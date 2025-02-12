"Большой пользы пока нет. Как и вреда". Автоэксперт оценил новый сервис "Госуслуг"
Владельцы автомобилей пока неохотно используют функцию "дорожных анонимок", говорит Антон Шапарин
12 февраля 2025, 06:15, ИА Амител
Работа сервиса анонимных сообщений автовладельцу на "Госуслугах" пока не очень востребована, но его появление вполне можно считать позитивным моментом, сообщил amic.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Как уже сообщалось, на "Госуслугах" появилась возможность анонимно отправить владельцу машины сообщение о какой-либо проблеме: ДТП, эвакуации, неудачной парковке транспортного средства, спущенном колесе, открытом окне, срабатывании сигнализации и так далее.
Эта функция уже доступна пользователям смартфонов. Чтобы отправить сообщение, необходимо зайти на "Госуслуги", перейти в раздел "Транспорт и права" и найти опцию "Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства".
"Взаимодействие анонимное и безопасное. Отправитель не узнает персональные данные владельца машины и сам останется для владельца анонимным", – обещают на "Госуслугах".
Антон Шапарин уже протестировал сервис.
"В одном случае специально взял машины, которые стояли под окнами. В другом – это были автомобили с указанными телефонными номерами, которые я, предположительно, хотел бы купить, и так далее. Ни одному из выбранных автовладельцев отправить сообщение не получилось. Функционал у него, конечно же, пока крайне ограниченный. Поэтому трудно сказать, решит ли его появление какую-либо проблему автомобилистов", – поделился он своим опытом.
"Впрочем, эта возможность "Госуслуг", возможно, позволит заменить различных ботов и сетевые службы, которые пытаются помочь в проблемных историях, например, эвакуации или что-то в этом роде", – предположил вице-президент НАС.
Что касается уже существующих подобных сервисов, то они имеют ряд недостатков, замечает Шапарин:
"Во-первых, они являются платными. Во-вторых, собирают персональные данные. В-третьих, их регулярно могут взламывать. Есть подозрение, что их владельцы иногда продают данные мошенникам, что в целом снижает информационную безопасность граждан".
Не стоит забывать, что такие сервисы зачастую, по указанным выше причинам, запрещаются государством, их создатели подвергаются уголовному преследованию, заметил эксперт.
"Так что наличие такого государственного сервиса можно считать вполне оправданным, какого-то серьезного функционала он пока не несет, но и минусов в нем особых нет. Поэтому с нынешней ролью будем знать о его существовании. Спасибо "Госуслугам", – сделал вывод Антон Шапарин.
08:43:46 12-02-2025
Мошенникам можно использовать
09:53:06 12-02-2025
Ни одному из выбранных автовладельцев отправить сообщение не получилось. ////Так там сразу написано черным по белому, сообщение отправится, если владелец внес данные о ТС в Госуслуги
10:47:11 12-02-2025
...Мошенникам можно использовать...100%