Когда завершится ремонт моста на Новом рынке и успевает ли подрядчик в срок

Подрядчик уверяет, что делает все, чтобы успеть завершить работы в срок

02 октября 2023, 14:31, Антон Дегтярев

Реконструкция путепровода на Новом рынке / Фото: amic.ru

По плану масштабная реконструкция двух путепроводов на Новом рынке должна завершиться 30 ноября 2023 года. Сейчас подрядчик ДСУ № 4 круглосуточно работает на объекте и пытается успеть выполнить все работы в срок. Рабочие делают все возможное, чтобы открыть движение по мосту к обозначенной дате, рассказал amic.ru руководитель ДСУ № 4 Николай Данилин.

"Стараемся закончить к 30 ноября. Мы только на этой неделе получили откорректированную проектную документацию на работы. Мы не стоим, работаем круглосуточно. Будем смотреть в том числе и по погоде. Сделаем все, чтобы к 30 ноября движение открыть. По малому путепроводу заканчиваем с монтажом переходной зоны и будем готовиться к асфальтированию дороги от Дома быта до Кулагина. На большом путепроводе закончили монтаж плит проезжей части, готовим их к омоналичиванию швов. Также два пролета готовим к заливке монолитной плиты – это то, что за октябрь надо сделать", – пояснил Николай Данилин.

Также подрядчик ведет на первом пролете армирование для заливки монолитной плиты проезжей части, на втором путепроводе производится опалубка. Между большим и малым путепроводами продолжается укладка трамвайных рельс и обустроено более 200 метров одиночного трамвайного пути.

Кроме того, завершается монтаж подпорной стенки для предотвращения схода насыпи на железнодорожные пути. С начала октября начинается подготовка к установке опор контактной сети трамвайной линии и освещения, сообщил Телеграм-канал "Мост".

Напомним, что большой и малый путепроводы на Новом рынке закрыли на ремонт 21 мая 2022 года. Реконструкция им понадобилась из-за дефектов на несущих конструкциях. Так, у объектов были трещины, отстояние бетона и коррозия арматуры. Власти решили полностью снести два старых путепровода и построить вместо них новые. Движение на обоих путепроводах полностью перекрыли, автомобили и автобусы пустили в объезд, а для трамваев построили разворотные кольца. Кстати, одно из них могут разобрать уже в октябре.