На видео показали расстрелянные диверсантами машины в Брянской области

На кадрах автомобили и взрывчатка

03 марта 2023, 16:01, ИА Амител

ФСБ опубликовала видео из Брянской области, где на два поселения напала украинская диверсионная группа, сообщает РИА Новости.

"На кадрах расстрелянные украинскими боевиками автомобили и взрывчатка", – отмечает агентство.

Напомним, 2 марта диверсионная группа проникла в Брянскую область, обстреляла машину с тремя детьми, убила водителя и ранила ребёнка. По последним данным, два человека погибли в результате нападения.