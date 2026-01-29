Бойцы ВС РФ создали специальные патроны для борьбы с БПЛА

Внутри обычного патрона для автомата также находится дробь

29 января 2026, 17:04, ИА Амител

Боец Ленинградского гвардейского подразделения группы войск "Запад" с позывным "Серж" поделился с РИА Новости информацией о создании антидроновых модификаций патронов для АК в мобильной мастерской.

«Новейшее изобретение — это адаптеры для патронов автомата Калашникова, предназначенные для нейтрализации вражеских беспилотников. Внутри этого боеприпаса размещены шесть дробинок конкретного размера», — сообщил "Серж".

Со слов военного, финальная форма изделия не отличается от стандартного патрона. При стрельбе происходит "разлет": вместо одной пули вылетает дробь, обеспечивающая поражение дрона на дистанции 40–50 метров.

«Вероятность уничтожения цели значительно повышается. Достаточно попадания даже одной дробинки в винт… Или одной дробинкой повредить батарею, либо попасть в заряд, и тогда дрон сразу выходит из строя. Эффективность доказана», — пояснил "Серж".

Мастерская предоставляет инструкции по комплектации магазинов этими патронами. Рекомендуется чередовать пять антидроновых патронов с одним обычным. Развитие не стоит на месте, и сейчас идет производство второго поколения патронов, где улучшения направлены на увеличение радиуса действия.