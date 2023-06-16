Бродячая собака вцепилась в лицо четырехлетнего мальчика в Бийске

В Алтайском крае ребенку понадобилась медицинская помощь после нападения бездомной собаки, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел на детской площадке, малыш играл возле песочницы.

"У мальчика рвано укушенная рана лица. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую стоматологию", – рассказал главный врач бийской Станции скорой медицинской помощи (ССМП) Алексей Карнаухов.