Диверсия планировалась на мосту на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск

24 ноября 2025, 14:31, ИА Амител

Ликвидация диверсантов в Алтайском крае / Кадр из видео ФСБ РФ

В Алтайском крае силовики ликвидировали двух диверсантов, которые намеревались установить сбрасывающее устройство на железнодорожные пути, где регулярно курсируют грузовые и пассажирские составы.

Напомним, диверсия планировалась на мосту на участке железнодорожного перегона между станциями Алтайская и Бийск.

«Действовали при координации спецслужб Украины. При задержании устроили стрельбу и были ликвидированы», – рассказали в ФСБ РФ.

Злоумышленники были вооружены автоматическим оружием и обрезом.

Как сообщили в алтайском СК, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений:

"Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа";

"Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

В настоящее время следователями совместно с оперативными сотрудниками УФСБ проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.