Большинство жителей Барнаула одобряют сокращенный рабочий день только для женщин

Ведь, помимо работы, у них еще много забот дома

16 мая 2025, 15:16, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Барнауле 68% жителей положительно оценили инициативу сократить рабочий день для женщин, чтобы у них было больше времени на семью, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил хотя бы на один час сократить женщинам рабочий день, даже если у них нет детей и семьи. Он отметил, что сложно говорить о повышении демографии, когда россиянки целый день проводят на работе, а потом уставшие едут домой, в итоге нет времени на выстраивание личной жизни. При этом уровень зарплаты необходимо сохранить, указал парламентарий.Варианты ответов, которые выбрали барнаульцы:

68% – "Однозначно за, потому что у женщин, помимо работы, еще много забот дома, и лишний час просто необходим";

18% – "Я за равноправие. Либо всем сократят рабочий день, либо никому";

14% – "Нужно развивать в России и отцовство, чтобы оба родителя равноценно вкладывались в воспитание детей", "Не во всех сферах возможно реализовать эту идею".

Женщины чаще мужчин поддерживали сокращение рабочего дня: 77% против 51% соответственно. Не одобряют инициативу 29% мужчин и 8% женщин.

Опрос проведен с 14 апреля по 7 мая 2025 года среди представителей экономически активного населения из Барнаула.