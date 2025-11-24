НОВОСТИПроисшествия

Перестрелка и оружие. Появилось видео ликвидации диверсантов в Алтайском крае

Диверсия планировалась на мосту на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск

24 ноября 2025, 14:31, ИА Амител

Ликвидация диверсантов в Алтайском крае / Кадр из видео ФСБ РФ
В Алтайском крае силовики ликвидировали двух диверсантов, которые намеревались установить сбрасывающее устройство на железнодорожные пути, где регулярно курсируют грузовые и пассажирские составы.

Напомним, диверсия планировалась на мосту на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск.

«Действовали при координации спецслужб Украины. При задержании устроили стрельбу и были ликвидированы», – рассказали в ФСБ РФ.

Злоумышленники были вооружены автоматическим оружием и обрезом.

Как сообщили в алтайском СК, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений:

  • "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа";
  • "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору". 

В настоящее время следователями совместно с оперативными сотрудниками УФСБ проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств  произошедшего.

Учения /Фото: УФСБ России по Алтайскому краю

В Алтайском крае прошли крупные антитеррористические учения

Согласно сценарию учений, имитировалось проникновение на объекты группы диверсантов, работающих по заданию иностранных разведок
Комментарии 9

Avatar Picture
Максим

14:50:50 24-11-2025

Ленина 30- РЕСПЕКТ

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:33 24-11-2025

Ни фига себе! Ещё и устроили стрельбу! На что рассчитывали? Куда бежать? До окраины далековато будет...Хорошо, что их удалось ликвидировать на месте, иначе могли учинить ещё какую беду.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

15:01:02 24-11-2025

интересно, это наши выродки или понаехали?
хорошо, что пристрелили ублюдков.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:30:20 24-11-2025

Элен без ребят (15:01:02 24-11-2025) интересно, это наши выродки или понаехали?хорошо, что пр... А чьи же еще- что вы комментарии не читаете в АМИКе, там недовольных жизнью хватает

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:15 24-11-2025

Пишут, что местные. Завербованные салорейхом.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:27:52 24-11-2025

Враги среди нас и это печально...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:33 24-11-2025

Каково изначальное место рождения и гражданство этих противоправных террористов?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:42 24-11-2025

странно всё это.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:25:06 25-11-2025

Гость (16:21:42 24-11-2025) странно всё это.... Много вопросов задаешь)

  0 Нравится
Ответить
