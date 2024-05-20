Большие пробки сковали Барнаул утром 20 мая
Крупнейшие заторы — на Павловском и Змеиногорском трактах
20 мая 2024, 08:11, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 20 мая / 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 20 мая достигли 7 баллов, следует из данных 2ГИС.
Самые крупные заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах, а также на улицах Власихинской и Кутузова.
Кроме того, проезд затруднен по улицам Солнечная Поляна, Энтузиастов, Матросова, шоссе Ленточный бор и в поселке Пригородном.
По прогнозу, сегодня в Барнауле потеплеет до +22 градусов. При этом ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
08:38:43 20-05-2024
можно каждый день перепечатывать, только даты менять. Но... это уже не новость.
09:53:03 20-05-2024
на Кутузова новость. там начали ремонт дороги. Ну вы начните с 9.00,когда весь народ на работу уедет, нет надо с 8.00.
10:54:07 20-05-2024
гость (09:53:03 20-05-2024) на Кутузова новость. там начали ремонт дороги. Ну вы начните... А с 8 чтобы все увидели)))
12:48:32 20-05-2024
Где 29 маршрут?
14:52:38 20-05-2024
Барнаулгорсвет! Верните на светофоре на Змеиногорском тракте на пересечении в 6-ой Нагорной улицей прежний режим зеленой фазы по Змеиногорскому тракту в утренний и вечерний час пик - 180 секунд, ну хотя бы 120 секунд!! А не 30 секунд как он сейчас рабоает и собирает пробку в обе стороны! От чего все это, можно сказать, прям вредительство то?
30 секунд для выезжающих в 6-ой Нагорной зеленая фаза (2-3 машины выезжает) и столько же для такого огромного потока по тракту !!! Это нормально?
Зачем этот светофор вообще постоянно перенастраивают?
В субботу дачники стояли из-за него прям от Ползунова - звонили в диспетчерскую Барнаулгорсвета - обещали исправить, но ничего в итоге не сделали!
Барнаулгорсвет, просим вас исправить работу данного светофора и тогда о пробках на Змеиногорском тракте не будет повода писать? Или кому то нужен этот повод?