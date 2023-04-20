Собаки напали на девочку в Оренбурге, когда их подкармливала старушка

Мужчина отогнал от ребёнка животных, а после накричал на женщину, которая начала защищать стаю

20 апреля 2023, 16:20, ИА Амител

В Оренбурге, где ранее стая собак загрызла мальчика, произошло очередное нападение бездомных животных на ребёнка, пишет "Оренбург Инцидент".

"Ну что, опять ребёнок не так подошёл, или не туда, или дразнил как-то? Накинулись собаки. Рядом находился взрослый мужчина, смог отпугнуть их. Напугавшийся ребёнок бросил самокат, после чего вернулся за ним, но собаки накинулись снова", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как девочка с самокатом идёт по двору жилого дома. В это время собак подкармливала местная пожилая жительница. Когда девочка подошла близко к животным, они погнались за ней. Мужчина побежал за собаками, а после накричал на женщину, которая начала защищать стаю.

"Хорош! Защищает! Одного пацана загрызли, теперь... Вы их подкармливаете!" – высказал мужчина женщине.

Напомним, 16 апреля бродячие собаки загрызли ребёнка в Оренбурге. В мэрии города уточнили, что специалисты поймали собак, однако их придётся через три недели вернуть на ту же улицу, где произошла трагедия, – этого требует федеральный закон о гуманном обращении с бездомными животными. После этого губернатор области заявил о необходимости ужесточения закона.