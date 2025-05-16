Большинство жителей Барнаула одобряют сокращенный рабочий день только для женщин
Ведь, помимо работы, у них еще много забот дома
16 мая 2025, 15:16, ИА Амител
В Барнауле 68% жителей положительно оценили инициативу сократить рабочий день для женщин, чтобы у них было больше времени на семью, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил хотя бы на один час сократить женщинам рабочий день, даже если у них нет детей и семьи. Он отметил, что сложно говорить о повышении демографии, когда россиянки целый день проводят на работе, а потом уставшие едут домой, в итоге нет времени на выстраивание личной жизни. При этом уровень зарплаты необходимо сохранить, указал парламентарий.Варианты ответов, которые выбрали барнаульцы:
- 68% – "Однозначно за, потому что у женщин, помимо работы, еще много забот дома, и лишний час просто необходим";
- 18% – "Я за равноправие. Либо всем сократят рабочий день, либо никому";
- 14% – "Нужно развивать в России и отцовство, чтобы оба родителя равноценно вкладывались в воспитание детей", "Не во всех сферах возможно реализовать эту идею".
Женщины чаще мужчин поддерживали сокращение рабочего дня: 77% против 51% соответственно. Не одобряют инициативу 29% мужчин и 8% женщин.
Опрос проведен с 14 апреля по 7 мая 2025 года среди представителей экономически активного населения из Барнаула.
15:18:25 16-05-2025
согласен
15:20:41 16-05-2025
вероятно по причине того, что "большинство" - это женщины
15:49:47 16-05-2025
Гость (15:20:41 16-05-2025) вероятно по причине того, что "большинство" - это женщины... Ну Суперджобу То я верю. если бы кто другой сказал что был опрос всех жителей Барнаула то я бы ещё задумался. А Суперджоб не соврет...
15:21:04 16-05-2025
Походу привирает этот антрапенкО.
Ни от кого из знакомых не слыхал про такое голосование .
15:29:14 16-05-2025
Гость (15:21:04 16-05-2025) Походу привирает этот антрапенкО.Ни от кого из знакомых ... Ну там просто опрос проводился среди представителей экономически активного населения.
16:27:38 16-05-2025
Гость (15:29:14 16-05-2025) Ну там просто опрос проводился среди представителей экономич... Среди ищущих работу
15:32:29 16-05-2025
голосуйте-голосуйте, развлекайтесь, пенсию вам уже повысили, ждите, когда рабочий день сократят. надежда, как всегда, помрет последней)
15:32:39 16-05-2025
Бряхня!
15:36:47 16-05-2025
так они чай не кайлом машут. сидят по клавишам клацают с очень большими перерывами на звезоболИю.
15:37:42 16-05-2025
да с хрена ли! Дайте мне проголосовать. Поправлю статистику,, приведу к балансу. Это первое. А вообще лучше работать на себя, чтобы выбор рабочего времени был за человеком, а не за трудовым кодексом)))
15:48:18 16-05-2025
каждый работающий россиянин в месяц производит товаров и услуг на 150 т.р.
а на руки получает на руки в среднем 50 т.р.
как думаете кому уходят 100 т.р. каждый месяц от каждого работающего?
так что работать негры! солнце ещё высоко!
15:52:28 16-05-2025
Мужчина не лошадь !
Даёшь свободу и равноправие полов !
Женщины должны работать грузчиками и шахтёрами !
Пенсионный возраст для всех один !
15:59:49 16-05-2025
нормальная инициатива я за
женщин надо отпускать пораньше
16:16:11 16-05-2025
А с кем женщины будут устраивать личную жизнь, если мужики в это время на работе? )))
16:58:55 16-05-2025
В стальцехе крановщицы, такие, с кранов спрыгнули - и домой. А мужики остались, "работают"...
😆
19:49:57 16-05-2025
Кхм... (16:58:55 16-05-2025) В стальцехе крановщицы, такие, с кранов спрыгнули - и домой.... А крановщица последний подъем сделать в 18-00?
19:12:30 16-05-2025
Зарплата не меняется?
Интересно как поступить с расценками работающих сдельно... Поднять на 12%?