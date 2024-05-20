Большие пробки сковали Барнаул утром 20 мая

Крупнейшие заторы — на Павловском и Змеиногорском трактах

20 мая 2024, 08:11, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 20 мая / 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 20 мая достигли 7 баллов, следует из данных 2ГИС.

Самые крупные заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах, а также на улицах Власихинской и Кутузова.

Кроме того, проезд затруднен по улицам Солнечная Поляна, Энтузиастов, Матросова, шоссе Ленточный бор и в поселке Пригородном.

По прогнозу, сегодня в Барнауле потеплеет до +22 градусов. При этом ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.