Осудили жителя Алтая, проломившего голову девочке несколькими ударами о землю
Мужчина несколько месяцев издевался над сожительницей и ее дочерью
21 сентября 2023, 11:28, ИА Амител
В Республике Алтай осудили местного жителя, издевавшегося над сожительницей и трехлетней девочкой, сообщает региональный СК.
Напомним, инцидент произошел в селе Кокоря. Мужчина несколько месяцев издевался над сожительницей и ее дочерью. Вечером 4 сентября он начал душить и избивать женщину, она вырвалась и убежала из дома, оставив ребенка. Мужчина схватил девочку, вынес на улицу и несколько раз ударил ее о землю, причинив множественные повреждения в виде сочетанной травмы головы и тела. После этого скрылся.
"Девочка прошла курс лечения и реабилитации. В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает", – уточнили в ведомстве.
Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали выплатить потерпевшим 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
11:42:07 21-09-2023
Зачем лицо прикрывают? Извергов надо знать в лицо!
11:53:21 21-09-2023
Гость (11:42:07 21-09-2023) Зачем лицо прикрывают? Извергов надо знать в лицо!... может еще героем станет.
12:00:29 21-09-2023
Бить 3-летнюю девочку об землю - 8 лет. Мало, мне кажется
12:49:00 21-09-2023
зачем морду замазали?