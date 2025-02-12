"Большой пользы пока нет. Как и вреда". Автоэксперт оценил новый сервис "Госуслуг"

Владельцы автомобилей пока неохотно используют функцию "дорожных анонимок", говорит Антон Шапарин

12 февраля 2025, 06:15, ИА Амител

Фото: Anne Nygård / unsplash.com

Работа сервиса анонимных сообщений автовладельцу на "Госуслугах" пока не очень востребована, но его появление вполне можно считать позитивным моментом, сообщил amic.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Как уже сообщалось, на "Госуслугах" появилась возможность анонимно отправить владельцу машины сообщение о какой-либо проблеме: ДТП, эвакуации, неудачной парковке транспортного средства, спущенном колесе, открытом окне, срабатывании сигнализации и так далее.

Эта функция уже доступна пользователям смартфонов. Чтобы отправить сообщение, необходимо зайти на "Госуслуги", перейти в раздел "Транспорт и права" и найти опцию "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства".

"Взаимодействие анонимное и безопасное. Отправитель не узнает персональные данные владельца машины и сам останется для владельца анонимным", – обещают на "Госуслугах".

Антон Шапарин уже протестировал сервис.

"В одном случае специально взял машины, которые стояли под окнами. В другом – это были автомобили с указанными телефонными номерами, которые я, предположительно, хотел бы купить, и так далее. Ни одному из выбранных автовладельцев отправить сообщение не получилось. Функционал у него, конечно же, пока крайне ограниченный. Поэтому трудно сказать, решит ли его появление какую-либо проблему автомобилистов", – поделился он своим опытом.

"Впрочем, эта возможность "Госуслуг", возможно, позволит заменить различных ботов и сетевые службы, которые пытаются помочь в проблемных историях, например, эвакуации или что-то в этом роде", – предположил вице-президент НАС.

Что касается уже существующих подобных сервисов, то они имеют ряд недостатков, замечает Шапарин:

"Во-первых, они являются платными. Во-вторых, собирают персональные данные. В-третьих, их регулярно могут взламывать. Есть подозрение, что их владельцы иногда продают данные мошенникам, что в целом снижает информационную безопасность граждан".

Не стоит забывать, что такие сервисы зачастую, по указанным выше причинам, запрещаются государством, их создатели подвергаются уголовному преследованию, заметил эксперт.