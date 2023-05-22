"Должны быть все условия". Томенко и Франк во время прогулки оценили красоту Барнаула
Приоритетная цель – сделать так, чтобы в городе были комфортные условия для жизни и работы
22 мая 2023, 11:05, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк прогулялись по городу и оценили его благоустройство. Об этом глава региона рассказал в своём Telegram-канале.
"Обсудили несколько важных проектов. Среди них набережная Барнаулки, которую планируется серьёзно перестроить. Сделать удобную прогулочную зону, но при этом сохранить историческое наследие", – отметил Томенко.
Он подчеркнул, что придётся приложить не только много усилий, чтобы благоустроить набережную, но и потратить много денег – около 700 млн рублей. Поэтому работы будут проводиться поэтапно.
Уже к осени появится новый сквер на левом берегу реки – на улице Приречной. Там высадят деревья, создадут пешеходные и велодорожки, расставят скамейки и организуют освещение.
"Это совсем небольшая часть проектов, которыми мы занимаемся вместе с мэрией Барнаула. Наша цель – сделать так, чтобы в городе были все условия и для жизни, и для работы", – указал Томенко.
11:23:45 22-05-2023
А где красота-то? Двух деятелей вижу.
11:53:29 22-05-2023
Походили бы по дворам, увидели бы настоящую красоту.
12:32:45 22-05-2023
Гость (11:53:29 22-05-2023) Походили бы по дворам, увидели бы настоящую красоту.... Это факт! Дворы буквально загажены гаражами (зачастую установленных самовольно и с нарушениями), там где были детские площадки, хоккейные коробки. А сейчас, отдав на откуп жителям под видом придомовых территорий, вообще дела нет ни у районных администраций, ни у городской. Вот вам и комфортная среда.
12:49:48 22-05-2023
Гость (12:32:45 22-05-2023) Это факт! Дворы буквально загажены гаражами (зачастую устано... В других городах все таки нашлись люди в администрациях с сильной волей, и снесли весь этот хлам. Теперь там нормальные площадки, парковки. Но это не про Барнаул. У нас так и будут гаражи подпирать детские сады, школы, больницы. И по барабану, что есть санитарная зона и т.п.
12:39:15 22-05-2023
Да что говорить про дворы,пройдитесь по площади Октября и вам станет ясно как у нас ведётся благоустройство. Бедный музей, наверное, если люди выбирали куда деньги потратить все выбрали бы музей. Позор, какой бы хозяин потратил миллионы на забор и тротуарную плитку, если у него отделка не сделана в доме. Почему не наказывают таких руководителей, которые так зарывают наши деньги. Доделайте что то одно, а то распыляются, а результата нет. Лето, а последний транспорт с Речного в выходные уходит в 9 часов. Тех людей, у которых нет машин , их больше. Для кого вы делаете эту набережную?
13:04:49 22-05-2023
Слова-то все вроде правильные. Условия- должны быть, масло-масленое, вода-мокрая. А кроме воды?
17:17:07 22-05-2023
Все гуляют по сложившимся исторически местам для этого есть места притяжения в Городе... Молодежь у Цума семейные на Сахарова Изумрудный для творческих и с собачками... на великах и самокатах но там мало кафе .... очереди везде.... площадка для детей травмоопасная.... там лучше газона побольше чтоб как заграницей полежать на природе можно было .... если нет собачки велика или денег чтоб там их тратить
20:02:13 22-05-2023
не там гуляют. прошли бы по Фурманова, например, где нет ни тротуаров, ни каких либо безопасных мест для идущих в школу детей. Да таких улиц полно.
11:01:39 23-05-2023
Виктор Петрови, Вячеслав Генрихович помогите пожалуйста навести порядок и решить проблему вывоза бытового строительного и много другого мусора на поля бывш. Совхоза Барнаульский. Готов организовать осмотр мест свалок, участвовать в решении проблемы и могу предоставить фото видео материалы накопленные за все время работы на полях. 89132104897
13:05:08 23-05-2023
Борис, это проблема не только Барнаула, это проблема всего края, большой мусор не вывозят, свалки закрыты, никто не решает эту проблему, администрация говорит "решайте сами, это ваша проблема".
14:00:00 23-05-2023
Таня (13:05:08 23-05-2023) Борис, это проблема не только Барнаула, это проблема всего к... Сердце кровью обливается когда видишь красоты природы и кучи мусора. А у людей совести нет, кто везет за угол собственного дома ради наживы то что будет там лежать сотню лет