Рабочий день женщинам предложили сократить на час для макияжа и встреч с мужчинами

Чтобы было больше времени на выстраивание личной жизни и повышение демографии

14 апреля 2025, 15:15, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Женщинам нужно сократить рабочий день на один час, даже если у них нет детей и семьи, заявил РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Парламентарий отметил, что сложно говорить о повышении демографии, когда молодые женщины целый день проводят на работе, а потом уставшие едут домой, в итоге нет времени на выстраивание личной жизни.

"Считаю актуальным и своевременным сократить нашему прекрасному полу рабочий день хотя бы на час с сохранением заработной платы", – подчеркнул Антропенко.

Кроме того, указал депутат, для сборов на работу женщине требуется намного больше времени, чем мужчине.

Нововведение поможет и тем, у кого есть дети, например, чтобы успеть отвести ребенка в спортивную секцию. Сейчас, отметил Антропенко, если женщина уходит с работы пораньше, то это устраивает далеко не всех ее коллег.

"Зачастую вся эта нагрузка ложится на плечи женщины. И очень сложно успеть, выходя с работы в 18:00, сопроводить детей до кружков", – объяснил парламентарий.

Ранее депутаты предложили ограничить рабочую неделю 30 часами для увеличения рождаемости.