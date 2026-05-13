Большие гастроли сказок. Какие истории привез для зрителей Алтая Краснодарский театр кукол

"Мойдодыр" с голосом Корнея Чуковского, любимый Бобик и легендарная история любви и приключений — каждый спектакль Краснодарского театра обещает удивить зрителя

13 мая 2026, 16:05, ИА Амител

Пресс-конференция участников "Больших гастролей" / Фото: Ольга Андрюхина

Краснодарский театр кукол впервые приехал в Барнаул. Труппа покажет алтайским зрителям спектакли "Мойдодыр", "Бобик в гостях у Барбоса" и "Баллада о Руслане и Людмиле". Постановки пройдут на сцене краевого театра "Сказка" в рамках проекта "Большие гастроли".

Какие спектакли привезли гости?

Произведения, которые привезли на Алтай, — самые популярные из репертуара и любимые зрителями, рассказал художественный руководитель краснодарского театра Дмитрий Лемберский:

«Спектакль "Мойдодыр" был в Москве, занял первое место на фестивале "Территория жеста". Интересен тем, что он пластический, и мы слышим голос автора, который рассказывает саму сказку: Корней Иванович Чуковский вещает нам со старой пластинки. По сюжету, семья находит на своем чердаке старые забытые вещи — как и в оригинальной сказке, оказывается, что все уже запылилось, все грязное, и нужно все отмыть. "Мойдодыр" — универсальный спектакль: в любом возрасте его можно смотреть. "Бобик в гостях у Барбоса" — все смотрели этот мультик, и у нас билеты на этот спектакль моментально раскупаются».В работе используют разные виды кукол. Например, в постановке про Бобика и Барбоса есть штоковые марионетки — то есть на тростях, а еще используется прием "черный кабинет": когда артисты, одетые в бархат, становятся невидимыми на задрапированной сцене.

В третьей постановке — "Балладе о Руслане и Людмиле" — больше живого плана. Она предназначена для зрителей старше 12 лет. Спектакль готовила известный российский режиссер Татьяна Вдовиченко. Всех секретов постановки не раскрывают, но известно, что текст близок к оригиналу, а удивлять зрителей будут сложными костюмами и тканевыми декорациями.

Краснодарскому театру — 87 лет. Его основатель — Самуил Маршак: он первым поставил в столице Кубани спектакль "Летучий корабль" с элементами кукол. За годы работы театр побывал в разных точках страны, но на Алтае очутился впервые: только декорации ехали шесть дней, делится гендиректор Краснодарского краевого театра кукол Алина Калашникова:

«Мы участвовали уже в "Больших гастролях" — ездили во Владимир, и в целом мы такие активные путешественники. Но в Сибирь мы приехали первый раз. И это такой очень интересный опыт: как ваши зрители нас примут? Потому что в каждом регионе свой зритель: у нас он, например, очень активный, ему надо зрелище. И вот, мне кажется, наша зрелищность и ваша сибирская рассудительность… должно получиться что-то очень интересное».

Какие спектакли покажет в Краснодаре театр "Сказка"?

Участие в федеральной программе "Большие гастроли" означает, что два театра приезжают друг к другу в гости, расходы на дорогу и доставку финансирует Минкульт. Пройти отбор непросто, а на подготовку и адаптацию спектаклей к другой, новой сцене уходит больше года. Труппа Алтайского краевого театра "Сказка" сейчас в Краснодаре и также готовится к показам. В прошлом году артисты уже побывали в этом городе на фестивале "Патриот", однако нынешние гастроли имеют больший формат и статус. Что покажут алтайские кукольники на Кубани, рассказал главный режиссер "Сказки" Дмитрий Шишанов:

«Мы везем сразу три спектакля тоже. Это "Остров сокровищ", золото нашего репертуара, настоящий современный театр кукол во всем своем великолепии. Далее — "Денискины рассказы", визитная карточка нашего театра, на нем воспиталось не одно поколение юных жителей Алтайского края. И, конечно же, "Кошкин дом": не только по аналогии с Маршаком, но и потому, что это прекрасный спектакль, а мы хотим показать зрителю другого региона наш театр во всей красе»."Большие гастроли" Краснодарского театра пройдут в Барнауле с 13 по 15 мая, театр "Сказка" покажет алтайские спектакли с 15 по 17 мая.