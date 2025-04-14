Рабочий день женщинам предложили сократить на час для макияжа и встреч с мужчинами
Чтобы было больше времени на выстраивание личной жизни и повышение демографии
14 апреля 2025, 15:15, ИА Амител
Женщинам нужно сократить рабочий день на один час, даже если у них нет детей и семьи, заявил РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко.
Парламентарий отметил, что сложно говорить о повышении демографии, когда молодые женщины целый день проводят на работе, а потом уставшие едут домой, в итоге нет времени на выстраивание личной жизни.
"Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы", – подчеркнул Антропенко.
Кроме того, указал депутат, для сборов на работу женщине требуется намного больше времени, чем мужчине.
Нововведение поможет и тем, у кого есть дети, например, чтобы успеть отвести ребенка в спортивную секцию. Сейчас, отметил Антропенко, если женщина уходит с работы пораньше, то это устраивает далеко не всех ее коллег.
"Зачастую вся эта нагрузка ложится на плечи женщины. И очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружков", – объяснил парламентарий.
Ранее депутаты предложили ограничить рабочую неделю 30 часами для увеличения рождаемости.
15:22:50 14-04-2025
так час...
за час можно только сухим шампунем голову помыть, причесаться, ноги сбрызнуть, чтоб потом не пахли и портки заменить, на чистые без белесых пятен- малавата, вообщем Добавить бы еще на клизЬму .
11:26:16 15-04-2025
Гость (15:22:50 14-04-2025) так час...за час можно только сухим шампунем голову помы... Типа она вся такая мытая и накрашенная, а мужик грязный и потный. Так дело не пойдет. Мужиков тоже надо на санобработку. Короче, для демографии надо отпускать на час раньше всех.
15:26:05 14-04-2025
Опоздавшая первоапрельская шутка))))))))))))
15:31:39 14-04-2025
Куда скидываться на лечение депутата Атропенко?
Чем дальше весна, тем больше депутатов больных выявляется.
15:40:28 14-04-2025
Гость (15:31:39 14-04-2025) Куда скидываться на лечение депутата Атропенко? Чем даль...
если всех за наш счет лечить возьмемся, то сами без портков останемся.
пусть уж так маятся, горемычные.
15:45:13 14-04-2025
Так мужикам тоже надо рабочий день на час сократить, иначе кто будет этих ушедших пораньше баб шпиливилить?
16:06:11 14-04-2025
3 (15:45:13 14-04-2025) Так мужикам тоже надо рабочий день на час сократить, иначе к... Нечего сокращать. Пусть на работе шпиливилятся.
17:00:10 14-04-2025
Гость (16:06:11 14-04-2025) Нечего сокращать. Пусть на работе шпиливилятся.... А с кем? Если женщины то уйдут... Друг с другом? Непорядок получается... Гнать такого депутата надо в шею в гейропу, пусть там свои больные идейки продвигает.
20:28:38 14-04-2025
Гость (17:00:10 14-04-2025) А с кем? Если женщины то уйдут... Друг с другом? Непорядок п... С неработающими школьниками.
11:27:41 15-04-2025
Гость (16:06:11 14-04-2025) Нечего сокращать. Пусть на работе шпиливилятся.... Единственно рабочий вариант!
16:08:12 14-04-2025
3 (15:45:13 14-04-2025) Так мужикам тоже надо рабочий день на час сократить, иначе к... Как кто? депутат Госдумы Игорь Антропенко)
15:52:52 14-04-2025
А с какими "мужчинами" собираются встречаться женщины? С теми, кто отмолотил 12-часовую смену в стальцехе? Или с теми "мужчинами", которые 8 часов в офисе "промучились"? Тогда и этим "мужчинам" тоже нужно час времени на макияж выделять...
😆
16:07:28 14-04-2025
Пустозвонство и больше ничего.Лишь бы отвлекать людей от реальной невеселой жизни.
16:24:02 14-04-2025
Они будут встречаться с безработными мужчинами? Или работающим то же час для встреч дадут?
16:37:00 14-04-2025
Гость (16:24:02 14-04-2025) Они будут встречаться с безработными мужчинами? Или работающ... нищеброды и нищебродки встречаются с телефонами.
17:07:06 14-04-2025
разбудите меня потом