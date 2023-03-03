За что Бастрыкин наградил медалью брянского мальчика Фёдора и как его здоровье?

Поступок ребёнка назвали примером мужества и отваги

03 марта 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью "Доблесть и отвага" 10-летнего мальчика из Брянской области Фёдора, который, несмотря на ранение, проявил героизм во время нападения украинских диверсантов.

В каком состоянии сейчас находится мальчик, как на его поступок отреагировал президент России Владимир Путин и почему его историю хотят рассказать всем школьникам страны, – читайте в материале amic.ru.

1 За что Фёдор получил медаль? 2 марта 2023 года третьеклассник Фёдор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения направлялись в Новоропскую среднюю школу на машине, на которую напали диверсанты . Водителя автомобиля убили, а Фёдор, несмотря на ранение в грудь, помог девочкам выйти через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Раненый мальчик поймал машину, на которой дети доехали до безопасного места. "Смелость и решительность Фёдора спасли жизнь детям, оказавшимся в опасности", – подчеркнули в СК.

2 Что сказал Владимир Путин о поступке мальчика? В Кремле также собираются наградить Фёдора. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы все – и в Кремле, и президент, – мы восхищены геройством мальчика. Своевременно, разумеется, геройство будет отмечено", – отметил Песков.

3 Расскажут ли в школах о том, как Фёдор спас детей? Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову включить рассказ о подвиге мальчика в цикл "Разговоры о важном". Такие уроки проводят в школах с сентября 2022 года, главные темы – патриотизм, гражданское воспитание, историческое просвещение. "Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность включения в курс занятий "Разговоры о важном" рассказа о подвиге 10-летнего героя. В годы Отечественной войны многочисленные комсомольцы и пионеры становились настоящими героями. И сейчас мы видим примеры мужества и отваги российских школьников", – говорится в обращении к министру.