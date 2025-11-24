Перестрелка и оружие. Появилось видео ликвидации диверсантов в Алтайском крае
Диверсия планировалась на мосту на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск
24 ноября 2025, 14:31, ИА Амител
В Алтайском крае силовики ликвидировали двух диверсантов, которые намеревались установить сбрасывающее устройство на железнодорожные пути, где регулярно курсируют грузовые и пассажирские составы.
Напомним, диверсия планировалась на мосту на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск.
«Действовали при координации спецслужб Украины. При задержании устроили стрельбу и были ликвидированы», – рассказали в ФСБ РФ.
Злоумышленники были вооружены автоматическим оружием и обрезом.
Как сообщили в алтайском СК, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений:
- "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа";
- "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору".
В настоящее время следователями совместно с оперативными сотрудниками УФСБ проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
14:50:50 24-11-2025
Ленина 30- РЕСПЕКТ
14:58:33 24-11-2025
Ни фига себе! Ещё и устроили стрельбу! На что рассчитывали? Куда бежать? До окраины далековато будет...Хорошо, что их удалось ликвидировать на месте, иначе могли учинить ещё какую беду.
15:01:02 24-11-2025
интересно, это наши выродки или понаехали?
хорошо, что пристрелили ублюдков.
15:30:20 24-11-2025
Элен без ребят (15:01:02 24-11-2025) интересно, это наши выродки или понаехали?хорошо, что пр... А чьи же еще- что вы комментарии не читаете в АМИКе, там недовольных жизнью хватает
15:25:15 24-11-2025
Пишут, что местные. Завербованные салорейхом.
15:27:52 24-11-2025
Враги среди нас и это печально...
16:14:33 24-11-2025
Каково изначальное место рождения и гражданство этих противоправных террористов?
16:21:42 24-11-2025
странно всё это.
15:25:06 25-11-2025
Гость (16:21:42 24-11-2025) странно всё это.... Много вопросов задаешь)