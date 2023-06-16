Бродячая собака вцепилась в лицо четырехлетнего мальчика в Бийске
Ребенок играл возле песочницы на детской площадке
16 июня 2023, 11:47, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В Алтайском крае ребенку понадобилась медицинская помощь после нападения бездомной собаки, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел на детской площадке, малыш играл возле песочницы.
"У мальчика рвано укушенная рана лица. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести доставили в детскую стоматологию", – рассказал главный врач бийской Станции скорой медицинской помощи (ССМП) Алексей Карнаухов.
Прокуратура оценит действия местной власти по обращению с безнадзорными животными.
Ранее алтайские волонтеры начали собирать подписи против эвтаназии агрессивных бродячих собак.
12:00:18 16-06-2023
Надеюсь собака была стерилизована и пацану ничего не грозит? Привет зоошизе.
12:09:12 16-06-2023
Гость (12:00:18 16-06-2023) Надеюсь собака была стерилизована и пацану ничего не грозит?... Собака самозародилась из мусора, или была выброшена человеком?
12:15:42 16-06-2023
Гость (12:09:12 16-06-2023) Собака самозародилась из мусора, или была выброшена человеко... Почему то я уверен, что собаки и без выкидывания прекрасно плодятся самостоятельно. Как говорится - всех не переловите! И не надейтесь. Вы б лучше им зубы выщелкивали, ни разу не видел людей изнасилованных собаками, хотя некоторые дамочки дают своим кобелям крупных пород.
12:23:42 16-06-2023
Гость (12:09:12 16-06-2023) Собака самозародилась из мусора, или была выброшена человеко... Так любители собачек сначала заводят их, потом выкидывают, а потом вопят, что не надо бродячих собак убивать. А кто собак НЕ заводит, тот их и НЕ выкидывает на улицу.
13:00:15 16-06-2023
Гость (12:23:42 16-06-2023) Так любители собачек сначала заводят их, потом выкидывают, а... Так я тоже против разведения собак в городе. И как отстрел бродячих животных поможет достичь этой цели?
13:13:23 16-06-2023
Гость (13:00:15 16-06-2023) Так я тоже против разведения собак в городе. И как отстрел б... Точно так же, как уничтожение крыс помогает уменьшить их популяцию в жилом доме.
13:04:12 16-06-2023
Гость (12:00:18 16-06-2023) Надеюсь собака была стерилизована и пацану ничего не грозит?... Как стерилизация связана с другими болезнями, бешенством например?
12:10:57 16-06-2023
Мальчик грязно ругался, называл милого песеля блоховозом, показывал ему фак! За что и поплатился. За свои слова надо отвечать!
12:13:21 16-06-2023
Бедная собачка мирно какала на детской площадке. Плохой мальчишка подсматривал. Теперь животное ни за что усыпят. Где справедливость?
12:13:53 16-06-2023
Защищаем собак, а не людей, страна абсурда.
12:24:40 16-06-2023
Гость (12:13:53 16-06-2023) Защищаем собак, а не людей, страна абсурда.... Да, и это страшно, что для многих собаки важнее людей.
17:28:08 16-06-2023
Гость (12:24:40 16-06-2023) Да, и это страшно, что для многих собаки важнее людей. ... Не для многих, а для малочисленной группы умственно неполноценной зоошизы, недостойной называться человеком.
12:15:15 16-06-2023
собака самозародилась на памойке от других бродячих волкособ. Отстрелить.
12:19:58 16-06-2023
Гость (12:15:15 16-06-2023) собака самозародилась на памойке от других бродячих волкособ... Давно нужны специализированные бригады по отстрелу бродячих псов. С мощным пневматическим оружием, с усыплением и дальнейшей утилизацией волкособов.
12:21:33 16-06-2023
Гость (12:15:15 16-06-2023) собака самозародилась на памойке от других бродячих волкособ... Зачем сразу отстреливать то? Ну бродят у человека ложные мысли, тут лоботомия поможет.
12:15:59 16-06-2023
Пацана звали не Максим? А если о важном то конечно собаки и нормального человека до заикания доведут. Сам этим с детства страдаю.
12:28:16 16-06-2023
Дуня (12:15:59 16-06-2023) Пацана звали не Максим? А если о важном то конечно собаки и ... "Сам"? Это человек с ником "Дуня" пишет? :-)
12:25:03 16-06-2023
И сейчас никого не накажут. И так в АК будет и дальше.
12:28:18 16-06-2023
Бийских городских руководителей строго наказать за слабый отстрел бродячих собак, что привело к беде. Нужно было не дожидаясь трагедии превентивно вести работу по отстрелу бродячих стай, создание безопасной городской среды.
12:29:53 16-06-2023
чем больше узнаю людей, тем больше люблю собак (Р) Зоошиза
12:31:24 16-06-2023
Собаку надо немедленно отловить! Стерилизовать, в благодарность покормить 2 недели. Выпустить на ту же детскую площадку. Привести Максима. Только гуманные методы спасут человечество! ЗЫ. Максимов много, а собачек мало.
12:43:21 16-06-2023
Инцидент произошел на детской площадке, малыш играл возле песочницы.---- один?! 4-летний?! Еще свеж в памяти случай, когда 3-летнюю девочку так же в лицо собака укусила. Ау, родители, вы следить за детьми собираетесь? Ну хотя бы за маленькими?! Ну у каких нормальных родителей ребенок будет играть в песочнице рядом с бездомной собакой?! Только не пишите здесь, что собака внезапно с неба упала прямо в песочницу.
12:50:58 16-06-2023
Гость (12:43:21 16-06-2023) Инцидент произошел на детской площадке, малыш играл возле пе... Пацан играл в своем дворе, на ДЕТСКОЙ площадке. Какого там бродила собака? У вас клин на зоошизе.
13:17:11 16-06-2023
Гость (12:43:21 16-06-2023) Инцидент произошел на детской площадке, малыш играл возле пе... Вы такой странный. У подруги, например, двое детей. Младенец в коляске и малыш трёх лет. Пока она одного качает, другой в песочнице копается. И чтобы ей бросить того, что в коляске и кинуться к тому, что в песочнице пара минут нужна. За это время собака вполне может цапнуть ребенка. Или вы предлагаете вполтную сидеть в песочнице с ребенком? И бросить того, что в коляске?
12:46:30 16-06-2023
Может стоит разрешить родителям пострадавшего мальчика вцепиться в лицо чиновника?
12:52:46 16-06-2023
Бомж (12:46:30 16-06-2023) Может стоит разрешить родителям пострадавшего мальчика вцепи... В лицо зоошизе протаскивающей запрет эвтаназии надо.
13:02:57 16-06-2023
Бомж (12:46:30 16-06-2023) Может стоит разрешить родителям пострадавшего мальчика вцепи... Вот комментом выше расписано, что должны сделать чиновники: "Собаку надо немедленно отловить! Стерилизовать, в благодарность покормить 2 недели. Выпустить на ту же детскую площадку. Привести Максима. Только гуманные методы спасут человечество! ЗЫ. Максимов много, а собачек мало." всё благодаря законам от зоошиз.
12:52:35 16-06-2023
Выпустить на ту же детскую площадку. Привести Максима.---- вот именно) у некоторых хватает ума приводить максимов поиграть рядом с бездомной собакой) вот вы бы, увидев бездомную собаку недалеко от своего маленького ребенка, что бы сделали? Я уже писала, что нормальные люди, увидев большую домашнюю собаку - свою маленькую собаку на руки берут! Собаку, заметьте!
13:06:56 16-06-2023
Гость (12:52:35 16-06-2023) Выпустить на ту же детскую площадку. Привести Максима.---- в... По вашему детские площадки созданы для блоховозов? Детей там быть не должно? Мдя. Ума палата. На лоботомию, срочно!
13:19:18 16-06-2023
Гость (12:52:35 16-06-2023) Выпустить на ту же детскую площадку. Привести Максима.---- в... У нас вокруг детской площадки посажены кусты. Поэтому не видно, когда из-за них неожиданно нарисовывается та же собака. Это вы на открытой местности изделека увидите, что к вам бежит чужая собака. А из-за кустов?
13:29:13 16-06-2023
Гость (12:52:35 16-06-2023) Выпустить на ту же детскую площадку. Привести Максима.---- в... Вы невнимательно читаете? Ребенок играл на детской площадке. Что там делала бездомная собака? Собак вообще не должно быть на детских площадках, любых. И это не детей нужно на поводок сажать, а ВСЕХ собак без сопровождения хозяина отлавливать. И на передержку. Нужна хозяину - заберет, штраф заплатит. Не нужна - усыпить через пару недель передержки.
12:54:36 16-06-2023
Защищют собак, но сами продолжают жить среди людей и пользоваться всеми привилегиями людей!
13:11:41 16-06-2023
Игорь (12:54:36 16-06-2023) Защищют собак, но сами продолжают жить среди людей и пользов... Надо для них те же привилегии как для собак ввести. Отлов. Стерилизация. Передержка. Выпуск в человеческую среду.
13:15:12 16-06-2023
Прежде чем цобакена выпустить на детскую площадку, его надо стерилизовать. В автоклаве, при 150 горадумах Цельсия и давлении в 20 атмосфер. Только тогда можно быть уверенным, что цобакен безопасен.
13:20:02 16-06-2023
Только отстреливать собак ! И точка.
13:58:14 16-06-2023
Денис (13:20:02 16-06-2023) Только отстреливать собак ! И точка. ... Себя отстрелите.
13:51:11 16-06-2023
Мальчик сам виноват-играл ВОЗЛЕ песочницы!!! Вот если-бы наоборот!
14:00:16 16-06-2023
Защищют собак, но сами продолжают жить среди людей и пользоваться всеми привилегиями людей!----- ключевое слово здесь - людей. Живодеров, убийц, психов и просто безжалостных придурков среди моих знакомых нет. Но здесь никто и не защищает собаку, кстати. Но если не следить за своим ребенком, а валить все на собак, администрацию,школу,с ним постоянно будет что то случаться.
16:17:44 16-06-2023
Гость (14:00:16 16-06-2023) Защищют собак, но сами продолжают жить среди людей и пользов... Вы предлагаете ребенка на цепь посадить? А не собаку? Городскую среду нужно делать безопасной для людей. Чтобы не дети боялись гулять, а чтобы собак бездомных не было на улицах.
17:31:30 16-06-2023
Гость (16:17:44 16-06-2023) Вы предлагаете ребенка на цепь посадить? А не собаку? Городс... не спорьте с зоодурой - ей только лоботомия поможет
14:09:55 16-06-2023
По вашему детские площадки созданы для блоховозов?----- оооооо.... ну так и придомовые территории созданы не для ж...возок, а они там есть!) Мало ли, что где есть!)) Ваш ребенок вам совсем не дорог, чтобы за ним во дворе не следить? вот в чем вопрос.
14:13:21 16-06-2023
Но если не следить за своим ребенком, " Ваш ребёнок круглые сутки под замком в квартире (доме),либо у вас детей нет и не было.
14:38:45 16-06-2023
Но если не следить за своим ребенком, " Ваш ребёнок круглые сутки под замком в квартире (доме),либо у вас детей нет и не было. ===== нет ничего легче,чем воспитывать чужих детей
14:59:04 16-06-2023
Утомили разговоры за и против. Зоозащитники заберите любимых собак себе - наденьте ошейник со своим именем и телефоном и отвечайте за последствия. Борцы с беспризорщиной собачьей - скидывайтесь, очищу любые территории от собак без намордников. И ничего мне не будет, кроме вашей благодарности.
15:13:24 16-06-2023
Олег (14:59:04 16-06-2023) Утомили разговоры за и против. Зоозащитники заберите любимых... Контакт? Цена? Отчёт хвостами или ушами?
16:03:16 16-06-2023
Бедная собачка мирно какала на детской площадке. Плохой мальчишка подсматривал.---------- а хорошие мама с папой в сторонке наблюдали - вот интересно, кинется или кинется?
16:24:48 16-06-2023
Но если не следить за своим ребенком, " Ваш ребёнок круглые сутки под замком в------- ребенку из новости - 4 года! Там глаз да глаз за ним нужен, особенно на улице. А иначе и получается - собака укусила, кипяток на себя вылил, из окна выпал, в тазу у дома утонул.
18:27:33 16-06-2023
Гость (16:24:48 16-06-2023) Но если не следить за своим ребенком, " Ваш ребёнок круглые ... Нападение собаки - это секундное дело. На моего ребенка нападала собака на детской площадке, так что я знаю, как это бывает. Я ему помогла на горку взобраться, подстраховывая, чтобы не упал, потом спукалась, обходила горку. Он съехал вниз, еще не успел подняться, как к нему подбежала собака и цапнула. Это секундное дело!
19:32:27 16-06-2023
Гость (13:13:23 16-06-2023) Точно так же, как уничтожение крыс помогает уменьшить их поп... Крысы плодятся без помощи человека, большинство же бродячих собак - выброшенные. Пойдите найдите среди них молодняка.
07:54:12 17-06-2023
Много вы молодняка крыс видели?
12:03:56 17-06-2023
Гость (19:32:27 16-06-2023) Крысы плодятся без помощи человека, большинство же бродячих ... Крысят маленьких тоже на улице не видно.
09:14:43 17-06-2023
зачем амик публикует такие спорные новости , никаких подробностей нет. Где были родители, в телефон тупили? И что бы все не говорили, просто так, без всякой причины, никакое животное не нападает, ни собака, ни крыса, ни змея. И если бы отстрел мог бы избавить от собак, то их бы не было еще с советских времен. Значит эта мера неэффективная, и не о чем говорить. А для обсуждения данной ситуации мало инфы.
06:04:15 18-06-2023
Гость (09:14:43 17-06-2023) зачем амик публикует такие спорные новости , никаких подроб... Инфы более чем достаточно- БЕЗДОМНАЯ собака на ДЕТСКОЙ площадке укусила ребенка. Собаку в расход, ребенку выздоровления. После чего зачистить район и утилизировать всех блоховозов. Операцию распространить позже на весь город и всю страну. Бездомных собак быть не должно. Точка.