"Должны быть все условия". Томенко и Франк во время прогулки оценили красоту Барнаула

Приоритетная цель – сделать так, чтобы в городе были комфортные условия для жизни и работы

22 мая 2023, 11:05, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк прогулялись по городу и оценили его благоустройство. Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале.

"Обсудили несколько важных проектов. Среди них набережная Барнаулки, которую планируется серьёзно перестроить. Сделать удобную прогулочную зону, но при этом сохранить историческое наследие", – отметил Томенко.

Он подчеркнул, что придётся приложить не только много усилий, чтобы благоустроить набережную, но и потратить много денег – около 700 млн рублей. Поэтому работы будут проводиться поэтапно.

Уже к осени появится новый сквер на левом берегу реки – на улице Приречной. Там высадят деревья, создадут пешеходные и велодорожки, расставят скамейки и организуют освещение.

"Это совсем небольшая часть проектов, которыми мы занимаемся вместе с мэрией Барнаула. Наша цель – сделать так, чтобы в городе были все условия и для жизни, и для работы", – указал Томенко.