37:56 24-10-2023

Гость (10:58:28 24-10-2023) Из за вас с мужем держать целый кинотеатр не рентабельно ... А для таких как вы страну держать нерентабельно. Достаточно резервации...

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Гость

12:01:00 24-10-2023

Гость (11:37:56 24-10-2023) А для таких как вы страну держать нерентабельно. Достаточно ... А по сути, в чем человек неправ? Кинозал частный, становится убыточным - закрывается. Или что, частник должен вкладывать деньги, чтобы ... что? Ну а государству, как видим, все побоку.

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Гость

18:56:19 24-10-2023

Гость (10:58:28 24-10-2023) Из за вас с мужем держать целый кинотеатр не рентабельно ... Да как раз таки можно. В мск можно хотя бы в двоем снять зал и он будет только ваш, хоть свои фильмы принести туда или игровую консоль подрубить, вообще шикарно. Ну и цена, конечно, никак за обычный билет.

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Гость

12:09:16 24-10-2023

Из всех важнейших искуств, кино было когда то самым главным. Теперь искуств нет, кина не будет. Всё.

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Гость

06:29:01 25-10-2023

Гость (12:09:16 24-10-2023) Из всех важнейших искуств, кино было когда то самым главным.... Ну как же... Есть театр ещё! Вот, например, местные СМИ пищали отовсюду о постановке в Молодежном театре (бывший ТЮЗ), о спектакле по воспоминаниям Бутиной о её отсидке в американской тюряге. Не видел, но, поди, получилось "высокое" зрелище, эпохальное!

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Гость

13:37:50 24-10-2023

А смысл сожалеть о закрытых кинотеатрах? Смотреть то нечего! Голливуд себя изжил, русские за последние 20 лет так ничего и не сняли достойного. А про ментов и воров по ящику хватает.

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Гость

15:41:20 24-10-2023

Гость (13:37:50 24-10-2023) А смысл сожалеть о закрытых кинотеатрах? Смотреть то нечего!... А точно, русские? Может, еврейские? Фамилии-то посмотрите с гражданствами...

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гость

15:25:54 24-10-2023

а что министерство культуры делает для того, чтобы они не закрывались?

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1111

17:57:20 24-10-2023

Цена завышена вот и все, сделайте подешевле и народ пойдет. Ходил неделю назад в галактику, отдал 1200 за диван.

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Гость

20:25:14 24-10-2023

1111 (17:57:20 24-10-2023) Цена завышена вот и все, сделайте подешевле и народ пойдет.... а зачем деньги то платить? по телеку в тренде фильмы про разведчиков, про то,как мы побеждаем, можно смотреть бесплатно,вражьи фильмы, параллельного импорта, смотрит только пятая колонна по ютубу и кинотеатрам

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Гость

18:03:14 24-10-2023

а зачем вам кинотеатры? представлениями и зрелищами наполнена повседневная жизнь, хавай не хочу!!!!

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Гость

06:37:11 25-10-2023

Раньше почему люди валом валили в кинотеатры? Потому, что по двум, а в сельской местности лишь одной программе ТВ было крайне мало фильмов! Сейчас зачем куда-то ходить, включил ТВ дома, и смотри себе... Или интернет. Ну а те, якобы "громкие" премьеры фильмов - так примерно их через полгода-год, итак покажут по ТВ. И ещё отмечу - чем больше носятся с рекламой того или иного соаременного шедевра, чем назойливее эти анонсы, тем провальнее продукт!

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