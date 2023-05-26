Алтайские волонтёры собирают подписи против эвтаназии агрессивных бродячих собак
Они также пишут обращения в различные инстанции, чтобы остановить проработку инициативы
26 мая 2023, 15:15, ИА Амител
Алтайские волонтёры открыли сбор подписей против эвтаназии бездомных собак. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
Отмечается, что на данный момент удалось собрать около 200 подписей. Также волонтёры готовят письма в различные инстанции, чтобы защитить животных.
Ранее сообщалось, что алтайские депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность усыпления агрессивных бродячих собак.
Авторы инициативы отметили, что нередко бездомные животные собираются в стаи и представляют реальную опасность для людей.
15:19:28 26-05-2023
Ну если эти волонтеры их себе заберут всех, то пусть продолжают собирать
22:37:53 26-05-2023
Гость (15:19:28 26-05-2023) Ну если эти волонтеры их себе заберут всех, то пусть продолж... Пусть собирают подписи против собственной автоназии. Бездельники и слюнтяи в розовых очках!
19:26:20 27-05-2023
Чатлах (22:37:53 26-05-2023) Пусть собирают подписи против собственной автоназии. Бездель... "Автоназия" - интересно, это что такое? Это убогая попытка придумать новое слово или просто вопиющая безграиотность?
03:27:32 28-05-2023
Гость (19:26:20 27-05-2023) "Автоназия" - интересно, это что такое? Это убогая попытка п... "безграиотность?" ? =)))
18:38:22 27-05-2023
Гость (15:19:28 26-05-2023) Ну если эти волонтеры их себе заберут всех, то пусть продолж... Тогда заберите себе всех бомжей домой и алкоголиков,они доставляют людям в миллион раз больше хлопот.
23:27:52 27-05-2023
Гость (15:19:28 26-05-2023) Ну если эти волонтеры их себе заберут всех, то пусть продолж... Их и так заберают, стерилят на свои деньги, так что выдохни. А вот коды продолжают их плодить и выкидывать.
00:32:00 28-05-2023
Гость (15:19:28 26-05-2023) Ну если эти волонтеры их себе заберут всех, то пусть продолж... Волонтеры и так забирабт собак сколько могут, но слишком много моральных уродов выбасывают собак и ты вероятно из их числа.
08:21:15 28-05-2023
Гость (00:32:00 28-05-2023) Волонтеры и так забирабт собак сколько могут, но слишком мно... Что то за посление 40 лет я на улице породистых выброшенных собак не видела, может вы только их и берете???
15:20:04 26-05-2023
Да, конечно, пусть лучше людей до смерти загрызают. Так что ли?
18:39:30 27-05-2023
Гость (15:20:04 26-05-2023) Да, конечно, пусть лучше людей до смерти загрызают. Так что ... Хулиганы не часто,но избивают людей,гадят в лифтах,грабят прохожих.Возьмите их к себе домой.
23:26:34 27-05-2023
Гость (15:20:04 26-05-2023) Да, конечно, пусть лучше людей до смерти загрызают. Так что ... Так может лучше людей наказать за безответственное отношение к животным. Легко купить кошку или собаку для своего спиногрыза, а потом выкинуть и орать об опастности.
15:27:18 29-05-2023
Гость (23:26:34 27-05-2023) Так может лучше людей наказать за безответственное отношение... Спиногрызом тебя в детстве видимо называли? Ты не умная или бесплодная или никому не нужная?? Свой спиногрыз появится, скорми его стае собак. А люди которые любят своих детей вздохнут , что это не их ребенок.
15:24:00 26-05-2023
Всех бездомных собак пристроить к волонтёрам и к тем лохушкам, которые подпись поставят
15:31:11 26-05-2023
Чем подписи собирать-усыновите уже всех бесхозных и успокойтесь. И адреса свои оставьте,чтобы вновь одичавших или ставших ненужными сразу к вам везти.
23:22:31 27-05-2023
Бомж (15:31:11 26-05-2023) Чем подписи собирать-усыновите уже всех бесхозных и успокойт... Нравится мне это "ставшие не нужными".Вот яркий пример убогой человеческой твари
15:32:20 26-05-2023
Мне интересно, сколько детских жизней еще нужно этим горе-защитникам? 100, 1000? Какую цену должны заплатить дети и их родители за их "гуманизм"?
17:57:57 27-05-2023
Дмитрий (15:32:20 26-05-2023) Мне интересно, сколько детских жизней еще нужно этим горе-... да вроде прекратилась истерика в сми про "загрызенных" детей, после принятия госдумой поправок в закон о животных.можно снова воровать из бюджета выделенные деньги...так что успокойтесь, когда эта программа (деньги) кончится-вернутся к ОСВВ. но там уж назовут нацпроектом с огромным финансированием. тогда будете кричать:"... надо быть гуманнее к нашим меньшим братьям...". а зоозащитники вегда последовательны в свои словах и поступках. поразмышляйте об этом.
03:09:35 28-05-2023
гость (17:57:57 27-05-2023) Дмитрий (15:32:20 26-05-2023) Мне интересно, сколько... В чём последовательность зоозащитников, если они убивают крыс и тараканов, а собачек защищают? Или крысы - не живые существа? Они также умны, как и собаки. Так где здесь последовательность и логика у зоощитников?
15:33:59 26-05-2023
Волонтёры-баландёры...
15:40:25 26-05-2023
Всех агрессивных собак пусть забирают себе домой, а если вдруг решат их выбросить на улицу, так сразу новый штраф. Что за волонтеры? Чем занимаются?
15:46:04 26-05-2023
Что за волонтеры? Чем занимаются?" Чем,чем-подписи собирают!
06:20:24 27-05-2023
Гость (15:46:04 26-05-2023) Что за волонтеры? Чем занимаются?" Чем,чем-подписи собирают!... Сам себя спросил, сам себе ответил. Да, интеллект зашкаливает.
09:08:16 27-05-2023
Гость (15:46:04 26-05-2023) Что за волонтеры? Чем занимаются?" Чем,чем-подписи собирают!... И наверняка деньги себе присваивают
19:21:58 27-05-2023
Гость (09:08:16 27-05-2023) Гость (15:46:04 26-05-2023) Что за волонтеры? Чем зани... Как известно КАЖДЫЙ СУДИТ ПО СЕБЕ
15:42:41 26-05-2023
Собака это зверь, у него есть только инстинкты. Если она напала на человека и не получил "урока", то будет нападать снова и снова.
15:45:39 26-05-2023
Родители покусанных и покалеченных детей. Смотрите внимательно на эти лица. Вот кто виноват в том, что случилось с вашими детьми!
16:05:32 26-05-2023
Пусть собирают подписи желательно с ФИО и пропиской... И всех собачек прочиповать и распределить между зоошниками... Ну а там сбежала покусала хозяин ,выше, пусть отвечает
09:16:13 27-05-2023
Гость (16:05:32 26-05-2023) Пусть собирают подписи желательно с ФИО и пропиской... И все... А что?!!!! Это же было бы здорово отдать собак конкретным людям, радеющих за диких псов. Чипировать,чтоб каждая собака имела своего волонтера, теперь он будет отвечать за этого пса. И штраф ему, если пёс сбежит, и уголовка, если укусит кого. А то старых хозяев не найти и отвечать некому, а тут ответственные люди-волонтеры. Я только ЗА. Кто умеет, создайте петицию, чтобы всех псов раздать под личную ответственность подписантов -волонтеров, которые против ужесточения, эвтаназии диких собак
16:19:05 26-05-2023
Собака, живущая сама по себе на улице, является диким животным, которое приспособилось жить рядом с человеком, потребляя объедки с его стола. как те же голуби, крысы и воробьи. В Природе всё умно устроено- размер популяции хищников соответствует популяции их еды... В городах же люди вмешиваются в это процесс, прикармливая и способствуя бесконтрольному размножению- поэтому человек должен взщять на себя ответственность и в деое сдерживания популяции собак, чтобы не стать самому кормом.
16:24:57 26-05-2023
ДБ (с)
16:40:48 26-05-2023
Пускай сходят за подписями к родителям покалеченных домашней (!) собачкой детей под Новосибирском. Авось им там в популярной форме дадут объяснения.
18:41:35 27-05-2023
Гость (16:40:48 26-05-2023) Пускай сходят за подписями к родителям покалеченных домашней... Как решать вопрос перепившихся и обдолбанныхЧего к животным прикопались?Давайте за это вот возьмёмся,с то впечатление,что Вы маскируетесь.
16:46:55 26-05-2023
Может быть имеет смысл в противовес этим гиперактивным тоже подписи собрать ЗА эвтаназию ВСЕХ бродячих собак?!
21:24:35 26-05-2023
Гость (16:46:55 26-05-2023) Может быть имеет смысл в противовес этим гиперактивным тоже ... заодно и зоошизиков
17:06:51 26-05-2023
Те кто собирает подписи, сами хуже этих злобных, бродячих псов. Вы любители этих собак, загадили весь город своими экскриментами. У Вас, уверен такой же бардак и вонь дома.
23:30:15 27-05-2023
Александр (17:06:51 26-05-2023) Те кто собирает подписи, сами хуже этих злобных, бродячих п... Следи лучше за собой, а ещё лучше своими спиногрызами, которые 100%даже бумажку в урну выкинуть не могут.
17:21:56 26-05-2023
Сравните, сколько собаки покусали людей и сколько люди поубивали людей. И сделайте вывод, к кому надо эвтаназию применять
17:48:04 26-05-2023
Гость (17:21:56 26-05-2023) Сравните, сколько собаки покусали людей и сколько люди поуби... Применять эвтаназию нужно к неадекватным людям, которые собак ставят выше людей.
17:24:05 27-05-2023
Гость (17:48:04 26-05-2023) Применять эвтаназию нужно к неадекватным людям, которые соба... Вообще то это призыв к убийству людей! Статья. Поосторожнее с подобными выскпзываниями.
02:42:51 28-05-2023
Гость (17:24:05 27-05-2023) Вообще то это призыв к убийству людей! Статья. Поосторожнее ... Оба!Зоошибздики вдруг вспомнили что они люди ,а не собаки.
18:19:31 28-05-2023
Гость (02:42:51 28-05-2023) Оба!Зоошибздики вдруг вспомнили что они люди ,а не собаки. ... Судя по твоим комментаи реальная Шиза здесь именно ты. Твои комменты- комменты конченного деградата.
19:35:01 27-05-2023
Гость (17:48:04 26-05-2023) Применять эвтаназию нужно к неадекватным людям, которые соба... Только в двух случаях человек может написать подобное : либо он по какой-то причине находится в состоянии тяжёлого бреда, либо фашист/фашистка по убеждению, то есть и не человек вовсе
17:50:54 26-05-2023
Гость (17:21:56 26-05-2023) Сравните, сколько собаки покусали людей и сколько люди поуби... Людей за убийстов сажают в тюрьму. А собак? На передержку в приют и опять на улицу?
18:08:37 26-05-2023
Гость (17:50:54 26-05-2023) Людей за убийстов сажают в тюрьму. А собак? На передержку в ... А надо не сажать, а эвтаназию. Статья же про это
16:20:27 27-05-2023
Гость (17:21:56 26-05-2023) Сравните, сколько собаки покусали людей и сколько люди поуби... Интересная логика. Думаете, человеку на которого напала стая собак легче от мысли, что люди чаще убивают?
17:36:50 26-05-2023
Дмитрий (15:32:20 26-05-2023) Мне интересно, сколько детских жизней еще нужно этим горе-... Это потому что их не разу эта ситуация не коснулась!!! Если б хоть раз эти твари на их дитей покусились, то вперед всех бы бежали с визгами -усыпить!!!
00:51:01 28-05-2023
Сергей (17:36:50 26-05-2023) Дмитрий (15:32:20 26-05-2023) Мне интересно, сколько... только моральный урод может в чем то собак обвинять. Собаки никогда и ни в чем не виноваты. Моральным уродам напомню, что собак создал сам человек как друзей и помощников и очень многим им обязан, а на улице собаки оказываются не по своей воле и если моральные уроды желают бездомным собакам зла, то тем самым они отрекаются от своих предков и заявляют что людьми они не являются. А по программе ОСВВ агрессивные собаки и не должны возвращаться на улицу, так что не истери.
18:23:47 28-05-2023
Гость (00:51:01 28-05-2023) Сергей (17:36:50 26-05-2023) Дмитрий (15:32:20 26-05-2... Да поймите, не хотят они ничего слышать . Их ничего не умтроит кроме убийства. Это догхантеры, живодеры и прочая шушера.
17:39:13 26-05-2023
Гость (17:21:56 26-05-2023) Сравните, сколько собаки покусали людей и сколько люди поуби... За последний год только в РФ 288 000 случаев нападения собак. Статья есть на амике. А людей за убийство людей в тюрьму сажают. Собакам же положена собачья смерть. Все потому, что нормальные люди не путают собак с детьми и другими людьми. Чем и отличаются от зоошизы.
17:50:14 26-05-2023
Гость (17:39:13 26-05-2023) За последний год только в РФ 288 000 случаев нападения собак... Зоошизы активизировались за последнее время. Меня буквально вчера на канале в телеграме про животных заблокировали и закидали помидорами за слова, что бездомные собак ИНОГДА нападают на людей. Как жеж можно такое про беззащитных пёселей писать!
17:55:15 26-05-2023
Гость (17:39:13 26-05-2023) За последний год только в РФ 288 000 случаев нападения собак... Ну да. За убийство ребенка - полтора года. Прямо пересажали.
20:12:29 26-05-2023
Гость (17:55:15 26-05-2023) Ну да. За убийство ребенка - полтора года. Прямо пересажали.... Это другая проблема, слишком мягкое наказание. Но собак-то вообще только на несколько дней помещают в приют, а потом снова выпускают на те же улицы.
17:57:36 26-05-2023
Каждому волонтёру по собаке в обязаловку!!!
18:00:27 26-05-2023
Лица волонтёров не обезображены интеллектом!
18:24:16 26-05-2023
Пусть их погрызут,тогда посмотрим.
18:33:06 26-05-2023
Зоошиза = человеконенавистничество, а ещё они себя считают добрыми, но к доброте это не имеет не кого отношения, тут проблемы с социализацией.
19:05:17 26-05-2023
Живодеров так и разрывает от злости.
20:13:55 26-05-2023
Гость (19:05:17 26-05-2023) Живодеров так и разрывает от злости. ... Живодеры здесь те, кто ставит жизнь собаки выше жизни человека! Кто поощряет убийства детей бездомными шавками.
19:36:14 26-05-2023
каждому подписавшему петицию в защиту собак отдать на домашнее воспитание уличную псину.Я двумя руками проголосую за этот вариант
21:07:59 26-05-2023
Да пусть подписи собирают! Заодно и перепись дураков проведем...
15:27:41 27-05-2023
Гость (21:07:59 26-05-2023) Да пусть подписи собирают! Заодно и перепись дураков проведе... Этой петицией можно подтереть задницу, потому что каждый подписавшись не берет на себя никакой ответственности, значит эта акция и есть перепись дураков.
21:41:22 26-05-2023
Мне одной кажется что агрессивных людей больше чем собак? Конечно очень горько, что есть покалеченные люди, и жертвы. Но от автомобили калечат и убивают людей, детей в тысячи раз больше. Откажемся от транспорта всей страной??? Спорт калечит! И ещё много чего. Бороться надо с агрессивными, бездушными людьми, которые допустили, попадание домашних животных в свободную среду. Обязательный контроль поголовье всех домашних животных, включая собак, кошек. Коровы, лошади же не оказываются брошенными и бродячими
17:34:12 27-05-2023
Ася (21:41:22 26-05-2023) Мне одной кажется что агрессивных людей больше чем собак? Ко... Конечно больше! Достаточно тут комменты почитать.(( Просто на собаках решили отыграться... Подумайте и задайтесь вопросом почему сейчас так муссируется эта тема... Надо понизить градус агркссии в обществе, а причины здесь совершенно другие! Тему собак сделали такой отвлекпющей и дающей определенной массе выбросить негативные эмоции.
08:43:38 29-05-2023
Ася (21:41:22 26-05-2023) Мне одной кажется что агрессивных людей больше чем собак? Ко... людей в принципе больше чем собак
22:04:20 26-05-2023
Готов лично оплатить из своего кармана эвтаназию бездомных собак Индустриального района Барнаула после принятия закона,готов внести на это несколько десятков тысяч рублей.
06:04:35 27-05-2023
Петрович (22:04:20 26-05-2023) Готов лично оплатить из своего кармана эвтаназию бездомных с... Оставь себе свои десятки тысяч, может пригодятся лично для тебя.
22:49:22 26-05-2023
Всю псятину раздать по их вонючим квартирам. Власти услышьте народ, давайте перестанем тратить деньги в наше нелегкое время на собак, пусть разбирают их домой, создают ассоциации складываются , строят приюты и держат их там, если выпустили, разговор короткий. Посмотрим тогда где их любовь будет
06:08:26 27-05-2023
Надежда (22:49:22 26-05-2023) Всю псятину раздать по их вонючим квартирам. Власти услышьте... Вонючая квартира - это ты по своей квартире судишь? И за народ не отвечай.
23:04:30 26-05-2023
Волонтеры предложили другое решение проблемы с бродячими животными? Петиции писать много ума не надо
00:53:39 28-05-2023
Тося (23:04:30 26-05-2023) Волонтеры предложили другое решение проблемы с бродячими жив... Решение есть - исполнять программу ОСВВ, по которой агрессивные собаки на улицу возвращаться не должны. Именно агрессивные собаки самые толковые, обычно это бывшедомашние или самовыгульные. Таких надо забирать с улиц и пристраивать нормальным хозяевам в частные дома. В регионах где местная хоть как то исполняет программу ОСВВ бездомные собаки почти не кусаются и их численность сокращается.
23:49:04 26-05-2023
подозрительные граждане эти зоозащитнички. Расшатывают лодку своим сбором подписей. Надо проверять чьи интересы они поддерживают и какая настоящая мотивация их поступка запрета эвтаназии опасных бродячих животных .. почему они хотят сделать жизнь простых россиян опаснее.. Может у них даже двойное гражданство или получают спонсирование из недружественных стран... а да.. и заграны у них изъять .. так на всякий случай
06:17:28 27-05-2023
Гость (23:49:04 26-05-2023) подозрительные граждане эти зоозащитнички. Расшатывают лод... Мотивацию проверяют в суде. А свое "может" оставь при себе и разглагольствуй о своих подозрениях сам (сама) с собой.
00:25:58 27-05-2023
Алексей (15:42:41 26-05-2023) Собака это зверь, у него есть только инстинкты. Если она нап... Урок один-на радугу
00:30:59 27-05-2023
Люди этот мир создан не только для вас, вы не боги и не вам решать кому жить, а кому умирать. Почему ваше зло исходит на животных, а не на людей, которые бездумно заводят, а потом выбрасывают животных на улицу? Почему вы поддерживаете убийство, а не ужесточение мер к тем, кто относится к животным, как к игрушке или вещи? Может проблема все таки в некоторых людях и начинать наводить порядок нужно с них, а не с животных, которые и так бесправны и полностью зависят от нас?
14:13:24 27-05-2023
Мария (00:30:59 27-05-2023) Люди этот мир создан не только для вас, вы не боги и не вам ... А вы когда таракана тапком бъете или комара прихлапываете, вы забываете про "не вам решать кому жить, а кому умирать"? Они тоже твари божьи, они тоже хотят жить.
05:57:01 27-05-2023
Гость (19:05:17 26-05-2023) Живодеров так и разрывает от злости. ... Да, живодеров здесь разошлись, всю свою злобу выплеснули и ненависть к животным.
06:02:20 27-05-2023
Как же разошлись здесь живодеры, читаешь их комментарии и только одно приходит на ум - бедные бездомные собаки, как же им не повезло родиться и проживать с такими вот "людьми". Живодеры пытаются здесь показать себя этакими любящими людей, но не любящий собак и кошек и людей не любит
07:39:36 27-05-2023
Гость (06:02:20 27-05-2023) Как же разошлись здесь живодеры, читаешь их комментарии и то... Ты мясо жрешь? А коров, свиней и кур тоже убивают. Чем собаки лучше коров? По мне так любая свинья лучше таких вот зоошизиков...
17:36:57 27-05-2023
Гость (07:39:36 27-05-2023) Ты мясо жрешь? А коров, свиней и кур тоже убивают. Чем собак... Ты еще про тараканов и крвс зпбыл упоминуть, как обычно! Каким же недоумком нужно бвть, чтобы писать подобные комменты из темы в тему:))
03:13:01 28-05-2023
Гость (17:36:57 27-05-2023) Ты еще про тараканов и крвс зпбыл упоминуть, как обычно! Как... Вы реально недоумки, вы ВО ВСЕ темы тащите своих собак.
04:34:34 28-05-2023
Гость (07:39:36 27-05-2023) Ты мясо жрешь? А коров, свиней и кур тоже убивают. Чем собак... Жрешь- это ты по себе судишь? Жри дальше и помалкивай, как видно интеллектом ты не наделён, и ничего уже не поделаешь с этим.
14:16:33 27-05-2023
Гость (06:02:20 27-05-2023) Как же разошлись здесь живодеры, читаешь их комментарии и то... Зоошизы просто поражают своей непроходимой тупостью и упертостью. Собаки заполонили город, нападают на людей, детей, на кошек и т.д. Но вы уперто не видите проблемы в этом.
09:06:52 27-05-2023
Г-да волонтеры, вы со своей патологической любовью просто заберите этих дикарей себе, всех, навсегда!!! Любите, холите питомцев,наслаждайтесь своим благородством, только вдали от людей. Зоошиза процветает, одни хотят спасти детей от дикой стаи собак, а другие практически отстаивают право убивать детей стаей, за которых они даже не могут отвечать. Дураку понятно, что хозяевам эти одичавшие псы не нужны и штрафами их не запугать. Да и что это за штрафы в 20-30 т. р., штраф должен быть от 200000 -500000, а если дошло до смерти, то и сажать хозяев пса лет на 15. А пока.., пока на петицию зооволонтеров нужна петиция от людей, которые за ужесточение ответственности людей, как выбросивших собак, кошек, пр.., так и прикармливающих на улицах, кстати, и голубей тоже, популяция которых выросла в разы из-за перекорма-кормят пачками, килограммами круп, семечек, батонами хлеба.. Есть же закон и штрафы за антисанитарию.
14:21:30 27-05-2023
Гость (09:06:52 27-05-2023) Г-да волонтеры, вы со своей патологической любовью просто за... Зоошизы не понимают, что своими петициями и действиями поощряют нападение собак на людей. И что из-за их действий собаки разорвут очередного ребенка. Они не думают, какой ужас испытывает ребенок перед лицом дикой своры собак, которые его окружают и готовятся порвать.
09:34:40 27-05-2023
Судя по отзывам и лайкам, разрешить одназначно! Эвтаназию)
19:51:52 27-05-2023
Гостья (09:34:40 27-05-2023) Судя по отзывам и лайкам, разрешить одназначно! Эвтаназию) ... Судя по отзывам и лайкам либо в регионе проблемы с адекватностью либо , что наиболее вероятно, имеет место быть банальная заказуха бездельников- чиновников, которые не умеют или не хотят работать на благо региона, зато отлично "пилить бабло" на бюджетах.
09:43:26 27-05-2023
Живодерские лайки явно накручены. Это уже сомнений не вызывает. Заказуха.
10:11:14 27-05-2023
Гость (09:43:26 27-05-2023) Живодерские лайки явно накручены. Это уже сомнений не вызыва... Нет, просто адекватных людей больше!!!!!!
04:46:53 28-05-2023
Гостья (10:11:14 27-05-2023) Нет, просто адекватных людей больше!!!!!! ... Никогда ещё живодеры не являлись адекватными людьми.
14:18:50 27-05-2023
Гость (09:43:26 27-05-2023) Живодерские лайки явно накручены. Это уже сомнений не вызыва... А меня пугает кол-во зоошизиков, этих неадекватных людей, которым пофиг на жизнь и безопасность детей, им лишь бы собачки стаями бегали и плодились на улицах в свое удовольствие.
17:22:04 27-05-2023
Гость (09:43:26 27-05-2023) Живодерские лайки явно накручены. Это уже сомнений не вызыва... Именно. Особенно это было понятно по теме далекой от бродячих собак- там больную собаку забили камнями и зоозащитники добивалить справедливого наказания. Так вот там быдо столько антилайков за пост про страдание собаки, что сомнений в накрутке никакой не осталось! Так, что не так много здесь живодеров просто орут громко и лайки накручивпют!
03:32:43 28-05-2023
Гость (09:43:26 27-05-2023) Живодерские лайки явно накручены. Это уже сомнений не вызыва... Это лайки зоошиз явно накручены. Видно по последним комментам, где вылезла одна дура из этих, понаписала однотипных комментов и накрутила их.
09:52:30 27-05-2023
Если бы кто то из этих любителей животных, страдающих гуманизмом, встретился один на один с разъярённой и голодной псиной, вот тогда бы их мнение было интересно. А так сначала разобраться со стаями озверевших и наглых собак, а потож уже и к людям вопросы и претензии, которые доводят этих животных до такого состояния.
14:24:15 27-05-2023
Гость (09:52:30 27-05-2023) Если бы кто то из этих любителей животных, страдающих гумани... Это не гуманизм, это жестокость под личиной гуманизма. Человек, который голосует за то, чтобы собаки продолжали рвать детей - это изверг, а не гуманист.
14:40:49 27-05-2023
Гость (09:52:30 27-05-2023) Если бы кто то из этих любителей животных, страдающих гумани... ПРедлагаю создать общество защиты тараканов, а что, такие же жители планеты, ходят -бродят,выживают. Но злые люди травят, давят несчастных. Требую запретить продажу тапок и дихлофоса.
10:15:33 27-05-2023
Срочно собрать подписи для петицию против этих волотреров!!!
11:30:15 27-05-2023
Это не волонтеры, а электорат гнилых чиновников
12:42:02 27-05-2023
Как раз эти же любители собачек и выбрасывают их, если я не люблю собак, то я их не когда и не брала на содержание, соответственно и выбросить не могла.
14:22:34 27-05-2023
Это ужасно, что есть люди, для которых собаки важнее людей...
14:23:12 27-05-2023
Поддерживаю алтайских волонтёров из Новосибирска✊✊✊.
17:10:16 27-05-2023
Как только будет реальная ответственность за собак сразу исчезнут все зоозащитники.
17:28:56 27-05-2023
Стадо живодёров решили высказать своё нацистское мнение! Лишь бы убивать.. А как решить вопрос гуманно и справедливо у них мозгов нет. Тратят деньги на бухло и сигареты а как скинуться на приют, стерилизацию и еду у них нет средств потому что всё пробухали. Люди друг друга каждый день убивают за сраные копейки а ещё возомнили что они боги и решают кому жить а кому умирать... P. S прошу избавьте меня от ваших сраных комментариев и лайков меня и так тошнит от вашего существования!
02:50:42 28-05-2023
Гость (17:28:56 27-05-2023) Стадо живодёров решили высказать своё нацистское мнение! Лиш... Так и нас тошнит от тебя.Зоошизиной несёт,фу...
19:58:11 28-05-2023
Гость (09:52:30 27-05-2023) Если бы кто то из этих любителей животных, страдающих гумани... Вас - это кого- живодеров? Обозначайте уже себя, не стесняйтесь. .
04:52:51 28-05-2023
Гость (17:28:56 27-05-2023) Стадо живодёров решили высказать своё нацистское мнение! Лиш... Супер
18:00:47 27-05-2023
Дмитрий (15:32:20 26-05-2023) Мне интересно, сколько детских жизней еще нужно этим горе-... Какие у нас люди жестокие вас бог накажет кто не любит животных эти люди не нормальные вас всех живодеров на войну надо отправить чтоб вам там мозги вправили
03:29:32 28-05-2023
Гость (18:00:47 27-05-2023) Дмитрий (15:32:20 26-05-2023) Мне интересно, сколько... Ты ЛЮДЕЙ не любишь. Ты что, себя считаешь добрым человеком после этого? ТЫ лично своими действиями поощряешь собак разрывать детей. И ты кто после этого? Садист? или просто слабоумный человек?
18:03:17 27-05-2023
Встретиться бы 1-1 на тропе здоровья с таким волонтером....
18:24:41 27-05-2023
Советую , живодерам сильно не возбуждаться. Полномочия на эвантазия им никто не даст .https://crimea.ria.ru/20230518/evtanazii-ne-budet-chto-menyaetsya-v-zakone-o-zhivotnykh-1128803018.html
18:49:57 27-05-2023
Весна, у зоошиз обострение, срочно к доктору на приём и не выпускать пока не выздоровеют. Задолбали уже со своими бродячими собаками, раньше отстреливали бродячих собак и всё было нормально, а кто такие зоозащитники мы и не знали, если только в психушке.
19:26:59 27-05-2023
Всех садистов жаждущих крови и расправы над животными надо отправлять на войну. Пусть там проявляют свои наклонности...
03:26:23 28-05-2023
Виктор. (19:26:59 27-05-2023) Всех садистов жаждущих крови и расправы над животными надо о... То есть вы всех агрессивных зоошизиков предлагаете на войну отправить? Я - за. И собак бездомных туда же пусть прихватят. Для разминирования территорий, как предложил один депутат.
19:46:46 27-05-2023
Правильно люди пишут! Каждому волонтеры по агрессивной собаке! Достали уже! Я за эвтаназию этих бродячих зверей! А на будущее,кто берет себе собаку в своё жильё,пусть эту собаку приписывает. Выбросил- штраф! И собаку назад по адресу. Не понимает- и хозяина и собаку в тюрьму,или пусть усыпляет ,но не выбрасывает на улицу,когда наиграется с собачкой. Прежде чем взять какое то животное- думайте,что дальше с ним будет.
23:42:14 27-05-2023
Татьяна (19:46:46 27-05-2023) Правильно люди пишут! Каждому волонтеры по агрессивной собак... Я уже устала писать одно и тоже. Мы не можем забрать всех выброшенных и искалеченных ,такими как вы, животных. Вот когда таких как вы будут выплачивать штрафы и нести хотя административную ответственность, вот тогда и будет порядок.
04:56:56 28-05-2023
Татьяна (19:46:46 27-05-2023) Правильно люди пишут! Каждому волонтеры по агрессивной собак... Не мешало бы ввести наказание за публичное одобрение убийства бездомных животных.
19:47:14 27-05-2023
Наблюдается интересная закономерность - чем больше в регионах процветает чиновничье воровство и "освоение" бюджетов, тем больше случаев укусов животных фиксируется. Такое впечатление, что алтайские чиновники вообще не читали "Закон об ответственном отношении к животным".
21:30:55 27-05-2023
Звери в человеческом обличии разработали этот "законопроект", аналогичные его примут. Но удивляет не это, а свора шавок калибром помельчее активно поддерживающее это убийство. Как не крути, а это убийство провоцируют так называемые "люди" и организуют такие же. А откуда взялись эти несчастные животные? Кто поразвлекался над ними и выкинул за ненадобностью как пустую пивную бутылку. Те кто смакует этот "законопроект" покопайтесь в своем прошлом, наверняка что-то подобное сделали. Сегодня этих убьёте, завтра других на улицу вышвырните, садисты. Сволочное время, сволочные человекоподобные. Собаки на много умнее и добрее. Эти бродяжки улицу по пешеходному переходу переходят и на зеленый свет, а вы??? 1
03:23:56 28-05-2023
александр (21:30:55 27-05-2023) Звери в человеческом обличии разработали этот "законопроект"... Тебе подобные и выкидывают этих собак на улицу. А кто собаками не увлекается, тот их не тащит в квартиры и на улицу не выкидывает, наигравшись или при переезде.
20:03:22 28-05-2023
Гость (03:23:56 28-05-2023) Тебе подобные и выкидывают этих собак на улицу. А кто собака... Интеллект так и прёт, даже анализировать и логично мыслить не можешь, по всей видимости.
03:37:36 28-05-2023
У собак интеллект примерно на уровне трёх-четырехлетнего ребенка. Если ВАШ лично интеллект ниже этого уровня, то да "собаки намного умнее" вас :-) И вам, видимо, сложно переходить дорогу на зеленый свет. Насчёт "завтра других на улицу вышвырните" - МЫ собак не заводим. Так что нам некого "вышвыривать на улицу". Это ВЫ, зоошизы, наиграетесь с псинкой, а потом вышвыриваете за ненадобностью.
08:19:39 28-05-2023
Гость (03:37:36 28-05-2023) У собак интеллект примерно на уровне трёх-четырехлетнего реб... откуда вы знаете, если у вас нет собаки??? или по личным ощущениям??
20:05:40 28-05-2023
Гость (03:37:36 28-05-2023) У собак интеллект примерно на уровне трёх-четырехлетнего реб... Вы-это кто? Назовите уж как- нибудь себя.
05:05:13 28-05-2023
александр (21:30:55 27-05-2023) Звери в человеческом обличии разработали этот "законопроект"... Да, это так, собаки, действительно умные и не заслуживают такого бесчеловечного отношения, какое хотят живодеры и за которое так рьяно кричат живодеры. А вообще за публичные призывы к убийству безнадзорных собак и за публичное одобрение убийства безнадзорных собак не мешало бы ввести наказание.
02:52:43 28-05-2023
С каждого псиношибздика по пол.жопины ,на прокорм собакам.Тогда посмотрим
03:22:00 28-05-2023
По себе других не суди!
18:43:30 28-05-2023
Эвтаназия и только эвтаназия!
20:08:12 28-05-2023
Алтайские волонтеры, вы- супер. Продолжайте свое дело.
08:09:28 29-05-2023
Щитаю што любители собак сами их и разводят им надо чем-то заниматься и я думаю да даже недумаю а уверена люди эти сами нуждаются в медицине
08:34:43 29-05-2023
таня (08:09:28 29-05-2023) Щитаю што любители собак сами их и разводят им надо чем-то з... Идите в школу. У меня от вашего текста кровь из глаз пошла. На полторы строчки 3 грамматических ошибки и пять пунктуационных
08:40:01 29-05-2023
таня (08:09:28 29-05-2023) Щитаю што любители собак сами их и разводят им надо чем-то з... Гениальная мысль!!!! А я -то думала, что собаки в квартирах сами появляются, как тараканы или как пыль
08:47:21 29-05-2023
Идите в школу - её только удалось от туда выгнать))))
08:50:33 29-05-2023
Гость (08:47:21 29-05-2023) Идите в школу - её только удалось от туда выгнать))))... судя по всему, выгнали из третьего класса
14:49:25 29-05-2023
Гость (08:47:21 29-05-2023) Идите в школу - её только удалось от туда выгнать))))... "оттуда" пишется слитно, медалист ты наш...
14:48:12 29-05-2023
Считаю вредным предложение раздать всех бездомных блоховозов по квартирам зоошизиков, и вот почему- один такой собакофил может испортить жизнь целому подъезду многоэтажки, как это мы неоднократно уже наблюдали. В принципе, содержать пса, размером крупнее крысы, нельзя. Ведь эта тварь божья писать и какать хочет не по расписанию работы "хозяина", но сидит дома, мучительно ждёт и очень радуется приходу (именно в этом, а не в великой ЛЮБОВИ к челоеку всё дело!), потому что можно будет таки облегчиться... Ну и для развлечения в ожидании воет, грызёт ножки рояля и пускает по ветру пуховые перины.
14:52:48 29-05-2023
медалист ты наш...- Вы видели мои медали? 0_о
15:20:20 29-05-2023
Гость (14:52:48 29-05-2023) медалист ты наш...- Вы видели мои медали? 0_о... только одну, чугунную, в форме канализационного люка, с правом круглосуточного ношения на спине.
16:43:38 29-05-2023
Где подписать петицию? Пусть тут догхантеры хоть разорвутся от негодования, но никогда я не выступлю за убийство вмех бездомных собак. Никогда. Решения есть другие, примеры есть. Так надоело читать этот вой о тысячах уже загрызанных и ( или) непременно! Загрызанных в будущем всех и вся всеми бездомными собаками, что диву даешься, каким образом можно не видеть других БОЛЕЕ существеннвх и аажнвх проблем. И да навешивание ярлыков зоошиз оставте, мне, конечно, плевать с высокой колокольни на мнения большинства здесь т.к. тот кто пишет комменты сравнивая собак с тараканами, крысами- не может быть адекватным человеком. А я люблю не только собак, других животных тоже. Но я за порядок. Хозяева должны убирать за своими питомцами однозначно. Это даже не обсуждается. И оставлять в доме воющих собак, которве мешают покою сосодей тоже безобразие. Это так. Но детей я тоже люблю. И также против когда они мусорят на улицах и беснуются в квартирах мешая соседям. Порядок должен быть везде. А убийству нет. И точка.
05:29:49 30-05-2023
Гость (16:43:38 29-05-2023) Где подписать петицию? Пусть тут догхантеры хоть разорвутся ... бездомные собаки не только детей грызут, но еще и какают где попало, распространяют глистов и других паразитов. Одумайся пока не поздно. радеющая не понятно за что..