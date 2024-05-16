Власти Барнаула ответили на слухи о закрытии нескольких автобусных маршрутов

Барнаульцев заверили, что город лишится только одного маршрута

16 мая 2024, 12:30, ИА Амител

Автобус маршрута № 99 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в ближайшее время закроется только один автобусный маршрут, сообщили в Telegram-канале Муниципального центра управления Барнаула.

Ранее появилась информация, что в 2024 году планируется закрыть маршруты № 33 и 99, а также № 50 – в 2025 году. Сегодня глава комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин ответил на слухи.

"Вчера в ряде средств массой информации вышла новость о якобы закрытии ряда маршрутов общественного транспорта. Никакого закрытия маршрутов не будет. Единственный маршрут, который будет закрыт, – это временный маршрут № 99", – подчеркнул Ведяшкин.

Напомним, маршрут № 99 вводился для удобства жителей на период реконструкции путепровода на проспекте Ленина.