На видео показали расстрелянные диверсантами машины в Брянской области
На кадрах автомобили и взрывчатка
03 марта 2023, 16:01, ИА Амител
ФСБ опубликовала видео из Брянской области, где на два поселения напала украинская диверсионная группа, сообщает РИА Новости.
"На кадрах расстрелянные украинскими боевиками автомобили и взрывчатка", – отмечает агентство.
Напомним, 2 марта диверсионная группа проникла в Брянскую область, обстреляла машину с тремя детьми, убила водителя и ранила ребёнка. По последним данным, два человека погибли в результате нападения.
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