Собаки напали на девочку в Оренбурге, когда их подкармливала старушка
Мужчина отогнал от ребёнка животных, а после накричал на женщину, которая начала защищать стаю
20 апреля 2023, 16:20, ИА Амител
В Оренбурге, где ранее стая собак загрызла мальчика, произошло очередное нападение бездомных животных на ребёнка, пишет "Оренбург Инцидент".
"Ну что, опять ребёнок не так подошёл, или не туда, или дразнил как-то? Накинулись собаки. Рядом находился взрослый мужчина, смог отпугнуть их. Напугавшийся ребёнок бросил самокат, после чего вернулся за ним, но собаки накинулись снова", – говорится в сообщении.
На кадрах видно, как девочка с самокатом идёт по двору жилого дома. В это время собак подкармливала местная пожилая жительница. Когда девочка подошла близко к животным, они погнались за ней. Мужчина побежал за собаками, а после накричал на женщину, которая начала защищать стаю.
"Хорош! Защищает! Одного пацана загрызли, теперь... Вы их подкармливаете!" – высказал мужчина женщине.
Напомним, 16 апреля бродячие собаки загрызли ребёнка в Оренбурге. В мэрии города уточнили, что специалисты поймали собак, однако их придётся через три недели вернуть на ту же улицу, где произошла трагедия, – этого требует федеральный закон о гуманном обращении с бездомными животными. После этого губернатор области заявил о необходимости ужесточения закона.
16:30:08 20-04-2023
Вызывать наряд и составлять протокол. И оштрафовать "сердобольную" за разведение бездомных собак, да ещё и с угрозой для жизни ребёнка. Беда в том, что мозги у них высохли давно (если и были), и они не в состоянии понять, что будет в итоге их действий. Пожалеть же надо бездомную собачку, которую никто не накормит.
16:41:34 20-04-2023
Гость (16:30:08 20-04-2023) Вызывать наряд и составлять протокол. И оштрафовать "сердоб... И оштрафовать "сердобольную" ======= На каком основании Вы хотите бабушку оштрафовать? Вы закон новый приняли?
16:44:48 20-04-2023
Гость (16:41:34 20-04-2023) И оштрафовать "сердобольную" ======= На каком основании Вы ... За то, что мусорит во дворе. Был бы человек, статья найдется...
23:45:37 20-04-2023
Гость (16:41:34 20-04-2023) И оштрафовать "сердобольную" ======= На каком основании Вы ... Нельзя кормить бездомных собак. Вы их прикармливаете, и они начинают считать территорию, где их кормят своей. И начинают "защищать" свою территорию, нападая на людей, которые на нее заходят. Вы косвенно становитесь виновником нападения собак на людей.
16:43:34 20-04-2023
У многих зоофилов любовь к животным плавно перетекает в ненависть к людям...
16:46:43 20-04-2023
скормить бабушку
16:48:19 20-04-2023
На каком основании Вы хотите бабушку - Угроза жизни статья 119 УК РФ — наказание Угроза жизни и здоровью человека, даже не подтвержденная какими-либо действиями, может повлечь за собой уголовную ответственность.
16:55:06 20-04-2023
Гость (16:48:19 20-04-2023) На каком основании Вы хотите бабушку - Угроза жизни статья 1... "Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" --- И кому бабушка угрожала??? Вы не совсем верно трактуете УК РФ
17:46:48 20-04-2023
Гость (16:55:06 20-04-2023) "Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда... выжившая из ума зоошиза кормила тварей напавших на девочку.
22:48:22 20-04-2023
Гость (17:46:48 20-04-2023) Гость (16:55:06 20-04-2023) "Статья 119. Угроза убийс... Сам ты зоошиза.
17:40:36 20-04-2023
Как надоели эти зоошизы, прикармливают рядом с домом собак, кошек, голубей, надо запретить это законодательно.
17:45:33 20-04-2023
Гость (16:41:34 20-04-2023) И оштрафовать "сердобольную" ======= На каком основании Вы ... На основании кормления бездомных агрессивных блоховозов.
17:56:02 20-04-2023
Гость (16:48:19 20-04-2023) На каком основании Вы хотите бабушку - Угроза жизни статья 1... Не угроза жизни, а угроза убийством. Читать научитесь.
18:34:10 20-04-2023
Специально перечитала закон. Агрессивных особей после отлова назад не выпускают. Зачем переврали закон в статье?
20:11:42 20-04-2023
Гость (18:34:10 20-04-2023) Специально перечитала закон. Агрессивных особей после отлова... Зоошиза, кто определит "агрессивность" блоховоза? А вот в иде куска мыла они совсем не агрессивные.
20:14:28 20-04-2023
Гость (18:34:10 20-04-2023) Специально перечитала закон. Агрессивных особей после отлова... И да, в статье ни про закон, ни про агрессивных блоховозов ни слова. Освоила скопировать- вставить? Давеча такой коммент уже был.
20:29:20 20-04-2023
Пусть всех бездомных псин домой тащит и со своих тарелок кормит. То-то соседи возрадуются.
20:34:34 20-04-2023
Бабку привлечь за терроризм, собак отстрелять, всю стаю!
21:58:10 20-04-2023
Который день на амике прямо парад высеров озлобленных душителей и стрелков. Да так, как люди ежедневно душат, режут и травят друг друга и своих детей, собам и не снилось. Уймитесь, живодёры. Агрессивных соб конечно надо усыплять, спокойных, но безхозных пристраивать или же тоже усыплять, но без фанатизма и ненависти. Господа живодёры, а вдруг и правы индусы и перерождение имеет место быть.Шутка. Собы ведь к человеку ближе и полезней всех из четвероногих. Всем добра.
07:08:14 21-04-2023
Гость (21:58:10 20-04-2023) Который день на амике прямо парад высеров озлобленных душите... Агрессивных - это если они дома агрессивные. Бездомных - всех, потому что они в любой момент могут стать агрессивными. Не получилось найти хозяина? 2 недели и на мыло.
07:25:45 21-04-2023
Гость (21:58:10 20-04-2023) Который день на амике прямо парад высеров озлобленных душите... О полезности ж бездомных блоховозов можете рассказать? . Окромя конечно же куч .овна на детских площадках и тротуарах, а также в парках и скверах. Вы все это тащите к себе домой вместе с гельминтами и прочими удовольствиями.
08:05:17 21-04-2023
Гость (21:58:10 20-04-2023) Который день на амике прямо парад высеров озлобленных душите... Какое-то странное словечко появилось на Амике — «собы». Это вообще кто? Если собаки, то так и надо писать: «собаки». Чем вам имеющаяся лексика не нравится?
08:31:47 21-04-2023
Гость (08:05:17 21-04-2023) Какое-то странное словечко появилось на Амике — «собы». Это ... Когда хочешь натравить одну группу людей на другую то нужно расчеловечить оппанента, тогда сним можно делать что угодно. Так и тут не говорить же что нужно передушить всех "собак" (собака друг человека, еще живо), поэтому "собы" и "блоховозы" .
08:35:44 21-04-2023
Гость (08:31:47 21-04-2023) Когда хочешь натравить одну группу людей на другую то нужно ... Слово "собы" применяет как раз таки зоошиза. смотри внимательно, расчеловечиватель.
11:40:47 21-04-2023
Гость (17:40:36 20-04-2023) Как надоели эти зоошизы, прикармливают рядом с домом собак, ... голуби то тут причем?
11:54:51 21-04-2023
Гость (11:40:47 21-04-2023) голуби то тут причем?... Потому что где их кормят, там все в округе ими же загажено, весь асфальт. На Сиреневом бульваре например. Но бабки все равно птичек ходят кормят, мозгов нет вообще.
10:08:27 22-04-2023
Гость (11:54:51 21-04-2023) Потому что где их кормят, там все в округе ими же загажено, ... Да, давайте ещё птиц всех перебьем и сдохнем от нашествия гусениц