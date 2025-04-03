Бойцы в Курской области получат статус ветерана

Соответствующий закон приняла Госдума

03 апреля 2025, 18:55, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic,ru

Госдума приняла законопроект, наделяющий статусом ветеранов боевых действий всех бойцов, отражавших вооруженное вторжение на территорию РФ. В список также включены бойцы добровольческих формирований. Законопроект в ГД внесло правительство. Об этом сообщает ТАСС.

Статус ветерана получат военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, госпротивопожарной службы, органов принудительного исполнения, прокуратуры и СК, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на госгранице и территориях субъектов страны, прилегающих к районам проведения спецоперации.

Лица, ставшие инвалидами из-за ранений, контузий или заболеваний, полученных при выполнении боевых задач, получат статус инвалидов боевых действий.

В пояснительной записке также указывается, что правительство наделяется полномочием "по определению перечня территорий РФ, прилегающих к районам проведения СВО" в связи с динамикой ее проведения.

Председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что новые нормы обеспечат поддержку солдат и офицеров, которые "защищают страну и граждан на линии боевого соприкосновения". По его словам, статус ветерана и инвалида боевых действий позволит им "получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ думает над ротацией военных, которые отправились на СВО в числе первых. Со слов российского лидера, в настоящее время этот вопрос является острым.