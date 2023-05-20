Губернатор Томенко поучаствовал в акции "Ночь музеев"

Глава региона вместе со студентами прогулялся по музеям Барнаула

20 мая 2023, 23:01, ИА Амител

















































































Фото Антона Червякова / правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прогулялся по музеям Барнаула в рамках акции "Ночь музеев", сообщили amic.ru в пресс-службе правительства региона.

Политика сопровождали студенты Алтайского государственного института культуры Анастасия Сухарева и Константин Моргачев. В беседе с ними Виктор Томенко отметил, что "Ночь музеев" привлекает большой интерес со стороны барнаульцев, поскольку все об этой акции знают.

"В других больших городах проходят акции "Ночь музыки", "Ночь заводов". Нам надо побольше таких мероприятий затягивать. Видите, как люди с удовольствием ходят", - отметил губернатор.

Во время "Ночи музеев" Виктор Томенко посетил музей природы института биологии и биотехнологии АлтГУ, где студенты рассказали ему о фауне края. Также побывал Художественном салоне-галерее "Турина гора". А в краеведческом музее он ознакомился с найденными на территории региона артефактами, а также узнал о строении древних курганов. По дороге губернатор общался с горожанами и охотно отзывался на предложения сфотографироваться, отметили в пресс-службе.