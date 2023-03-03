За что Бастрыкин наградил медалью брянского мальчика Фёдора и как его здоровье?
Поступок ребёнка назвали примером мужества и отваги
03 марта 2023, 22:59, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил ведомственной медалью "Доблесть и отвага" 10-летнего мальчика из Брянской области Фёдора, который, несмотря на ранение, проявил героизм во время нападения украинских диверсантов.
В каком состоянии сейчас находится мальчик, как на его поступок отреагировал президент России Владимир Путин и почему его историю хотят рассказать всем школьникам страны, – читайте в материале amic.ru.
1
За что Фёдор получил медаль?
2 марта 2023 года третьеклассник Фёдор и две девочки 2015 и 2016 годов рождения направлялись в Новоропскую среднюю школу на машине, на которую напали диверсанты. Водителя автомобиля убили, а Фёдор, несмотря на ранение в грудь, помог девочкам выйти через заднюю дверь, а затем скомандовал бежать в лес. Раненый мальчик поймал машину, на которой дети доехали до безопасного места.
"Смелость и решительность Фёдора спасли жизнь детям, оказавшимся в опасности", – подчеркнули в СК.
2
Что сказал Владимир Путин о поступке мальчика?
В Кремле также собираются наградить Фёдора. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы все – и в Кремле, и президент, – мы восхищены геройством мальчика. Своевременно, разумеется, геройство будет отмечено", – отметил Песков.
3
Расскажут ли в школах о том, как Фёдор спас детей?
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила министру просвещения Сергею Кравцову включить рассказ о подвиге мальчика в цикл "Разговоры о важном". Такие уроки проводят в школах с сентября 2022 года, главные темы – патриотизм, гражданское воспитание, историческое просвещение.
"Прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность включения в курс занятий "Разговоры о важном" рассказа о подвиге 10-летнего героя. В годы Отечественной войны многочисленные комсомольцы и пионеры становились настоящими героями. И сейчас мы видим примеры мужества и отваги российских школьников", – говорится в обращении к министру.
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Как чувствует себя Фёдор после ранения и операции?
Сейчас мальчик находится в ГБУЗ "Брянская областная больница № 1". Накануне он смог поговорить по видеосвязи со старшим братом Алексеем, сражающимся в зоне СВО. Брат сказал, что гордится своим маленьким героем и при первой же возможности приедет в отпуск, чтобы поскорее его увидеть.
"Ты красавчик, молодец! Всё будет хорошо, улыбнись!" – сказал Алексей. После этого мальчик не смог сдержать слёз.
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