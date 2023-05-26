Алтайские волонтёры собирают подписи против эвтаназии агрессивных бродячих собак

Они также пишут обращения в различные инстанции, чтобы остановить проработку инициативы

26 мая 2023, 15:15, ИА Амител

Алтайские волонтёры открыли сбор подписей против эвтаназии бездомных собак. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

Отмечается, что на данный момент удалось собрать около 200 подписей. Также волонтёры готовят письма в различные инстанции, чтобы защитить животных.

Ранее сообщалось, что алтайские депутаты внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность усыпления агрессивных бродячих собак.

Авторы инициативы отметили, что нередко бездомные животные собираются в стаи и представляют реальную опасность для людей.