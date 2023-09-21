Осудили жителя Алтая, проломившего голову девочке несколькими ударами о землю

Мужчина несколько месяцев издевался над сожительницей и ее дочерью

21 сентября 2023, 11:28, ИА Амител

В Республике Алтай осудили местного жителя, издевавшегося над сожительницей и трехлетней девочкой, сообщает региональный СК.

Напомним, инцидент произошел в селе Кокоря. Мужчина несколько месяцев издевался над сожительницей и ее дочерью. Вечером 4 сентября он начал душить и избивать женщину, она вырвалась и убежала из дома, оставив ребенка. Мужчина схватил девочку, вынес на улицу и несколько раз ударил ее о землю, причинив множественные повреждения в виде сочетанной травмы головы и тела. После этого скрылся.

"Девочка прошла курс лечения и реабилитации. В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает", – уточнили в ведомстве.

Суд назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали выплатить потерпевшим 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.