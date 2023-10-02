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Когда завершится ремонт моста на Новом рынке и успевает ли подрядчик в срок

Подрядчик уверяет, что делает все, чтобы успеть завершить работы в срок

02 октября 2023, 14:31, Антон Дегтярев

Реконструкция путепровода на Новом рынке / Фото: amic.ru
Реконструкция путепровода на Новом рынке / Фото: amic.ru

По плану масштабная реконструкция двух путепроводов на Новом рынке должна завершиться 30 ноября 2023 года. Сейчас подрядчик ДСУ № 4 круглосуточно работает на объекте и пытается успеть выполнить все работы в срок. Рабочие делают все возможное, чтобы открыть движение по мосту к обозначенной дате, рассказал amic.ru руководитель ДСУ № 4 Николай Данилин.

"Стараемся закончить к 30 ноября. Мы только на этой неделе получили откорректированную проектную документацию на работы. Мы не стоим, работаем круглосуточно. Будем смотреть в том числе и по погоде. Сделаем все, чтобы к 30 ноября движение открыть. По малому путепроводу заканчиваем с монтажом переходной зоны и будем готовиться к асфальтированию дороги от Дома быта до Кулагина. На большом путепроводе закончили монтаж плит проезжей части, готовим их к омоналичиванию швов. Также два пролета готовим к заливке монолитной плиты – это то, что за октябрь надо сделать", – пояснил Николай Данилин.

Также подрядчик ведет на первом пролете армирование для заливки монолитной плиты проезжей части, на втором путепроводе производится опалубка. Между большим и малым путепроводами продолжается укладка трамвайных рельс и обустроено более 200 метров одиночного трамвайного пути.

Кроме того, завершается монтаж подпорной стенки для предотвращения схода насыпи на железнодорожные пути. С начала октября начинается подготовка к установке опор контактной сети трамвайной линии и освещения, сообщил Телеграм-канал "Мост".

Напомним, что большой и малый путепроводы на Новом рынке закрыли на ремонт 21 мая 2022 года. Реконструкция им понадобилась из-за дефектов на несущих конструкциях. Так, у объектов были трещины, отстояние бетона и коррозия арматуры. Власти решили полностью снести два старых путепровода и построить вместо них новые. Движение на обоих путепроводах полностью перекрыли, автомобили и автобусы пустили в объезд, а для трамваев построили разворотные кольца. Кстати, одно из них могут разобрать уже в октябре.

ремонт Мост на Новом рынке работы

Комментарии 42

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Гость

14:37:06 02-10-2023

если были бы пени, штрафные санкции, неустойки за срыв дат... а так что.. ну подумаешь "не рассчитали"

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Гость

04:25:37 03-10-2023

Гость (14:37:06 02-10-2023) если были бы пени, штрафные санкции, неустойки за срыв дат..... Если лы деньги не легли по карманам то его закончат в срок, но нет. Уж оч многое знают жители города и уверенны что мост вовремя не сдадут тк неначто

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Гость

14:48:36 02-10-2023

А почему решили, что без неустоек??? С чего вдруг? Закон не писан им???

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Леня

14:49:44 02-10-2023

Судя по камерам, там летом ничего не делали, теперь загнали народ чтобы к сроку успеть, катать асфальт по снегу будут.....как всегда

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Гость

14:54:26 02-10-2023

Пошли отмазки уже, значит скорее всего не успевают, готовят почву

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Гость

09:29:57 05-10-2023

Гость (14:54:26 02-10-2023) Пошли отмазки уже, значит скорее всего не успевают, готовят ... Ну что вы ? Как так не успеют ? Ведь САМ г-н Томенко ходил там перед выборами с ревизиями- контролировал. ))))) Уж после этого точно в срок все будет ....)))))))))))))))))))

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Гость

15:11:14 02-10-2023

Крайне важно активизировать работы по возведению опалубки и заливке монолитной плиты. Летом нужно было организовывать по настоящему круглосуточную работу, т.к. объект очень важен для сотен тысяч жителей Барнаула. А заявление Данилина о том, что ведутся круглосуточные работы, мягко говоря, не соответствуют истине - на камерах все видно.

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Гость

15:11:29 02-10-2023

Лучше пусть сделают всё нормально, а торопыги могут и потерпеть.

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Гость

15:27:30 02-10-2023

Гость (15:11:29 02-10-2023) Лучше пусть сделают всё нормально, а торопыги могут и потерп... Не-не-не. Торопиться не надо. Мы еще пару годиков согласны потерпеть...

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Гость

15:47:44 02-10-2023

Гость (15:11:29 02-10-2023) Лучше пусть сделают всё нормально, а торопыги могут и потерп... Как они сделают нормально асфальт по снегу? Стоят последние теплые деньки. Большую предоплату получили полтора года назад. Куда деньги дели? Зимой и этим летом на Авито встречались объявления мужиков из ДСУ, которые искали временную подработку из-за приостановки ремонта моста. То есть зарплату им не платили и распустили коллектив. А в Барнауле ещё в прошлом году шли разговоры (верить им или нет?), что рублики получены товарищем Д. и разворовоны. Вообзще-то эти слухи бьются с тем, что распустили строителей и они искали подработки - значит, нечем было платить зарплату.

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Гость

22:36:08 02-10-2023

Гость (15:47:44 02-10-2023) Как они сделают нормально асфальт по снегу? Стоят последние ... А я сразу всем сказал, как только вся эта мышиная возня с мостом началась, что без воровства тут не обойдётся, как без него ваще сейчас подобные замутки-то?, и в обозначенный срок, вряд ли успеют.

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Гость

15:22:40 02-10-2023

Фильм "Формула любви" - Кузнец, ты карету за сколько сделаешь? - За день. - А за два можешь? - Могу и за два. - А за неделю? - Тогда тут без помощника не обойтись.

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Гость

15:23:14 02-10-2023

А эта странная фраза: "Мы только на этой неделе получили откорректированную проектную документацию на работы". У нас ДСУ №4 друг человека.

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Гость

15:38:36 02-10-2023

Гость (15:23:14 02-10-2023) А эта странная фраза: "Мы только на этой неделе получили отк... ?????????????

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Гость

15:38:53 02-10-2023

Гость (15:23:14 02-10-2023) А эта странная фраза: "Мы только на этой неделе получили отк... Обычно всегда публикуют строящийся особо значимый проект в рендерах, а тут совершенно ни гу-гу... Такое ощущение, что объект проектировали и многократно дорабатывали в ходе самого строительства. Такое возможно?

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Прохожий

15:44:47 02-10-2023

Круглосуточно? Что? Не надо народ за идиотов держать, там днём три калеки чаи гоняют, а ночь вообще никого нет. Я каждый день по этому мосту по ночам еду с работы и прекрасно вижу все сам + камеры есть где тоже отлично видно как неспешно идёт работа.

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Гость

16:53:15 02-10-2023

Прохожий (15:44:47 02-10-2023) Круглосуточно? Что? Не надо народ за идиотов держать, там дн... На чем едешь то? На Камазе в белом плаще?

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Гость

18:18:54 02-10-2023

Гость (16:53:15 02-10-2023) На чем едешь то? На Камазе в белом плаще?... А это имеет принципиальное значение? По разному, на велосипеде или на самокате. Вам полегчало от этой информации?

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гость

04:11:42 03-10-2023

Прохожий (15:44:47 02-10-2023) Круглосуточно? Что? Не надо народ за идиотов держать, там дн... Это правда, мне из окна видно, что по вечерам и ночам на мосту гробовая тишина и темнота, никто там не работает. В конце сентября торчали 2 подъемных крана весь день без движухи, простаивали 4,5/5 рабочего дня.

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Гость

05:56:16 03-10-2023

гость (04:11:42 03-10-2023) Это правда, мне из окна видно, что по вечерам и ночам на мос... а вы прям сутками в окно пялитесь? не спите, не работаете, в туалет не ходите?

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Гость

07:45:40 04-10-2023

Гость (05:56:16 03-10-2023) а вы прям сутками в окно пялитесь? не спите, не работаете, в... Слушай,гость, ты как в горле кость. Что такой поперёшный?

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Владимир

15:56:22 02-10-2023

Два раза в день смотрю камеру-изменений почти нет!Последнее время толпами ходят друг за другом,ничего не делая!!А ночами работают в темноте,что бы не видели как работают!!!Короче говоря ЛАЖА!

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в москве бы

16:11:06 02-10-2023

сколько по времени подобный объект в москве бы строился?

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Ан12

16:28:50 02-10-2023

Погода стопудово подведёт, даже если лето вернётся, даже если солнце круглосуточно светить будет.даже если 27 часов в сутки.... Даже если земля остановится, все равно погода будет причиной срыва сроков сдачи моста.у нас не может быть по другому, или к весне вместе со снегом уплывёт весь асфальт, или ещё хуже комиссия найдет не соответствие с отредактированный проектом.

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Гость

16:46:57 02-10-2023

Первые полгода была тишина. Сейчас забегали... А вообще, учитывая значимость объекта для города, надо было заранее готовиться и делать максимально быстро. А то на стройке тишина, а город в пробках, ГИБДДников на перегруженных перекрестках больше чем всех строителей моста.

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Роман

17:05:40 02-10-2023

И всё же главный вопрос, мост расширят, или так же будет в две полосы

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Гость

22:30:36 02-10-2023

Роман (17:05:40 02-10-2023) И всё же главный вопрос, мост расширят, или так же будет в д... Ещё вначале работ сообщили, что теперь мост станет шире! Но за счёт того, что рельсы укатают в асфальт, и по ним будут ездить и машины тоже. Теперь и трамваи тоже будут на мосту простаивать в автомобильных пробках, как и на Челюскинцев! А ширина моста останется такой же.

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Гость

17:27:20 02-10-2023

Со строителями всё понятно и ожидаемо. Но почему заказчик не контролирует ведение работ? Разве в контракте не прописаны все необходимые этапы реконструкции ? Чтобы получить срок 1,5 года, ведь нужно было изначально распределить весь объем по дням, что к какой дате должно быть сделано, принимать поэтапно и платить тоже по факту выполнения этапов. Почему-то заказчика вообще не волнует, как и когда горожане смогут свободно передвигаться по Барнаулу. Или Франка хотят засудить, как предшественников, поэтому такая подстава?

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Чучмек

18:30:27 02-10-2023

Гость (17:27:20 02-10-2023) Со строителями всё понятно и ожидаемо. Но почему заказчик не... Заказчика даже качество работ не беспокоит, которые нагло и беззастенчиво выполняются с нарушением проектных норм ...

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Гость

22:12:40 02-10-2023

Гость (17:27:20 02-10-2023) Со строителями всё понятно и ожидаемо. Но почему заказчик не... Периодически приезжает "испектировать" Шеломенцев, но очень похоже, что он просто не владеет ситуацией в силу возраста и отсутствии опыта.

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Гость

22:49:53 02-10-2023

Гость (22:12:40 02-10-2023) Периодически приезжает "испектировать" Шеломенцев, но очень ... У Шеломенцева явно не хватает компетенции в этом вопросе. Неужели в Барнауле нет ни одного специалиста в этой области, что сложилась ситуация, ДСУ ездит Шеломенцеву по ушам, а он ничего не может сделать.

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Гость

23:27:29 19-10-2023

Гость (17:27:20 02-10-2023) Со строителями всё понятно и ожидаемо. Но почему заказчик не... Какой Заказчик, такая и работа.

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Гость

19:12:16 02-10-2023

""Стараемся закончить к 30 ноября. Мы только на этой неделе получили откорректированную проектную документацию на работы." - Му, му, МУУУУУ!!!! вот и вся твоя работа!

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Гость

19:40:35 02-10-2023

Ха-ха-ха! Жареный петух на подлете. Плакали наши денежки. Не успеют к концу ноября. Ставлю 5 к одному - не успеют.

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Злой

19:57:30 02-10-2023

Запретили бы машины по городу, только общественный транспорт.

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Биба

20:14:45 02-10-2023

Где деньги Зин?

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Гость

21:51:18 02-10-2023

Все эксперты прям)) А что железная дорога давала несколько часов в сутки технологических окон никого не волнует.

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Гость

22:46:20 02-10-2023

Какие объемы работ были выполнены во время технологических окон? Сколько мостостроителей максимально трудились во время "окон"? В обычное время 3, а как "окно", так целых 5? Что, в остальное время нечем было заняться?

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Дмитрий

05:29:05 03-10-2023

даже если вовремя откроют.выделинки останутся.и пробки тоже.

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Васян

09:12:32 03-10-2023

Сколько шпысыалистов то собралось. ПС мост сдадут в срок.

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Гость

09:32:25 03-10-2023

А как вам бетоновоз в частном секторе, сливающий бетон во двор и имеющий на стекле надпись МОСТ? До сих пор в себя прийти не могу. Какой там монолит...

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Монстр

00:48:57 04-10-2023

Зачем вообще затеяли это всё. Сразу бы поделили между собой бабло и не мешали людям. Что мешало расширить мост? Что бы потом запросить еще $ на расширение.

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